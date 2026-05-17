Tizenegyesgóllal nyert Szegeden a Csákvár az utolsó fordulóban

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 0–1 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 635 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, László István Sándor)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó (Kurdics, 88.), Szilágyi, Kalmár – Vágó L. (Tóth-Gábor, 77.), Zvekanov (Rabatin, 65.) – Miskolczi (Bodnár, 77.), Márkvárt, Suljic (Halmai, 65.) – Borvető. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Csákvár: Perczel – Radics, Pál, Karacs (Gregor, a szünetben), Tifán-Péter – Denczinger (Simon A., 83.), Mészáros, Szakály D. (Krupa, a szünetben) – Haragos (Baracskai, 77.), Bányai, Mondovics (Fejős, 61.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Bányai (88. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Sajnálom, hogy a szurkolók előtt nem tudtunk győzni, köszönet az egész szezonbeli kitartásukért. Az első félidőben sok helyzetünk, pontrúgásunk volt, érett a gól, amely nem született meg. A végén mindent megtettünk, de a dominanciát nem tudtuk végigvinni, egy figyelmetlenség pedig megbosszulta magát.

Tóth Balázs: – Örülök, hogy jó meccset játszottunk az utolsó fordulóban, mindkét csapat akarta a sikert. A Szeged mindent megtett a meccs elején, de jól kivédekeztük a helyzeteket. A szünet után rendezettebbek voltunk, ügyesen játszottunk, majd amikor a Szeged nagyon nyomott, kockáztatott, jött a hiba és a tizenegyes, amelyet értékesítettünk. Büszke vagyok a srácokra, a szezon megmutatta, mennyire tudott dominálni az együttesünk. Az elmúlt időszakban, az itt töltött négy és fél évem alatt folyamatosan fejlődtünk, de a klubnál új célok lesznek a jövőben. A stáb és jómagam nem folytatjuk a munkát, más irány következik mindkét fél számára. Köszönet a klubnak, a vezetésnek, a stábom minden tagjának az eredményekért, a lehetőségért, a munkáért, illetve a családomnak is a támogatásért.

ÖSSZEFOGLALÓ

Bekezdett a Szeged, a 9. percben már a harmadik kapura lövésig jutott el a hazai alakulat, mindháromszor a jobb oldal volt az aktívabb, azonban Zvekanov kétszer, majd Rjaskó sem találta el a kaput. A Csákvár az első életjeleket a 23. percben mutatta, Haragos révén ekkor került a szegedi kapu elé a vendégcsapat. A következő alkalom megint a Szeged és újra Zvekanov előtt adódott, a középpályás ezen a meccsen gyakran odaért a kapu elé, ám ahogy eddig, ekkor sem tudott betalálni, mert egy védő blokkolta a lövését. A nyomást annak ellenére is jól bírta a Csákvár, hogy rengeteg hazai beadás érkezett Perczel kapuja elé.

A szünet után a vendégek voltak frissebbek, de az első kísérletük gyatrára sikerült. Fokozatosan vette át az irányítást újra a Szeged, megint jöttek sorban a lehetőségek, de ahogy lenni szokott, semmi sem ment be, a másik oldalon pedig egy butaság révén tizenegyeshez jutott a Csákvár, és Bányai értékesítette a büntetőt. A végén az előrehúzódó szegedi kapus, Veszelinov majdnem kiegyenlített: a kapufát találta el. A Tisza-parti csapat saját magának köszönheti a vereséget, míg a Csákvár megdolgozott a sikerért, de azért szerencséje is volt. 0–1