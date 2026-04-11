A Kecskemét megérdemelten gyűrte le a Békéscsabát

NYITRAY ANDRÁS
2026.04.11. 18:50
Kecskemét-Békéscsaba (Fotó: Reti Attila/KTE)
NB II Békéscsaba KTE élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét NB II 25. forduló
A labdarúgó NB II 25. fordulójában a játéknap előtt harmadik helyezett Kecskeméti TE a 13. Békéscsabát fogadta. A KTE folyamatosan őrölte fel ellenfelét, és a szünet után szerzett gólokkal megérdemelten nyerte meg a lila-fehér együttesek csatáját.

LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–0 (0–0) 
Kecskemét, Széktói Stadion, 1131 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik) 
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 61.), Haris (Bocskay, 79.), Kovács B. (Czékus, 71.), Eördögh – Szabó B. (Derekas, 61.), Pálinkás (Bolyki, 71.), Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Békéscsaba: Póser – Major (Sármány, 64.), Kovács G., Viczián, Kotula, Mikló – Pintér B. (Hursán, 54.), Balla, Nagy R. (Borsos, 54.) – Zsolnai (Papp Á., 74.), Ésik (Igricz, 64.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Szabó B. (46.), Bolgár (69.)
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Stabil volt a csapat, és a játék minden elemében jobb, mint a Békéscsaba. Külön öröm, hogy most sem kaptunk gólt.
Csató Sándor: – A Kecskemét kihasználta a védekezési hibáinkat, jobban játszott és megérdemelten nyert. 

Eltiltása után először lépett újra pályára Pálinkás Gergő (jobbról a második), a kecskemétiek csatára (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ
Az első félidőben meddő hazai mezőnyfölény jellemezte a meccset, a KTE egyedül Pálinkás Gergő révén járt igazán közel a gólhoz, aki a hajrában Póser lábába lőtte Beke beadását. Fordulás után álomszerűen kezdett a Kecskemét: az első percben Szabó Bálint 25 méterről, kapásból  lőtt a jobb alsó sarokba (1–0). Ezt követően könnyebbé vált a hazaiak helyzete, akik húsz perccel a vége előtt el is döntötték a meccset: Bolgár Botond tört be balról, majd jobbal a hosszú sarokba helyezett (2–0). A végén a Békéscsaba előtt ugyan adódott egy szépítési esély Viczián Ádám fejesénél, de akár a KTE is lezárhatta volna a meccset. Újabb gól nem született, megérdemelten nyert a Kecskemét. 

Cipf Dominik (10) próbálja blokkolni Varga József (33) előreívelését (Fotó: Réti Attila/KTE)
Kovács Gergő (3), a Békéscsaba védője végigjátszotta a találkozót (Fotó: Reti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk,  mire megy a lila-fehér rangadón a két egymást követő vereség után legutóbb a Szentlőrincet fölényesen verő Kecskemét a kiesés ellen küzdő és az előző három fordulóban mindössze egy pontot szerző Békéscsaba ellen.
 

