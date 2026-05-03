Egy gól döntött Mezőkövesden, pont nélkül maradt a Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1-0 (1-0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Jakab Árpád (Aradi József, László István Sándor)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csatári, Keresztes B., Zachán, Vajda S. – Vidnyánszky, Bertus (Szalai J., 66.) – Vörös (Saja, 88.), Lőrinczy (Ternován, 75.), Merényi (Pintér Á., 66.) – Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél

CSÁKVÁR: Perczel – Lorentz (Radics, a szünetben), Pál B., Umathum, Helembai – Mészáros D. (Somfalvi, 73.), Farkas A. – Herjeczki, Baracskai (Bányai, 59.), Ominger (Haragos, 73.) – Szabó B. (Krupa, 59.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Vörös (1-0) a 34. percben.

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Mi akartunk focizni, az ellenfél kontrajátékra rendezkedett be, voltak veszélyes lehetőségeik, de egy szép akció végén mi szereztünk gólt. Minimális előnyünk volt, de a mi akaratunk érvényesült, megérdemelten nyertünk egy olyan mérkőzésen, amelyen az ellenfél is keményen hajtott.

Tóth Balázs: – Ellenfelünk azt játszotta, amit vártunk, az első félidőben mentálisan egy picit fölénk nőttek. Hiányzott belünk az, amivel előnyt tudunk volna kicsikarni, de éreztem, hogy lesznek lehetőségeink, így is lett, azonban Ominger Bencének a ziccerét ki kellett volna használnia, és talán a kapott gól is elkerülhető lett volna. A hozzáállással nem volt probléma, a második félidőben domináltunk, voltak helyzeteink, és egy pontot itt hagytunk. Ez a meccs oktatóanyag lehet majd a játékvezetők számára. Nem fogom rájuk a vereséget, de okoztak olyan pillanatokat, ami befolyásolta az eredmény alakulását.

ÖSSZEFOGLALÓ

A két csapat jó iramú mérkőzést játszott, az első nagy lehetőséget a vendégcsapat hibázta el,v majd jött a hazaiak találata. Az első félidő leagilisabb játékosa, Merényi Ádám jó beadása után került a csákváriak kapujába a labda, öngól gyanúsan, de a találatot végül a döntő többség Vörös Barnának könyvelte el (1-0). A gólig is hajtós meccs volt, kemény ütközésekkel, ez utóbbit a sok sárga lapos figyelmeztetés is alátámasztja valamelyest. A második félidőben is nagy csata dúlt a labdákért a középpályán, mindkét fél szeretett volna egy góllal közelebb kerülni a céljaihoz. A vendégeknek több lehetőségük is volt az egyenlítésre, de az utolsó megoldásokba mindig hiba csúszott. Mindkét oldalon egy-egy 11-est kértek számon az edzők a játékvezetőn, előbb a mezőkövesdiek, majd a csákváriak is, és ha lett volna VAR-vizsgálat ezen a mérkőzésen, aligha egygólos meccset láttak volna a nézők.