Háromgólos győzelemmel zárta le a szezont a Soroksár

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–KECSKEMÉTI TE 3–0 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Vígh-Tarsonyi Gergő, Dobos Dominik)

SOROKSÁR: Holczer – Lukács D., Bora., Lakatos Cs. (Korozmán, 85.), Nagy O. – Kundrák, Köböl (Németh E., 67.), Madarász Á. (Kokovai, 53.), Gálfi (Gágyor, 53.) – Gólik (Roskó, 67.), Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

KECSKEMÉT: Varga B. – Horváth A., Szabó A., Debreceni Á. – Berki (Eördögh, 56.), Nistor (Beke, a szünetben), Haris, Szabó B. (Czékus, 82.), Bolgár (Győrfi, 56.) – Bolyki (Bocskay, a szünetben), Pálinkás G. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gólszerző: Bagi (19., 55.), Lakatos (50.)

Kiállítva: Kokovai (89.)





Bár már nem volt sok tétje a mérkőzésnek, a csapatok becsülettel küzdöttek

ÖSSZEFOGLALÓ



Felszabadultan léphetett pályára a Soroksár és a Kecskemét is az NB II zárófordulójában. A hazaiaknak a múlt héten vált biztossá a bennmaradásuk, miután a Budafok és a Békéscsaba sem tudott győzni. A lila-fehéreknél biztos volt, hogy a dobogó harmadik fokán végeznek, vagyis nem jött össze egyből a visszajutás az NB I-be.



A mérkőzés elején mindkét csapatnak volt lehetősége, a gólig a 19. percig kellett várni. Bagi Ádám fordult le remekül az ellenfeléről a tizenhatoson belül, majd a kaputól körülbelül 14 méterre védhetetlenül bombázott a bal felső sarokba.





Ma nem jött össze a gólszerzés a Soroksárnak.

Remekül kezdte a második félidőt a Soroksár, ugyanis az 50. percben egy bal oldali szögletet követően Lakatos Csongor csúsztatta a labdát a kapuba. Öt perccel később végleg eldöntötte a mérkőzést a fővárosi csapat: Kundrák bal oldali lapos beadását követően, Bagi pörgette fel magának a labdát, majd kapásból a kapu bal sarkába bombázott.



A Soroksár szépen zárta le a szezont, és végül a 13. helyen végzett a bajnokságban. A Kecskemét a veresége ellenére is begyűjtötte a bronzérmet. 3–0.





Nistor Ádámnak (fehérben) ezúttal egy félidő jutott.

