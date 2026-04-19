A Soroksár nyerte a fővárosi kiesési helyosztót

BENDE BENCE GÁBOR
2026.04.19. 18:50
null
A kép csalóka, a Budafok nem kerekedett felül a Soroksáron (Fotó: Boros Sándor/BMTE)
NB II BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár NB II 26. forduló Budafok
A labdarúgó NB II 26. fordulójában a Soroksár 2–1-re diadalmaskodott a Budafok elleni kiesési helyosztón. A XXIII. kerületi együttes ezzel négy ponttal növelte előnyét az utolsó előtti, kieső helyen álló riválisával szemben.
Kiesési rangadóhoz méltó küzdelem folyt a pályán (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–BUDAFOKI MTE 2–1 (1–1)
Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezette: Iványi Gábor (Mohos Milán, Juhász Bálint)
SOROKSÁR: Őri – Lukács D., Kékesi, Bora, Horváth K. (Kundrák, 69.) – Nagy O. (Kokovai, 64.), Köböl, Könczey M. – Bagi, Lovrencsics B. (Olalekan, 88.), Gólik. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
BUDAFOK: Ecseri – Fekete M., Horgosi, Lapu – Bukta (Vasvári Z., 80.), Posztobányi (Hajdú R., 58.), Stumpf (Korponai, 80.), Németh M. (Debreceni Z., 58.), Kun B. (Varga Gy., 58.) – Gyurkó, Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Bagi (40.), Gólik (51.) ill. Kun B. (45.)

Kun Bertalan góljával még a szünet előtt egyenlített a Budafok (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Némi túlzással mondhatjuk, hogy élet-halál párharc várt a Soroksár és a Budafok együttesére. A sárga-feketék a 13., míg a vendégek a 15. helyről várhatták a mérkőzést, egy pontnyi differenciával. A meccsen a Soroksár volt mezőnyfölényben, ez végül pedig a 40. percben góllá is érett. Lovrencsics Balázs ugratta ki remek ütemben Bagi Ádámot, aki ziccerben higgadtan gurította el a labdát a kimozduló Ecseri Máté mellett. Sokáig nem örülhettek a vendéglátók, ugyanis a félidő előtt kiegyenlített a Budafok. Egy jobboldali beadást követően Gyurkó Máté csúsztatta tovább a labdát Kun Bertalannak, aki szintén fejjel volt eredményes közvetlen közelről. Aligha kezdhette volna jobban a második félidőt a Soroksár, ugyanis az 51. percben ismét magához ragadta a vezetést. Gólik Benjámin és Köböl Krisztián kényszerítőztek remekül a vendégek kapuja előtt, majd előbbi játékos 14-15 méterről védhetetlenül lőtte ki a hosszú sarkot. A Budafok ezt követően főleg beadásokkal próbálkozott ismét döntetlenre menteni a találkozót. Komolyabb helyzetet azonban nem tudtak kialakítani a dél-budaiak, így a Soroksár rendkívül fontos három ponttal gazdagodott. 2–1

Posztobányi Patrik (pirosban) szervezte a játékot a középpályán (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)


PERCRŐL PERCRE

 

 

Legfrissebb hírek

Simán győzött a Vidi Szegeden; súlyos sérülés két pályán is; menekül a Soroksár – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
27 perce

A Békéscsaba és a Szentlőrinc sincs előrébb a döntetlennel

Labdarúgó NB II
2 órája

Szoboszlai a 100. PL-meccsén a 100. percben adott gólpasszt, a Liverpool megnyerte a városi derbit

Angol labdarúgás
4 órája

Két gól, három csákvári pont Tiszakécskén

Labdarúgó NB II
4 órája

Parázs hangulatú, két büntetőt hozó meccsen ikszelt a Kozármisleny és az Ajka

Labdarúgó NB II
4 órája

Súlyos sérülés árnyékolja be a Kecskemét karcagi győzelmét

Labdarúgó NB II
4 órája

Öt perc alatt két gólt lőtt, majd simán nyert a Videoton Szegeden

Labdarúgó NB II
4 órája

Hiába a kihagyott tizenegyes és a piros lap, a Paks Böde góljával megint legyőzte a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
5 órája
Ezek is érdekelhetik