Sportlövészet: újabb két magyar Eb-ezüst Eszéken
A pisztolyos Nagy Ákos Károly a junior, a skeetlövő Péli Nimród az U18-as Eb-n nyert ezüstérmet Eszéken.
A hazai sportági szövetség tájékozatása szerint az Eszéken zajló junior sportlövő Európa-bajnokságon
26 találattal ezüstérmes lett a gyorstüzelő pisztoly versenyszámban.
Nagy Ákos Károly 26 találattal ezüstérmes lett a gyorstüzelő pisztoly versenyszámban.
A győzelmet a francia Arnaud Gamaleri szerezte meg 30 találatos Európa-csúccsal. Az alapversenyben Nagy Ákos Károly 570 kört lőtt, amellyel a nyolcadik helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe.
A szintén Eszéken zajló U18-as koronglövő kontinensviadalon
a skeet szóló számban lett a második.
Péli Nimród a skeet szóló számban lett a második.
Az aranymérkőzésen a cseh Frantisek Bostik 6–2-re legyőzte a magyar versenyzőt
(Kiemelt képünkön: Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik