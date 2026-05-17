Kikapott, így még nem biztosította be a feljutást a Lendva

A Nafta két fordulóval a másodosztályú bajnokság vége előtt 74 ponttal állt a tabella élén, a Grosuplje 69 ponttal volt a második. Az egyenes ági feljutáshoz a zsinórban kilencedik győzelem sem kellett volna, de nem jött össze a döntetlen sem: 2–1-re nyert a Grosuplje.

A lendvaiak előnye még így is két pont az élen, az utolsó fordulóban a harmadik Triglav lesz az ellenfelük.

A négy magyar játékost – Bakti Balázst, Dragóner Áront, Keresztes Noelt és Németh Ervint – foglalkoztató lendvai klubot a legendás Bozsik József unokája, a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter fia, Bozsik József irányítja, a sportigazgató pedig Sallói István.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Grosuplje–Nafta Lendva 2–1

Nafta: Bakti Balázs és Dragóner Áron végig pályán volt, előbbi a 22. percben, utóbbi a 93. percben kapott sárga lapot, Keresztes Noel és Németh Ervin nem lépett pályára.

Az állás egy fordulóval a vége előtt

1. Nafta Lendva 74 pont

2. Grosuplje 72 pont

3. Triglav 63 pont