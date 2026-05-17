Győzelemmel búcsúzott a másodosztálytól a Budafok

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR - BUDAFOKI MTE 1-3

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1564 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Sinkovicz Dániel, Dobos Dávid)

VIDEOTON FC: Kemenes B. – Hesz, Kocsis G., Virágh (Simut, 59.) – Kovács K. (Geiger, 27.), Bedi, Zsótér - Somogyi Á., Murka (Kovács P., 66.) – Rideg (Bartusz, 59.), Berekméri-Szigeti (Köllő, a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

BUDAFOKI MTE: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D. (Jagodics, a szünetben), Horgosi, Lapu – Posztobányi, Németh M. (Miszlai, 90.) – Varga B., Kovács D. (Gyurkó, 81.), Kun B. (Stumpf, 81.) – Vasvári (Korponai, 86.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Bedi (12.), ill. Németh M. (10.), Vasvári (68., 80. - tizenegyesből)

A már kiesett Budafoki MTE ellen a győztes búcsú, és a hetedik hely megtartása reményében veszélyesen kezdett a Videoton, de a Budafok is felvette a ritmust, s egy labdaszerzést követően vezetést is szerzett. Bedi távoli lövésével villámgyorsan egyenlítettek a hazaiak, majd egy kapufát is lőttek a piros-kékek az első félidőben.

Fordulás után nagyon visszaesett a fehérváriak futballja, s Vasvári Zoltán egy távoli lövéssel, majd egy büntetőből szerzett góllal tette széppé a budafokiak búcsúját a másodosztályból. A Videoton képtelen volt újítani, s a nyolcadik helyen zárta a bajnokságot.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a játéknap előtt a hetedik helyen álló Videoton a másodosztálytól búcsúzú, 15. helyezett Budafok ellen.