Győzelemmel váltott az NB II-ről az NB III-ra a Békéscsaba

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–1 (0–0)

Mezőkövesd, 400 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Halmai Kristóf, Holpár Gergely).

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Csörgő V., Keresztes B., Ternován – Zachán – Vörös B. (Saja, 61.), Vidnyánszky M., Lőrinczy (Szalai J., 61.), Bertus (Merényi, 61.) – Varjas Z. (Lajcsik, 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Major G., Kuzma, Kelemen D., Kotula M. (Sármány, 78.) – Papp Á. (Szabó B., 89.), Nagy G. (Daru, 89.), Pintér B. (Hursán, 78.), Balla K. (Avramucz, 22.) – Zsolnai R., Kóródi. Vezetőedző: Balog Zsolt

Gólszerző: Papp Á. (55.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Nagyon vissza kell fognom magam… A mi csapatunk játéka ma értékelhetetlen volt. Felfelé senki, lefelé pedig mindenki. Sejtem, hogy miért, de nem akarom fejtegetni. Nem tudjuk, hogy mi a helyzet, mi jön, de ez nem menti fel a játékosokat, azt, hogy egy kieső csapat motiváltabb. Egyénileg nem tudtunk semmit hozzátenni, jobban játszott az ellenfél, gratulálok nekik. Gyengék voltunk, nagyon.

Balog Zsolt: – Gratulálok a csapatnak, hogy ilyen körülmények között, hátrányos helyzetben, hiszen egy már kiesett csapatot kellett felrázni, jó meccset tudtunk játszani. Azzal együtt is, hogy sérülés miatt korán változtatnunk kellett. Megmutatták a játékosok, hogy egyénileg, és ami még fontosabb, csapatként is képesek a sikerre, tudtak minőséget mutatni. Fájó, hogy ez csak most történt meg. A Mezőkövesdet nagyon kevés lehetőségen tartottuk, gólszerzési lehetőségük sem igazán volt, mi pedig szereztünk egy szép találatot, és megvolt az esélyünk arra, hogy megduplázzuk az előnyünket. Ez a siker a csapat érdeme.

Nem ilyen zárásra számítottak a kövesdiek (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés első félidejében semmi nem volt különbség a csapatok között, nem mutatkozott meg az, hogy egy már kiesett együttes szerepel egy élcsapat otthonában. A mezőkövesdi gárda képtelen volt építkezni, támadásokat vezetni, az idő múlásával pedig egyre magabiztosabban játszott a Békéscsaba, amelynek játékosai motiváltan futballoztak.

A második játékrészben egy szép támadás végén betalált a vendégegyüttes, Papp Áron gólját tulajdonképpen kiérdemelték a nagyobb hittel futballozó békéscsabaiak. Ezt követően a hazaiak szakvezetője egy négyes cserével próbált életet lehelni a támadószekcióba, de akik kaptak egy fél órát arra, hogy változtassanak, ugyanolyan színtelenek voltak, mint akiknek a helyére érkeztek. A meccs utolsó harmadában a vendégeknek voltak gólszerzési lehetőségeik és ugyan nem tudtak már a kapuba találni, de teljesen megérdemelt győzelmet arattak, egyénileg, és csapatként is többet tettek a sikerért. 0–1

Utoljára még nagyot küzdött a lilában játszó Békéscsaba Mezőkövesden (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

PERCRŐL PERCRE