A Vasas az Ajka legyőzése után bajnoki címet ünnepelhetett az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

VASAS FC–FC AJKA 2–1 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2940 néző. Vezette: Kovács Imre (Horváth Zoltán, Ring Kevin)

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Iyinbor, Balogh Á. (Pávkovics, 85.) – Hidi M., Rab B. (Cseke, 65.) – Horváth R. (Barkóczi, 77.), Urblík J. (Banó-Szabó, 77.), Tóth M. – Pethő (Radó, 65.). Vezetőedző: Erős Gábor

FC AJKA: Horváth D. (Németh H., 91.) – Kovács N., Kenderes Z. (Nagy N., 91.), Tar, Garai (Papp M., a szünetben) – Kopácsi (Csörnyei, 60.), Csizmadia – Doncsecz (Csanádi, 82.), Sejben, Mohos – Cipf. Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Horváth R. (32., 55.), ill. Cipf (72.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Köszönöm mindenkinek, aki hozzásegített minket a bajnoki címhez, egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk. Néhány igazolásra szükségünk lesz az NB I-re, de nem szeretnénk jelentős változásokat. Maradunk a magyar vonalnál, és építjük tovább a fiatalokat.

Gaál Bálint: – Gratulálok ellenfelünknek a bajnoki címhez. Örülök, hogy helytálltunk, de a Vasas jobb csapat, ezt tudjuk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Már egy órával a meccs előtt megteltek autókkal az Illovszky-stadion környéki utcák, parkolók: Angyalföld örömünnepre készült vasárnap délután. Nemcsak feljutást, hanem bajnoki címet is ünnepelni akartak a piros-kék hívek. Erre minden reményük megvolt, hiszen a nagy rivális Honvéddal szemben kétpontos előnnyel és hattal jobb gólkülönbséggel várták az Ajka elleni záró fordulót, azaz már döntetlennel is jó eséllyel az első helyen fejezték volna be a 2025–2026-os másodosztályú bajnokságot. Persze Erős Gábor vezetőedző játékosai semmit sem akartak a véletlenre bízni, már csak azért sem, mert az ősszel egygólos vereséget szenvedtek Ajkán.

Tóth Milán (piros-kékben) egy büntetőt kiharcolt, de azt kihagyta a Vasas (Fotó: Árvai Károly)

És így gondolhatták azok a Vasas-hívők is, akik sűrű sorokban érkeztek a lelátóra. Alig tíz perccel a kezdést követően jött a hír, a Honvéd megszerezte a vezetést a Szőnyi úton, azaz már csak „gólkülönbségnyi” előnyük maradt a piros-kékeknek. Negyedóra elteltével egyértelmű tizenegyest nézett el Kovács Imre játékvezető a hazaiak kárára, ettől azonnal feszültebb lett a mérkőzés. Akárcsak egy nappal korábban a Kisvárda az ETO-nak, az Ajka is feladta a leckét a bajnokesélyesnek, ám Horváth Rajmund a duplájával megnyugtatta a kedélyeket, s mivel időközben a BVSC fordított a kispestiek ellen, még az is belefért, hogy Urblík József a szünet előtt tizenegyest hibázzon. Az utolsó percekben az angyalföldi közönség felállva éltette csapatát, a Vasas három NB II-es idény után bajnokként térhet vissza az első osztályba.

Munkában Horváth Dániel, az Ajka kapusa (Fotó: Árvai Károly)

A mérkőzést követően ünnepélyes díjátadásra került sor, a Vasas játékosai és a szakmai stáb tagjai az MLSZ illetékeseitől vehették át az érmeket és a bajnoki serleget. 2–1