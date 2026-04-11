A Kecskemét megérdemelten gyűrte le a Békéscsabát

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1131 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 61.), Haris (Bocskay, 79.), Kovács B. (Czékus, 71.), Eördögh – Szabó B. (Derekas, 61.), Pálinkás (Bolyki, 71.), Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Békéscsaba: Póser – Major (Sármány, 64.), Kovács G., Viczián, Kotula, Mikló – Pintér B. (Hursán, 54.), Balla, Nagy R. (Borsos, 54.) – Zsolnai (Papp Á., 74.), Ésik (Igricz, 64.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Szabó B. (46.), Bolgár (69.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Stabil volt a csapat, és a játék minden elemében jobb, mint a Békéscsaba. Külön öröm, hogy most sem kaptunk gólt.

Csató Sándor: – A Kecskemét kihasználta a védekezési hibáinkat, jobban játszott és megérdemelten nyert.

Eltiltása után először lépett újra pályára Pálinkás Gergő (jobbról a második), a kecskemétiek csatára (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben meddő hazai mezőnyfölény jellemezte a meccset, a KTE egyedül Pálinkás Gergő révén járt igazán közel a gólhoz, aki a hajrában Póser lábába lőtte Beke beadását. Fordulás után álomszerűen kezdett a Kecskemét: az első percben Szabó Bálint 25 méterről, kapásból lőtt a jobb alsó sarokba (1–0). Ezt követően könnyebbé vált a hazaiak helyzete, akik húsz perccel a vége előtt el is döntötték a meccset: Bolgár Botond tört be balról, majd jobbal a hosszú sarokba helyezett (2–0). A végén a Békéscsaba előtt ugyan adódott egy szépítési esély Viczián Ádám fejesénél, de akár a KTE is lezárhatta volna a meccset. Újabb gól nem született, megérdemelten nyert a Kecskemét.