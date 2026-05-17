Háromgólos sikerrel fejezte be az idényt a Soroksár

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–KECSKEMÉTI TE 3–0 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Vígh-Tarsonyi Gergő, Dobos Dominik)

SOROKSÁR: Holczer – Lukács D., Bora, Lakatos Cs. (Korozmán, 85.), Nagy O. – Kundrák, Köböl (Németh E., 67.), Madarász Á. (Kokovai, 53.), Gálfi (Gágyor, 53.) – Gólik (Roskó, 67.), Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

KECSKEMÉT: Varga B. – Horváth A., Szabó A., Debreceni Á. – Berki (Eördögh, 56.), Nistor (Beke, a szünetben), Haris, Szabó B. (Czékus, 82.), Bolgár (Győrfi, 56.) – Bolyki (Bocskay, a szünetben), Pálinkás G. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Bagi (19., 55.), Lakatos Cs. (50.)

Kiállítva: Kokovai (89.)

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Időnként szépen játszottunk, élvezték a futballt a srácok.

Tímár Krisztián: – Tudunk harcosabban és jobban is futballozni. A Soroksár szervezettebb és élesebb volt.

Bár már nem volt sok tétje a mérkőzésnek, becsülettel küzdöttek a csapatok (Fotó: Reti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Felszabadultan léphetett pályára a Soroksár és a Kecskemét is az NB II záró fordulójában. A hazaiaknak a múlt héten vált biztossá a bennmaradásuk, miután a Budafok és a Békéscsaba sem tudott győzni. A lila-fehéreknél biztos volt, hogy a dobogó harmadik fokán végeznek, vagyis nem jött össze az azonnali visszajutás az NB I-be. A mérkőzés elején mindkét csapatnak volt lehetősége, a gólig a 19. percig kellett várni. Ekkor Bagi Ádám fordult le remekül az ellenfeléről a tizenhatoson belül, majd 14 méterről védhetetlenül bombázott a bal felső sarokba.

Ma nem jött össze a gólszerzés a fehérben játszó Kecskemétnek (Fotó: Reti Attila/KTE)

Remekül kezdte a második félidőt a Soroksár, az 50. percben bal oldali szögletet követően Lakatos Csongor csúsztatta a labdát a kapuba. Öt perccel később pont került a mérkőzés végére: Kundrák balról érkező lapos beadása után Bagi pörgette fel magának a labdát, majd kapásból a kapu bal sarkába bombázott. A Soroksár szépen zárta le a szezont, és a 13. helyen végzett a bajnokságban. A Kecskemét a veresége ellenére is begyűjtötte a bronzérmet. 3–0