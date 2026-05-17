Háromgólos győzelemmel zárta le a szezont a Soroksár

2026.05.17. 16:48
Soroksár-Kecskemét (Fotó: Reti Attila/KTE)
A labdarúgó NB II 30., utolsó fordulójában a Soroksár 3–0 arányban legyőzte a bronzérmes Kecskemét együttesét. Az első játékrészben Bagi Ádám juttatta előnyhöz a csapatát, majd a fordulást követően Lakatos Csongor volt eredményes egy szögletet követően, végezetül Bagi duplájával alakult ki a háromgólos hazai győzelem.

 

LABDARÚGÓ NB II
30. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–KECSKEMÉTI TE 3–0 (1–0)
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Vígh-Tarsonyi Gergő, Dobos Dominik)
SOROKSÁR: Holczer – Lukács D., Bora., Lakatos Cs. (Korozmán, 85.), Nagy O. – Kundrák, Köböl (Németh E., 67.), Madarász Á. (Kokovai, 53.), Gálfi (Gágyor, 53.) – Gólik (Roskó, 67.), Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
KECSKEMÉT: Varga B. – Horváth A., Szabó A., Debreceni Á. – Berki (Eördögh, 56.), Nistor (Beke, a szünetben), Haris, Szabó B. (Czékus, 82.), Bolgár (Győrfi, 56.) – Bolyki (Bocskay, a szünetben), Pálinkás G. Vezetőedző: Tímár Krisztián.
Gólszerző: Bagi (19., 55.), Lakatos (50.)
Kiállítva: Kokovai (89.)

 

Bár már nem volt sok tétje a mérkőzésnek, a csapatok becsülettel küzdöttek (Fotó: Reti Attila/KTE)
ÖSSZEFOGLALÓ

Felszabadultan léphetett pályára a Soroksár és a Kecskemét is az NB II zárófordulójában. A hazaiaknak a múlt héten vált biztossá a bennmaradásuk, miután a Budafok és a Békéscsaba sem tudott győzni. A lila-fehéreknél biztos volt, hogy a dobogó harmadik fokán végeznek, vagyis nem jött össze egyből a visszajutás az NB I-be. 

A mérkőzés elején mindkét csapatnak volt lehetősége, a gólig a 19. percig kellett várni. Bagi Ádám fordult le remekül az ellenfeléről a tizenhatoson belül, majd a kaputól körülbelül 14 méterre védhetetlenül bombázott a bal felső sarokba.

 

Ma nem jött össze a gólszerzés a Soroksárnak. (Fotó: Reti Attila/KTE)
Remekül kezdte a második félidőt a Soroksár, ugyanis az 50. percben egy bal oldali szögletet követően Lakatos Csongor csúsztatta a labdát a kapuba. Öt perccel később végleg eldöntötte a mérkőzést a fővárosi csapat: Kundrák bal oldali lapos beadását követően, Bagi pörgette fel magának a labdát, majd kapásból a kapu bal sarkába bombázott.

A Soroksár szépen zárta le a szezont, és végül a 13. helyen végzett a bajnokságban. A Kecskemét a veresége ellenére is begyűjtötte a bronzérmet. 3–0.

 

Nistor Ádámnak (fehérben) ezúttal egy félidő jutott. (Fotó: Reti Attila/KTE)
