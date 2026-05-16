Vereséggel kezdte világbajnoki szereplését a magyar válogatott Zürichben

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

2. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

FINNORSZÁG–MAGYARORSZÁG 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)

Zürich, Swiss Life Arena, 9069 néző. V: Björk (svéd), Wannerstedt (német) – Jonsson (svéd), Rampír (cseh)

FINNORSZÁG: Korpisalo – HEINOLA 1 (1), Vaakanainen (1) / Lehtonen, Jokiharju (1) / Määttä, Matinpalo / Saarijärvi – MANNINEN (1), Barkov (2), PULJUJÄRVI 2 (1) / Puistola, Lundell, Hämeenaho / KUOKKANEN 1, Raty (1), Erholtz / Mäenalanen, Björninen, Merelä. Szövetségi kapitány: Antti Pennanen

MAGYARORSZÁG: VAY – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Csollák, Garát / Tornyai, Kiss R. – HORVÁTH B. (1), SEBŐK 1, TERBÓCS (1) / Papp K., Hári, Sárpátki / Erdély, Szongoth, Sofron / Nemes, Ravasz, Vincze P. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 32–10 (8–5, 18–5, 6–0)

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. –

MESTERMÉRLEG

Antti Pennanen: – Nagyon jól felkészültünk a meccsre, készen álltunk arra, hogy magas szinten hokizzunk. A korongkihozatalunk nagyszerű volt az egész meccsen, és az első sorunk kimagaslóan teljesített. Nem lepett meg, hogy Magyarország jól játszott, aktív volt és hatékonyan védekezett. Mostantól már készülünk az Egyesült Államok elleni párharcra, nagy kihívás lesz.

Majoross Gergely: – Abban a legjobbak akarunk lenni, ami csak rajtunk múlik. A saját teljesítményünk ilyen, és ebben nem sok kívánnivalót hagytunk magunk után. A világ egyik legjobb csapata ellen ez ennyire volt most elég. Emelt fővel nézhetünk tükörbe. A következő nagy feladat, hogy huszonnégy óra alatt újraépítsük magunkat. Nem kell változtatnunk semmit az osztrákok elleni meccsre, hiába ismeri egymást a két csapat. A szokásosan vizsgált játékelemeket átnézzük, és azok alapján adunk tanácsot a srácoknak vasárnapra.

A két válogatott keretéből összesen négy játékos játszik Finnországban, de igazán az érdekes, amilyen elosztásban. A finneknek ugyanis nincs olyan válogatott hokisuk az elit-vb-n, aki otthonában játszik, nekünk négy is: Horváth Bence, Sebők Balázs, Galló Vilmos és Szongoth Domán. Utóbbi egyelőre az utánpótlásban, Galló viszont döntőzött a Liigában, éppen ezért a mieink első zürichi vb-meccsén nem lépett pályára, pihenőt kapott. Rajta kívül Bartalis István kisebb sérülése miatt, Hegedüs Levente pedig harmadik számú kapusként maradt ki a csapatból. A magyar férfi jégkorong-válogatottnak a torna egyik esélyesével kellett szembenéznie szombaton, amely 12 NHL-játékost hozott magával Svájcba.

Közülük az egyik, a Winnipeg Jets hátvédje, Ville Heinola 30 másodperc alatt ziccerbe került, de pontatlan volt, ahogy legtöbb csapattársa az első harmadban. Amikor kaput találtak a finnek, Vay Ádám hárított, de sokszor el sem jutott hozzá a pakk a számtalan önfeláldozó blokk miatt – nem a levegőbe beszélt Majoross Gergely szövetségi kapitány, amikor azt mondta, az odaadás a legnagyobb fegyverünk. Ha sikerült bejuttatnunk a támadóharmadba a korongot, eleinte szinte kizárólag arra használtuk, hogy cserélni tudjunk, a játékrész vége felé azonban próbáltuk meglepni az ellenfelet – Csollák Márkó távoli lövéssel például. Fogni nem, csak kiütni tudta a löketet Joonas Korpisalo, és erre számítva Hári János érkezett is középen, de annyi lélekjelenlét azért volt a finn kapusban, hogy nem elé tálalt.

Gól nélküli első periódus után egy perc sem kellett a másodikban Finnországnak, hogy megszerezze a vezetést. A nagy sztárok ismertetőjegye, hogy szinte a semmiből is képesek megvillanni, így volt ez most is, Heinola veszélytelennek tűnő távoli lövése akadt be. Kontra után Erdély Csanád helyzete kimaradt, Aleksander Barkov lövése után viszont Jesse Puljujärvi bekotorta a második finn gólt. A meccs legszebb jelenetét azonban Terbócs István, Horváth Bence és Sebők Balázs hozta össze, nagyszerű összjáték után utóbbi lőtt gólt, akárcsak 2023-ban, a 7–1-gyel végződő finnek elleni vb-meccsen.

Nem zökkent ki a rivális, Janne Kuokkanen révén még a második harmadban visszaállította a kétgólos különbséget. Az egyébként sportszerű összecsapás első (két) büntetését Kiss Roland kapta, amikből egyet ki is használt az ellenfél. Innen már nem volt visszaút, 4–1-re győzött Finnország, vasárnap Ausztria ellen azonban máris lehet javítani.

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Ausztria–Nagy-Britannia 5–2 (3–2, 2–0, 0–0)

20.20: Svájc–Lettország

M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Finnország 2 2 – – – 7–2 +5 6 2. Ausztria 1 1 – – – 5–2 +3 3 3. Svájc 1 1 – – – 3–1 +2 3 4. Lettország – – – – – – – – 5. Németország 1 – – – – 1–3 –2 0 6. Egyesült Államok 1 – – – 1 1–3 –2 0 7. Nagy-Britannia 1 – – – 1 2–5 –3 0 8. Magyarország 1 – – – 1 1–4 –3 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Szlovákia–Norvégia 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

Kanada–Olaszország 6–0 (3–0, 3–0, 0–0)

20.20: Csehország–Szlovénia