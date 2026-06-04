Nemzeti Sportrádió

Már az Egyesült Államokban készül a brazil válogatott

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
2026.06.04. 11:23
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Carlo Ancelotti szövetségi kapitány New Jersey-ben már edzést is vezényelt a brazil válogatott játékosainak, akik közül Neymar sérüléssel küzd (Fotó: AFP)
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A selecao látványos külsőségek közepette indult útnak a világbajnokságra, ám a háttérben bizonytalanság és szakmai káosz árnyékolja be az esélyeket.

Nagy csinnadrattával indult el otthonról a brazil válogatott, amely már csak története miatt is állandó esélyesnek számít egy világbajnokság előtt, most azonban feltűnően sokan figyelmeztetnek a túlzott bizakodás kerülésére.

A Rio de Janeiró-i indulás előtt a nemzeti csapat elment a szövetség (CBF) székházába, de már az összetartásnak helyet adó szálloda előtt óriási tömeg verődött össze, és némileg meglepő módon az elmúlt időszakban a leginkább a nevéből élő, de a futballpályán igen keveset mutató Neymart éljenezték a szurkolók. A játékosok ezután a szövetség múzeumában tettek kisebb túrát, hogy a helyi sajtó alaposan dokumentálhassa, amint megcsodálják az elődök által öt világbajnoki trófeáját, majd a CBF vezetői méltatták őket egy szintén sajtónyilvános esemény keretében, amelynek már a mottója is árulkodó volt: „Tilos kicsit álmodni”. A küldöttség végül látványos emberi díszsorfal között elhaladva szállt fel egy 96 férőhelyes luxusgépre, amelyről a helyi média kiderítette, hogy cirka 200 millió euró az értéke, és korábban a Rolling Stones is használta.

A valóban látványos búcsú után a brazil válogatott New Jersey felé vette az irányt, ahol magyar idő szerint szerda hajnalban Carlo Ancelotti szövetségi kapitány már meg is tartotta az első edzést. A hangulat természetesen bizakodó a kereten belül, de sokat elárul, hogy maguk az érintettek is visszafogottan nyilatkoztak a világbajnoki esélyeket illetően. 

Soccer: FIFA World Cup 2026-Brazil Team Arrival
Casemiro (Fotó: Imago Images)

„Most kicsit hátrábbról indulunk, de közben végig résen leszünk. Több fiatal játékossal számolhatunk, akik nagyobb szerepet kapnak, és velük igazán kiegyensúlyozott a keret. A szövetségi kapitányunk tapasztalt, igaz, ez az első vébéje. Erősek vagyunk, de néhány válogatott talán előttünk jár, amit persze nem kell lépten-nyomon hangsúlyozni – nyilatkozta a brazil sajtónak immár amerikai földön Casemiro, aki elsősorban a közelmúlt viharos időszaka miatt nem tartja favoritnak a válogatottat. – Nehéz időszak áll mögöttünk. Új vezetőség érkezett a szövetség élére, több edzőváltáson estünk át, a jelenlegi kapitány alig egy éve van velünk, ami csak negyvennapnyi közös munkát jelent. A keretünket ugyanakkor kiváló játékosok alkotják, és jó erőben érkezünk meg a világbajnokságra.”

Szó mi szó, Carlo Ancelotti tavaly május végén vette át a selecaót, mindössze 11 mérkőzésen ült a kispadon – ebből csak négy volt tétmeccs –, és így is összejött már három vereség. A CBF éléről szintén tavaly májusban szinte bírói erővel kellett elmozdítani Ednaldo Rodriguest, akit Samir Xaud váltott, a legutóbbi vb után leköszönő Tite után pedig hárman (Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior) is ültek a nemzeti csapat kispadján, amely története leggyengébb vb-selejtezőjén van túl.

„Boldog vagyok, motivált és izgatott. Megpróbálom a lehető legjobbat kihozni a csapatból. Ennek a világbajnokságnak nincs egyetlen nagy esélyese. Nagyon erős válogatottak jöttek össze, de Brazília mindenki ellen versenyben lesz” – fogalmazott a repülőgépről leszállva Carlo Ancelotti az O Globónak, majd azt is elmondta, hogy türelmes lesz a tornára (is) sérülten érkező Neymarral: „Egyre jobb állapotban van, szépen dolgozik, de nem siettetjük a visszatérését.”

A 34 éves klasszis ezúttal a jobb vádlijában szenvedett izomsérülést, és kérdéses, hogy ott lehet-e a június 13-i, Marokkó elleni első csoportmérkőzésen. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa (79 gól) 2023 októbere óta nem viselte a címeres mezt sorozatos fizikai problémái miatt, és sokan már azzal sem értettek egyet, hogy Ancelotti behívta a vb-keretbe. Árulkodó Neymarral kapcsolatban, hogy az egyik legfelkapottabb beszédtémát jelentette Brazíliában, hogy mit mondhatott Xaud CBF-elnöknek, amikor a Panama elleni felkészülési mérkőzésen – amelyet ugye kihagyott – látványosan beszélgettek.

„Menni fog, menni fog. Nehéz volt, nagyon nehéz, de megérte, és ma már a versenysúlyomnál vagyok, hatvannyolc kilón” – magyarázta a játékos a szájról olvasók megfejtése szerint. 

Hiába azonban Neymar optimizmusa, számos brazil elemző szerint a támadó csak ballaszt lesz a csapatban – már ha összedrótozzák annyira, hogy egyáltalán pályára léphessen.

„Elképzelhető, hogy Neymar ott lesz a világbajnokságon, de pályára sem lép, és ebben az esetben nemcsak a sérüléséről kell beszélni, mert lehet, hogy néhány nap múlva felépül, de épp csak bevethetővé válik, a fizikai állapota és a meccsintenzitása viszont sehol sem lesz. Az életben minden egy döntés. A CBF szakmai vezetősége most úgy döntött, hogy Neymar túszul ejtheti a válogatottat – fogalmazott kicsit sem óvatosan a korábbi brazil válogatott, Walter Casagrande az UOL szakírójaként, ráadásul nem csak a Santos támadóját pécézte ki. – Manapság a futballban párhuzamos univerzumok léteznek, miközben a valóság az, hogy a brazil válogatottnak stabil kezdőcsapata sincs, és egy teljes ciklust elpazarolt. A vb-hez hasonló hatalmas show‑k elfedik, mi történik valójában.”

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország), 2 Wesley (Roma – Olaszország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti
C-CSOPORT

 

 

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