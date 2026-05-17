Nem volt esélye a bajnoki címre a Honvédnak, a BVSC fölényesen verte a kispestieket

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BUDAPEST HONVÉD FC 4–1 (2–1)

Budapest, Szőnyi út, 1878 néző. Vezette: Derdák Marcell (Ország Péter, Tóth Csaba János)

BVSC: Petroff – Katona M., Vinícius, Lehoczky, Benkő-Bíró – Ominger G. (Bacsa P., 80.), Csernik – Vérten (Horváth Sz., a szünetben), Törőcsik P. (Pekár L., 64.), Dénes A. – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai K., 58.), Szabó A., Csontos D. – Schön B., Szamosi Á., Pekár I., Varga B. (Hangya, a szünetben) – Zuigeber (Medgyes Z., a szünetben), Kántor K. (Pinte, 68.), Gyurcsó (Földi D, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Törőcsik P. (31.), Vérten (33.), Dénes A. (48., 86.), ill. Csontos D. (12. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Büszke vagyok a csapat teljesítményére, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Jól játszottunk, szerintem a kilátogató nézők is élvezték a meccset. Nyáron kezdtünk építkezni, majd télen kicsit frissítettünk a kereten, bár hullámzó volt a teljesítményünk, szépen sikerült zárnunk a szezont.

Feczkó Tamás: – Örülünk a feljutásnak, és gratulálunk a BVSC-nek a mai teljesítményéhez!

ÖSSZEFOGLALÓ

A Vasas egy héttel ezelőtti legyőzésével a Honvéd szerzett magának egy halovány esélyt arra, hogy bajnokként zárja az NB II-es bajnokságot. A kispestieknek ehhez mindképpen nyerniük kellett a BVSC zuglói otthonában és reménykedni abban, hogy ezzel egy időben az angyalföldiek kikapnak hazai pályán az Ajkától.

Leginkább csak a hazai támadók hátát nézték a kispesti védők (Fotó: Dömötör Csaba)

Feczkó Tamás nem feltétlenül a legerősebb kezdőcsapatát küldte pályán a Szőnyi úton, a mindössze harmadik másodosztályú mérkőzését játszó 17 éves Schön Botond először, Varga Bence pedig harmadszor kezdett bajnoki mérkőzésen ebben az idényben. Ennek ellenére is a vendégek szerezték meg a vezetést a 12. percben. Katona Máté hatalmas hibája után Csontos Dominik végezhetett el büntetőt, és Petroff Zsombor hiába érezte az irányt, csak a kapufára tudta ütni a labdát, amely onnan a gólvonalon túlra gurult. A hátrányban levő hazaiak a kapott gól után több veszélyes támadást is vezettek, majd az egyik ilyen akció végén a 31. percben egyenlítettek. Ominger Gergő passza után Törőcsik Péter 12 méterről gurított a bal alsó sarokba. Két perc múlva már a hazaiak voltak előnyben. Farkas Balázs Kesző remek kiugratás után kicselezte Tomás Tujvelt, remekül centerezett Vérten Milánhoz, aki harmadik másodosztályú bajnokiján megszerezte első gólját a zuglóiak felnőttcsapatában. Az első félidőt Petroff nagy védése zárta, a hazaiak kapusa Szabó Alex 19 méterről ellőtt labdáját tolta ki a levegőben úszva a léc alól.

Dénes Adrián (sárgában) a második félidőben kétszer is betalált a Honvéd kapujába (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő elején gyorsan kétgólosra nőtt a hazaiak előnye. A röviden kivágott labdát a szünetben pályára lépő Horváth Szabolcs egyből visszaemelte a tizenhatoson belülre, a kaputól 11 méterre helyezkedő Dénes Adrián pedig védőjét megelőzve a jobb alsó sarokba bólintott. A kétgólos hazai vezetés és a Vasas Ajka elleni előnye rányomta bélyegét a találkozó további részére. A vendégek meddő mezőnyfölényt tudtak csak kialakítani, a kapura alig voltak veszélyesek. A hazaiak főleg kontrákból próbálkoztak, és a hajrá perceiben negyedik góljukat is megszerezték. Dénes Adrián jobbról vezette középre a labdát, s 18 méterről a kapuba bal oldalába lőtt. Az egész tavasszal remeklő zuglóiak szép győzelemmel búcsúztak közönségüktől, a kispestiek a lefújást követően talán kicsit keserű szájízzel vehették át az ezüstérmeket. 4–1