11-es góllal nyert Szegeden a Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–1 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 635 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, László István Sándor)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó (Kurdics, 88.), Szilágyi, Kalmár – Vágó L. (Tóth-Gábor, 77.), Zvekanov (Rabatin, 65.) – Miskolczi (Bodnár, 77.), Márkvárt, Suljic (Halmai, 65.) – Borvető. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

FC Csákvár: Perczel – Radics, Pál, Karacs (Gregor, a szünetben), Tifán-Péter – Denczinger (Simon A., 83.), Mészáros, Szakály D. (Krupa, a szünetben) – Haragos (Baracskai, 77.), Bányai, Mondovics (Fejős, 61.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Bányai (88., 11-esből)

MESTERMÉRLEG

ÖSSZEFOGLALÓ

Bekezdett a Szeged, a 9. percben már a harmadik kapura lövésig jutott el a hazai alakulat, mindháromszor a jobb oldal volt az aktívabb, azonban Zvekanov kétszer és Rjaskó sem találta el a kaput.

A Csákvár az első életjeleket a 23. percben mutatta, ekkor került a szegedi kapu elé b révén a vendégcsapat. A következő alkalom megint a Szeged és újra Zvekanov előtt adódott, a középpályás ezen a meccsen gyakran odaért a kapu elé, ám ahogy eddig, ekkor sem tudott betalálni, egy védő blokkolt.

A nyomást jól bírta a Csákvár annak ellenére is, hogy rengeteg hazai beadás érkezett Perczel kapuja elé.

A szünet után a vendégek voltak frissebbek, de az első kísérletük gyatrára sikerült. Fokozatosan vette át az irányítást újra a Szeged, megint jöttek sorban a lehetőségek, de ahogy lenni szokott, semmi sem ment be, a másik oldalon pedig egy butaság révén 11-eshez jutott a Csákvár, amelyet Bányai értékesített, 0–1. A végén az előrehúzódó kapus, Veszelinov a kapufát találta el...

A Szeged saját magának köszönheti a vereséget, míg a Csákvár megdolgozott a sikerért, de szerencséje is volt.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az idénybeli 10. győzelmére hajtó Szeged-Csanád GA a hét ponttal és három hellyel előtte álló Aqvital FC Csákvár ellen.