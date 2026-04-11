Újabb hazai bajnokit veszített el az egyre reménytelenebb helyzetbe kerülő Budafok

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–2 (0–1)

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Topálszki Szabin, Vrbovszki Pál)

BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Lapu – Varga B. (Fekete M., 68.), Posztobányi (Stumpf, a szünetben), Kun B. (Kazmouz, 79.) – Kovács D., Vasvári (Hajdú R., a szünetben), Bukta (Horgosi, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Csörgő V., Keresztes B., Lajcsik (Vidnyánszky M., 69.) – Csatári (Lőrinczy, 80.), Zachán, Bertus – Vörös (Angyal P., 80.), Gresó (Varjas, 70.), Merényi (Vajda S., 69.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Merényi (11.), Csatári (57.)

Kiállítva: Kálnoki-Kis D. (55.), Selyem (76.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Az első öt percben két ziccerünk is volt, de ezekből nem sikerült eredményesnek lennünk. Az ellenfél a 11. percben jött át először a félpályán, egyből gólt is kaptunk, amely negatívan hatott ránk. Saját magunkat vertük meg, gratulálok az ellenfélnek.

Csertői Aurél: – Az első tíz percben a buszon ragadtunk, két nagy helyzetet hagyott ki az ellenfél. Az első támadásunkból gólt szereztünk, majd kiegyenlített lett a játék. A hazaiak első kiállítása teljesen jogos volt, de az utolsó percek már értékelhetetlenek voltak, mert nyolc mezőnyjátékos ellen játszottunk. Szurkolok a Budafok bennmaradásáért, de ma teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kiesés elől menekülő Budafok másfél hónapja nyert utoljára bajnokit, Nikházi Márk együttese akkor az élmezőnyhöz tartozó Csákvárt tudta két vállra fektetni. Ezúttal is egy élcsapat várt a fővárosi piros-feketékre, hiszen a forduló előtt negyedik helyen álló Mezőkövesd látogatott a Promontor utcába. A két csapat őszi bajnokiját Vörös Barna góljával a borsodiak nyerték, a fiatal tehetség ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet Csertői Auréltól.

A Mezőkövesd kezdőjében ott volt az a Merényi Ádám is, aki az előző idényben 30 mérkőzésen kilenc gólt szerzett budafoki színekben. A 11. percben éppen ő bosszulta meg azt, hogy a hazaiak az első percekben két nagy helyzetet is kihagytak. Lajcsik Vencel az alapvonal közeléből ívelt a budafoki kapu elé, a kövesdiek szélsője pedig négy méterről fejelt a léc alá. Érdemes megemlíteni, hogy ősszel még a gólpasszt adó Lajcsik is a Budafok játékosa volt, de egy súlyosabb sérülés miatt egyetlen találkozón sem jutott lehetőséghez a fővárosiaknál. Az első félidő további részében meddő fölényben játszott a BMTE, de hátul továbbra is bizonytalan volt a házigazda. A 41. percben jobbról került be a labda a tizenhatoson belülre, a fővárosiak szerencséjére azonban Zachán Péter tíz méterről a léc fölé lőtt.

A szünetben kettőt cseréltek a hazaiak, akik a 48. percben hiába találtak be a kapuba, nem örülhettek, hiszen Kovács Dávid gólját ugyanis a játékvezető les miatt érvénytelenítette. Kis idő elteltével percek alatt hatalmas bajba kerültek a hazaiak. Az 55. percben Kálnoki-Kis Dávid szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő Gresó Mátyással szemben, a játékvezető jogosan mutatta föl a piros lapot a Budafok hátvédjének. A kövesdi csapat 17 méterről végezhette el a szabálytalanság miatt megítélt szabadrúgást. Ternován Patrik lövése a lécről levágódott, a kipattanót Csatári Gergő tíz méterről lőtte a bal alsó sarokba. Az emberelőnybe kerülő vendégek a folytatásban könnyedén alakítottak ki helyzeteket, de az idén negyedszer lehetőséget kapó Ecseri Máté bravúrjai megmentették a hazaiakat a nagyobb arányú vereségtől. Ráadásul a Budafok az utolsó negyedórát kettős emberhátrányban volt kénytelen lejátszani, hiszen a 76. percben Selyem Bence megkapta második sárga lapját. 0–2

PERCRŐL PERCRE