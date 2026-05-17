Nemzeti Sportrádió

Kikapott, így még nem biztosította be a feljutást a Lendva

CS. M.
2026.05.17. 21:27
A lendvaiaknak még nem biztos a feljutása (Fotó: NK Nafta)
Címkék
Szlovénia NK Nafta Lendva
Nagy siker kapujában lépett pályára az NK Nafta a szlovén másodosztályban: a magyar tulajdonban lévő lendvai labdarúgócsapat az élen állva kiharcolhatta volna a biztos egyenes ági feljutást a második Grosuplje ellen, ha nem kap ki, ám 2–1-re nyertek a hazaiak, elnapolva az ünneplést.

 

A Nafta két fordulóval a másodosztályú bajnokság vége előtt 74 ponttal állt a tabella élén, a Grosuplje 69 ponttal volt a második. Az egyenes ági feljutáshoz a zsinórban kilencedik győzelem sem kellett volna, de nem jött össze a döntetlen sem: 2–1-re nyert a Grosuplje.

A lendvaiak előnye még így is két pont az élen, az utolsó fordulóban a harmadik Triglav lesz az ellenfelük.

A négy magyar játékost – Bakti Balázst, Dragóner Áront, Keresztes Noelt és Németh Ervint – foglalkoztató lendvai klubot a legendás Bozsik József unokája, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter fia, Bozsik József irányítja, a sportigazgató pedig Sallói István.

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Grosuplje–Nafta Lendva 2–1
Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron végig pályán volt, előbbi a 22. percben, utóbbi a 93. percben kapott sárga lapot, Keresztes Noel és Németh Ervin nem lépett pályára.

Az állás egy fordulóval a vége előtt
1. Nafta Lendva 74 pont
2. Grosuplje 72 pont
3. Triglav 63 pont

 

