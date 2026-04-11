A hajrában vált fölényessé a Vasas szentlőrinci sikere

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–VASAS FC 0–4 (0–1)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Móri Tamás (Sinkovicz Dániel, Holpár Gergely)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Czérna, 44.), Kiss-Szemán, Márta (Herczeg, 66.) – Szilágyi (Milovanovics, a szünetben), Rac – Tollár, Nyári (Mascoe, a szünetben), Harsányi – Kocsis (Lakatos, 75.). Sportigazgató: Márton Gábor

VASAS: Uram – Girsik, Iyinbor, Hej, Doktorics – Rab (Horváth R., 83.), Hidi M. (Cseke, 75.), Urblík J. – Barkóczi (Hős, 82.), Pethő B. (Radó, 75.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Pethő (19., 69.), Radó (90.), Horváth R. (90+4.)

MESTERMÉRLEG

Szolga Goran másodedző: – Teljesen megérdemelten nyert a Vasas, bár a különbséget túlzónak érzem. A hátralévő meccseinken szeretnénk megmenteni az idényünket.

Erős Gábor: – Jó volt látni, mennyire egységes a csapat. A padról beszállók is hozzá tudtak tenni az együttes teljesítményéhez.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az első pillanattól fogva látszott, hogy a Vasas szeretné mihamarabb lerendezni a sereghajtó Szentlőrincet, az igyekezet azonban olykor kapkodássá vált, így sokáig nem láthatott komolyabb gólszerzési lehetőséget a közönség. A vendégek fölénye a 19. percben érett góllá, amikor egy jobbról érkező beadást Pethő Bence fejelt a hálóba. 0–1

A folytatásban sem szakadt meg az angyalföldi gárda. Éppen annyit tett bele a meccsbe, hogy megtartsa a mezőnybeli dominanciáját, azonban egy-egy hazai pontrúgás és kontra okozhatott volna veszélyt a kapujánál, Uramak viszont végül nem sok dolga akadt. A másik oldalon Gyurján Mártont annál többet foglalkoztatták a Vasas játékosai, és ugyan többször bravúrral mentette meg csapatát az újabb bekapott góltól, nem tudott végig kitartani. Egy újabb Pethő-találat törte meg a hazaiakat. 0–2

Ezt követően is csak az keserítette el a vendégeket, amikor egy kézből történő kirúgásnál Gyurján a labda helyett Pethőt találta el, akit ezután le is kellett cserélni. A hajrában aztán még kétszerbetalált a Vasas: egy szabadrúgásból Radó András, majd egy gyors akció végén Horváth Rajmund volt eredményes. 0–4

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc forduló óta nyeretlen, utolsó Szentlőrinc az előző kilenc bajnokiján veretlen, a múlt héten a tabella élére ugrott Vasas ellen.