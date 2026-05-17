Győzelemmel búcsúzott a szezontól a Kozármisleny, legyőzte az újoncot

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–KARCAGI SC 2–1 (0–1)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Mohos Milán)

KOZÁRMISLENY: Oroszi (Kátai-Urbán, 90+2.) – Horváth D. (Babinszky, a szünetben), Gajág, Vajda R. – Bíró M. (Kozics, a szünetben), Dóra (Kocsis D., a szünetben), Herczeg B., Turi – Zsóri (Gazdag V., 85.), Zamostny, Csucsánszky. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

KARCAG: Gergely R. – Szűcs K., Győri Á., Sághy, Pap Zs. – Osztrovka (Egri, 83.), Györgye (Vida, 83.) – Kovalovszki (Hidi P., 83.), Sain (Mona, 73.), Girsik Á. (Görög, 73.) – Fekete O. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Babinszky (51.), Zsóri (69.), ill. Fekete O. (10.)

Kiállítva: Sághy (21.)

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Nem erről a találkozóról beszélnék elsőként, hanem a tavaszi tizenötről. Télen éreztük, mi lehetünk a mezőnyben a meglepetésalakulat, a fiúk mindent megtettek a sikeres szereplés érdekében. A mostani kilencven percről annyit: gyorsan kaptuk a gólt, aztán jött a kiállítás, de nagyon harcoltunk, s fordítani tudtunk.

Varga Attila: – Elismerésem a hazaiaknak, de mélységesen feldúlt vagyok. Ilyen kritikán aluli játékvezetést már régen láttam. Az edzőknek milliókat kell befektetniük, tanulniuk, hogy leülhessenek egy-egy kispadra. A bírók közül meg néhányan egy jobb talpalót követően bármit ítélhetnek. A kiállítás egyszerűen nevetséges volt, az egyik kapott gólunk pedig lesről indult. Nehéz ezek után bármit is mondani…

Korán vezetést szerzett a Karcag (szemből), mégis pont nélkül távozott Kozármislenyből (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés a vendégek szempontjából indult jól, az első percekben nem találta játékát a Kozármisleny. A 10. percben meg is lett ennek az eredménye és Fekete Olivér révén megszerezte a Karcag a vezetést. Ezután kezdett magára találni a Misleny, és ennek eredménye az lett, hogy a 21. percben egy kiugrást Sághy Félix szabálytalanul akadályozott meg, ezért egyből piros lapot kapott. Innentől már inkább a hazai csapat dominált, de egyenlíteni nem tudott az első félidőben.

Elégedettek lehettek a hazai szurkolók (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

A szünetben hármat változtatott a hazai mester, ami fordulatot vitt a meccsbe. Már a félidő elején, az 51. percben egyenlített a csereként beálló Babinszky Bence révén a Kozármisleny, aztán a 69. percben Turi Tamás érkezett a védők mögé, a labdával Zsóri Dániel kapura húzott, és be is talált, vezetést szerezve a Kozármislenynek. A vége előtt még Görög Gergő került helyzetbe, de egyenlíteni nem tudott, így a hazai csapat győzelemmel búcsúzott a szurkolóitól és az idénytől, amelyet a Mezőkövesd vereségének köszönhetően a negyedik helyen fejezett be. Az újonc Karcag igazán jó szezont tudhat magáénak, és bár az utolsó fordulók nem sikerültek túl jól neki, a 11. helyen zárt a tabellán. 2–1