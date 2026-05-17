Sportlövészet: újabb két magyar Eb-ezüst Eszéken

A hazai sportági szövetség tájékozatása szerint az Eszéken zajló junior sportlövő Európa-bajnokságon

Nagy Ákos Károly 26 találattal ezüstérmes lett a gyorstüzelő pisztoly versenyszámban.

A győzelmet a francia Arnaud Gamaleri szerezte meg 30 találatos Európa-csúccsal. Az alapversenyben Nagy Ákos Károly 570 kört lőtt, amellyel a nyolcadik helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe.

A szintén Eszéken zajló U18-as koronglövő kontinensviadalon

Péli Nimród a skeet szóló számban lett a második.

Az aranymérkőzésen a cseh Frantisek Bostik 6–2-re legyőzte a magyar versenyzőt

