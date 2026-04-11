Továbbra is nyeretlen a BVSC-Zugló a Szeged ellen

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)

Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Dobos Dávid, Szabó Dániel)

BVSC-Zugló: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Törőcsik P., 72.) – Katona M., Csernik, Ominger G., Bliznyuk (Horváth Sz., 83.), Dénes A. – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Szeged-Grosics GA: Veszelinov – Sándor M., Kurdics, Horváth M., Tóth B. – Suljic (Miskolczi, a szünetben), Rabatin (Vágó L., 75.), Márkvárt, Bodnár B. (Halmai Á., a szünetben) – Tóth-Gábor (Novák Cs., 84.), Borvető (Zvekanov,67.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt.

Gólszerző: Lehoczky (21.), ill. Tóth-Gábor (50.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nehéz mérkőzésre számítottam, mert a Szeged jó, masszív csapat. Igazságosnak tekinthető a döntetlen, büszke vagyok a csapatomra.

Laczkó Zsolt: – A szünetben rendeztük a sorokat, és hamar sikerült is egyenlítenünk. A meccs hajrájában jó néhány helyzet kialakult, összességében elégedett vagyok.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szegediek tűntek aktívabbnak a mérkőzés első negyedórájában, a támadásokat inkább a bal oldalon futtatták. Némiképp váratlanul – egy szöglet után – egy bravúros, okos és egyben pontos megoldással a BVSC-Zugló jutott vezetéshez. A vendégeket sokkolta a gól, csak nehezen tértek magukhoz, de a folytatásban sem tudtak komoly veszélyt teremteni a hazai kapu előtt. Nem volt magas színvonalú az első félidő, a gólon kívül igazán nagy helyzetet egyik oldalon sem jegyezhettünk fel.

Csernik Kornél (sárgában) végig a pályán volt (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Öt percet kellett várni a második félidőben, hogy kiegyenlítsen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Ahogy a hazaiak találata, úgy a vendégeké is fejes után született. Nagyobb iramú játékot láthatott a publikum, mindkét csapat jobban felvállalta a nyílt sisakos játékot. Újabb gól már nem született, a BVSC-Zugló továbbra sem tudott bajnokit nyerni a Tisza-partiak ellen, a mérleg három szegedi győzelem és immáron három döntetlen.

Osztoztak a pontokon a csapatok (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A végig sportszerű mederben zajló mérkőzésen csak a hajrában osztott ki a játékvezető két sárga lapot, majd a lefújás után a két vezetőedzőnek pirosat.

Fejjel mindkét csapat veszélyes volt (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

PERCRŐL PERCRE