Jó színvonalú mérkőzésen nyert a Kozármisleny a négy meccs óta veretlen Kecskemét ellen

PEHR NÁNDOR
2026.05.03. 16:50
Kozármisleny-Kecskemét (Fotó: Reti Attila/KTE)
Kozármisleny nyert Zamostny és László találataival a Kecskemét ellen, aki Bolyki révén csak szépíteni tudott.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ

HR RENT-KOZÁRMISLENY–KECSKEMÉTI TE 2–1 (1–0)
Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Mohos Milán, Máyer Gábor)
KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Gajág, Mikolay (Kozics, a szünetben) – László K., Kocsis D., Dóra (Turi, 78.), Herczeg B. (Gazdag V., 78.) – Zamostny (Babinszky, 66.), Zsóri D. (Csucsánszky, 72.) Vezetőedző: Czuczi Mátyás
KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Horváth A. (Bolgár, 59.) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 78.), Eördögh (Debreceni Á., 59.) – Beke (Czékus, 70.), Szabó B. – Pálinkás (Bolyki, 59.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerzők: Zamostny (15.), László K. (53.) illetve Bolyki (71.)

ÖSSZEFOGLALÓ
Két jó formában lévő együttes csapott össze, a mérkőzés elején a Kecskemét akarata érvényesült és hamar tudatosították, hogy három pontért érkeztek Kozármislenybe is. Aztán a nyomás után jött a 15. perc és egy szabadrúgás után Zamostny szerzett vezetést a hazai csapatnak. Az első félidő második felében sok apró szabálytalanság tarkította a mérkőzést és nehezítette a dolgát Móri játékvezetőnek. Már csak sárgák születtek, újabb gól nem, így hazai előnnyel mentek az öltözőbe a csapatok. A szünetben cserélt a Kozármisleny, és már az 53. percben növelte az előnyét: Horváth D. szerzett labdát és indította Lászlót, aki a labda levétellel előnybe került a védőjével és a kapujából érkező Ruisszal szemben is, és közelről a kapuba gurította a labdát. Ezután hármat is változtatott Tímár Krisztián, majd jött a 71. perc és újraéledtek a kecskeméti remények, mivel Bolyki találatával szépített a vendég csapat. Aztán mégis csak két meccslabda következett, két óriási helyzetet hagyott ki Babinszky, ha akár egyet is gólra vált, nem lett volna izgalmas a találkozó vége, amit végül tíz emberrel fejezett be a Kecskemét mivel a 86. percben megsérült Belényesi és már nem volt cserelehetősége egyik csapatnak sem. Így a találkozót a Kozármisleny nyerte meg és feljött a tabella 5. helyére. A Kecskemét pedig egy négy meccses veretlenségi sorozatot szakított meg, de így is a 3. helyen maradt a bajnokságban.
 

 


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az öt bajnoki óta veretlen Kozármisleny a legutóbbi négy meccsét megnyerő Kecskeméttel szemben.

 

