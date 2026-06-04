Már az Egyesült Államokban készül a brazil válogatott

Nagy csinnadrattával indult el otthonról a brazil válogatott, amely már csak története miatt is állandó esélyesnek számít egy világbajnokság előtt, most azonban feltűnően sokan figyelmeztetnek a túlzott bizakodás kerülésére.

A Rio de Janeiró-i indulás előtt a nemzeti csapat elment a szövetség (CBF) székházába, de már az összetartásnak helyet adó szálloda előtt óriási tömeg verődött össze, és némileg meglepő módon az elmúlt időszakban a leginkább a nevéből élő, de a futballpályán igen keveset mutató Neymart éljenezték a szurkolók. A játékosok ezután a szövetség múzeumában tettek kisebb túrát, hogy a helyi sajtó alaposan dokumentálhassa, amint megcsodálják az elődök által öt világbajnoki trófeáját, majd a CBF vezetői méltatták őket egy szintén sajtónyilvános esemény keretében, amelynek már a mottója is árulkodó volt: „Tilos kicsit álmodni”. A küldöttség végül látványos emberi díszsorfal között elhaladva szállt fel egy 96 férőhelyes luxusgépre, amelyről a helyi média kiderítette, hogy cirka 200 millió euró az értéke, és korábban a Rolling Stones is használta.

A valóban látványos búcsú után a brazil válogatott New Jersey felé vette az irányt, ahol magyar idő szerint szerda hajnalban Carlo Ancelotti szövetségi kapitány már meg is tartotta az első edzést. A hangulat természetesen bizakodó a kereten belül, de sokat elárul, hogy maguk az érintettek is visszafogottan nyilatkoztak a világbajnoki esélyeket illetően.

Casemiro (Fotó: Imago Images)

„Most kicsit hátrábbról indulunk, de közben végig résen leszünk. Több fiatal játékossal számolhatunk, akik nagyobb szerepet kapnak, és velük igazán kiegyensúlyozott a keret. A szövetségi kapitányunk tapasztalt, igaz, ez az első vébéje. Erősek vagyunk, de néhány válogatott talán előttünk jár, amit persze nem kell lépten-nyomon hangsúlyozni – nyilatkozta a brazil sajtónak immár amerikai földön Casemiro, aki elsősorban a közelmúlt viharos időszaka miatt nem tartja favoritnak a válogatottat. – Nehéz időszak áll mögöttünk. Új vezetőség érkezett a szövetség élére, több edzőváltáson estünk át, a jelenlegi kapitány alig egy éve van velünk, ami csak negyvennapnyi közös munkát jelent. A keretünket ugyanakkor kiváló játékosok alkotják, és jó erőben érkezünk meg a világbajnokságra.”

Szó mi szó, Carlo Ancelotti tavaly május végén vette át a selecaót, mindössze 11 mérkőzésen ült a kispadon – ebből csak négy volt tétmeccs –, és így is összejött már három vereség. A CBF éléről szintén tavaly májusban szinte bírói erővel kellett elmozdítani Ednaldo Rodriguest, akit Samir Xaud váltott, a legutóbbi vb után leköszönő Tite után pedig hárman (Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior) is ültek a nemzeti csapat kispadján, amely története leggyengébb vb-selejtezőjén van túl.

„Boldog vagyok, motivált és izgatott. Megpróbálom a lehető legjobbat kihozni a csapatból. Ennek a világbajnokságnak nincs egyetlen nagy esélyese. Nagyon erős válogatottak jöttek össze, de Brazília mindenki ellen versenyben lesz” – fogalmazott a repülőgépről leszállva Carlo Ancelotti az O Globónak, majd azt is elmondta, hogy türelmes lesz a tornára (is) sérülten érkező Neymarral: „Egyre jobb állapotban van, szépen dolgozik, de nem siettetjük a visszatérését.”

A 34 éves klasszis ezúttal a jobb vádlijában szenvedett izomsérülést, és kérdéses, hogy ott lehet-e a június 13-i, Marokkó elleni első csoportmérkőzésen. A brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa (79 gól) 2023 októbere óta nem viselte a címeres mezt sorozatos fizikai problémái miatt, és sokan már azzal sem értettek egyet, hogy Ancelotti behívta a vb-keretbe. Árulkodó Neymarral kapcsolatban, hogy az egyik legfelkapottabb beszédtémát jelentette Brazíliában, hogy mit mondhatott Xaud CBF-elnöknek, amikor a Panama elleni felkészülési mérkőzésen – amelyet ugye kihagyott – látványosan beszélgettek.

„Menni fog, menni fog. Nehéz volt, nagyon nehéz, de megérte, és ma már a versenysúlyomnál vagyok, hatvannyolc kilón” – magyarázta a játékos a szájról olvasók megfejtése szerint.

Hiába azonban Neymar optimizmusa, számos brazil elemző szerint a támadó csak ballaszt lesz a csapatban – már ha összedrótozzák annyira, hogy egyáltalán pályára léphessen.

„Elképzelhető, hogy Neymar ott lesz a világbajnokságon, de pályára sem lép, és ebben az esetben nemcsak a sérüléséről kell beszélni, mert lehet, hogy néhány nap múlva felépül, de épp csak bevethetővé válik, a fizikai állapota és a meccsintenzitása viszont sehol sem lesz. Az életben minden egy döntés. A CBF szakmai vezetősége most úgy döntött, hogy Neymar túszul ejtheti a válogatottat – fogalmazott kicsit sem óvatosan a korábbi brazil válogatott, Walter Casagrande az UOL szakírójaként, ráadásul nem csak a Santos támadóját pécézte ki. – Manapság a futballban párhuzamos univerzumok léteznek, miközben a valóság az, hogy a brazil válogatottnak stabil kezdőcsapata sincs, és egy teljes ciklust elpazarolt. A vb-hez hasonló hatalmas show‑k elfedik, mi történik valójában.”

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország), 2 Wesley (Roma – Olaszország)

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)