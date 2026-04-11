Pontot rabolt a Soroksár Fehérvárról

FERENCZ BALÁZS
2026.04.11. 18:52
Videoton archív (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
A labdarúgó NB II 25. fordulójában a tavasszal a hatodik helyre feljött Videoton a 14. helyezett Soroksárt fogadta. Hiába vezettek a fehérváriak több mint 60 percen át, Lovrencsics Balázs hajrában fejelt góljával a dél-pestiek egy pontot hazavittek a koronázóvárosból (1–1).

LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SOROKSÁR SC 1-1 (1-0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2119 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Tóth Csaba János)

Videoton FC Fehérvár: Kemenes - Hesz O. (Virágh, a szünetben), Kocsis G. (Dékei, 83.), Spandler - Kovács K., Murka, Simut (Kojnok, 70.) - Somogyi Á., Kovács B. (Geiger, 70.) - Németh D., Bertók (Bartusz, a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

Soroksár: Őri – Lukács D. (Kundrák, 79.), Lakatos Cs., Kékesi, Bora – Nagy O. (Kokovai, 75.), Vass Á., Lovrencsics B. – Kálnoki-Kis Zs. (Gólik, 60.), Olalekan (Horváth K., 60), Bagi (Gálfi, 75.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Somogyi (12.), illetve Lovrencsics B. (78.)

A tavasszal jó formát mutató Videoton FC Fehérvár sorozatban nyolc mérkőzést vívott meg úgy a hétvégi fordulóig, hogy nem kapott ki. Pető Tamás csapata lendületes szériájának köszönhetően az NB II-es tabella hatodik helyére furakodott fel, s a dobogó sem elérhetetlen cél immár a piros-kékek számára. De nem csupán ezért tartották fontosnak otthon tartani a pontokat a fehérváriak, hanem azért is, mert szerettek volna visszavágni az őszi, soroksári fiaskóért. 
A várakozásoknak megfelelően a Vidi kezdett erőteljesebben, s az első szöglete nyomán meg is szerezte a vezetést, a fiatalként stabil pillérré váló középpályás, Somogyi Ádám talált be. A gól után is a hazaiak domináltak, azonban igazán komoly helyzetet már nem tudtak kialakítani, sőt, a játékrész második felében a Soroksár is több időt töltött a Videoton térfelén. Egyetlen egyszer volt komoly dolga Kemenes Botondnak, de tett róla, hogy csak a játék képe maradjon kiegyenlített, az eredmény nem.

A második félidőre két helyen frissített Pető Tamás, de nem lett acélosabb az egyébként standard játékosainak hadát nélkülöző Vidi játéka. Sőt, egyre inkább magára húzta a Soroksárt. Nem lett jobb a meccs, nem alakult ki gördülékeny futball, alacsony volt a színvonal. Azonban mintha a vendégek bírták volna jobban a végét, egyre több kontrát vezettek. A Soroksár mégsem így, hanem felállt védelemmel szemben egyenlített Lovrencsics fejesgóljával. Osztoztak a pontokon a csapatok, s ez így igazságos.


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc mérkőzés óta veretlen, hatodik helyen álló Videoton a múlt heti győzelmével a kieső helyről elmozduló, 14. helyezett Soroksár ellen.

 

