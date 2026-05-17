Fehérvári győzelemmel köszönt el a másodosztálytól a Budafok

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BUDAFOKI MTE 1–3 (1–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1564 néző. Vezette: Sipos Tamás (Sinkovicz Dániel, Dobos Dávid)

VIDEOTON FC: Kemenes B. – Hesz, Kocsis G., Virágh (Simut, 59.) – Kovács K. (Geiger, 27.), Bedi, Zsótér – Somogyi Á., Murka (Kovács P., 66.) – Rideg (Bartusz, 59.), Berekméri-Szigeti (Köllő, a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

BUDAFOKI MTE: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D. (Jagodics, a szünetben), Horgosi, Lapu – Posztobányi, Németh M. (Miszlai, 90.) – Varga B., Kovács D. (Gyurkó, 81.), Kun B. (Stumpf, 81.) – Vasvári (Korponai, 86.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Bedi (12.), ill. Németh M. (10.), Vasvári (68., 80. – a másodikat 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Nincs mit értékelnem, ez elfogadhatatlan teljesítmény volt, szégyellem magam a csapat helyett.

Nikházi Márk: – Emelt fővel hagyjuk el a másodosztályt, büszke vagyok a srácokra, hogy ilyen helyzetben szívüket-lelküket kitették a pályára.

Ahogy a képen a fehérvári védő, úgy került padlóra a Vidi a már kieső BMTE ellen (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A már kieső Budafoki MTE ellen a győztes búcsú és a hetedik hely megtartása reményében veszélyesen kezdett a Videoton, de a Budafok is felvette a ritmust, és egy labdaszerzést követően vezetést is szerzett. Bedi távoli lövésével villámgyorsan egyenlítettek a hazaiak, majd még egy kapufát is lőttek az első félidőben.

A fehér mezes budafokiak összeszedettebbek voltak ezen a délutánon (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

A fordulás után nagyon visszaesett a fehérváriak futballja, s Vasvári Zoltán egy távoli lövéssel, majd egy büntetőből szerzett góllal tette széppé a budafokiak búcsúját a másodosztályból. A Videoton képtelen volt újítani, és a veresége miatt a nyolcadik helyen zárta a bajnokságot. 1–3