A Soroksár nyerte a fővárosi kiesési helyosztót

Kiesési rangadóhoz méltó küzdelem folyt a pályán (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

LABDARÚGÓ NB II

26. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–BUDAFOKI MTE 2–1 (1–1)

Szamosi Mihály Sporttelep, 500 néző. Vezette: Iványi Gábor (Mohos Milán, Juhász Bálint)

SOROKSÁR: Őri – Lukács D., Kékesi, Bora, Horváth K. (Kundrák, 69.) – Nagy O. (Kokovai, 64.), Köböl, Könczey M. – Bagi, Lovrencsics B. (Olalekan, 88.), Gólik. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

BUDAFOK: Ecseri – Fekete M., Horgosi, Lapu – Bukta (Vasvári Z., 80.), Posztobányi (Hajdú R., 58.), Stumpf (Korponai, 80.), Németh M. (Debreceni Z., 58.), Kun B. (Varga Gy., 58.) – Gyurkó, Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Bagi (40.), Gólik (51.) ill. Kun B. (45.)

Kun Bertalan góljával még a szünet előtt egyenlített a Budafok (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Némi túlzással mondhatjuk, hogy élet-halál párharc várt a Soroksár és a Budafok együttesére. A sárga-feketék a 13., míg a vendégek a 15. helyről várhatták a mérkőzést, egy pontnyi differenciával. A meccsen a Soroksár volt mezőnyfölényben, ez végül pedig a 40. percben góllá is érett. Lovrencsics Balázs ugratta ki remek ütemben Bagi Ádámot, aki ziccerben higgadtan gurította el a labdát a kimozduló Ecseri Máté mellett. Sokáig nem örülhettek a vendéglátók, ugyanis a félidő előtt kiegyenlített a Budafok. Egy jobboldali beadást követően Gyurkó Máté csúsztatta tovább a labdát Kun Bertalannak, aki szintén fejjel volt eredményes közvetlen közelről. Aligha kezdhette volna jobban a második félidőt a Soroksár, ugyanis az 51. percben ismét magához ragadta a vezetést. Gólik Benjámin és Köböl Krisztián kényszerítőztek remekül a vendégek kapuja előtt, majd előbbi játékos 14-15 méterről védhetetlenül lőtte ki a hosszú sarkot. A Budafok ezt követően főleg beadásokkal próbálkozott ismét döntetlenre menteni a találkozót. Komolyabb helyzetet azonban nem tudtak kialakítani a dél-budaiak, így a Soroksár rendkívül fontos három ponttal gazdagodott. 2–1

Posztobányi Patrik (pirosban) szervezte a játékot a középpályán (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)



PERCRŐL PERCRE