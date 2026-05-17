Győzelemmel búcsúzott az NB II-től a Békéscsaba

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0-1 (0-0)

Mezőkövesd, 400 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Halmai Kristóf, Holpár Gergely).

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Ternován – Zachán – Vörös B. (Saja, 61.), Vidnyánszky, Lőrinczy (Szalai J., 61.), Bertus (Merényi, 61.) – Varjas Z. (Lajcsik, 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Major, Kuzma, Kelemen D., Kotula (Sármány, 78.) – Papp Á. (Szabó B., 89.), Nagy G. (Daru, 89.), Pintér B. (Hursán, 78.), Balla (Avramucz, 22.) – Zsolnai, Kóródi. Vezetőedző: Balog Zsolt

Gólszerző: Papp Á. (0-1) az 55. percben.

