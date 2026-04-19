Két gól, három csákvári pont Tiszakécskén

2026.04.19. 16:51
Varga Józsefék (fehérben) jó szériában voltak, de a Csákvárral nem bírtak (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
A labdarúgó NB II 26. fordulójában a vendég Aqvital FC Csákvár már két góllal is vezetett, végül 2–1-re nyert Tiszakécskén.

LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–2 (0–0)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Vargha Tamás)
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Takács Zs, Varga J., Körmendi Horváth E. (Takács T., 73.) – Kócs-Washburn (Pataki, a szünetben), Lucas, Bódi Á., Gyenes – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai, Pál B., Karacs (Lorentz, 67.), Helembai – Farkas A., Radics (Mészáros D., 67.), Krupa (Szabó B., 64.) – Herjeczki (Ominger B., 64.), Bányai P., Haragos (Umathum, 90+1.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Szekér (90+1.), ill. Krupa (61.), Ominger B. (80.)
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba:  Nem játszottunk jól, hiányzott a csapatomból az a koncentráció és fegyelem, ami az előző két mérkőzésen jellemzett minket. Sok hibát követtünk el, pontatlanok voltunk, területet hagytunk az ellenfelünknek, amiket kihasználtak, és megbüntettek bennünket.
Tóth Balázs:  Két játszós csapat futballozott egymás ellen. Nagyon jól védekeztünk, az ellenfelünk nem nagyon tudott helyzeteket kialakítani, két ellentámadásból pedig sikerült gólt szereznünk. Mindenki tudta a feladatát, főleg a pontrúgásoknál. Örülünk a három pontnak.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben a hazaiak játszottak mezőnyfölényben, s bár helyzetek mindkét oldalon adódtak, a kapuk érintetlenek maradtak. A tiszakécskei csapat Bódi Ádám pontrúgásai után próbált veszélyeztetni, a vendég csákváriak szélről a kapu elé lőtt labdákkal igyekeztek gólt szerezni. A szünet után is a hazaiak domináltak, de a csákváriak a kapu előtt határozottabbak voltak – Krupa Zsolt után a csereként beálló Ominger Bence is betalált. A hazaiak erejéből a ráadásban csak a szépítésre futotta; a jobb helyzetkihasználás döntött összességében a találkozón. 1–2

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse veretlen Tiszakécske az idei tíz bajnokijából csupán kettőt megnyerő Csákvár ellen.

