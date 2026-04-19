A Békéscsaba és a Szentlőrinc sincs előrébb a döntetlenjükkel
LABDARÚGÓ NB II
26. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SZENTLŐRINC 0–0
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 710 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Viczián, Kelemen D., Mikló – Papp Á. (Kóródi, 66.), Pintér B. (Sármány, 83.), Balla, Zsolnai (Nagy R., 66.) – Ésik (Igricz, 83.), Borsos F. (Hursán, 53.). Vezetőedző: Csató Sándor
SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac, Poór P., Bolla G., Kiss-Szemán – Szolgai, Herczeg (Tollár, 60.), Kocsis B. (Harsányi I., 60.), Czérna (Szilágyi Sz., 73.), Nyári – Huszár M. (Mascoe, 88.). Sportigazgató: Márton Gábor
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – Nagyon szerettünk volna nyerni hazai pályán, ennek érdekében három támadóval álltunk fel, a helyzeteink is megvoltak, de ezek sajnos kimaradtak. A játékosokon látszik, hogy görcsben vannak a kiesés veszélye miatt, de ezt a helyzetet el kell tudni viselni.
Szolga Gorán asszisztensedző: – Úgy érzem, hogy két pontot itt hagytunk Békéscsabán.
ÖSSZEFOGLALÓ
A kezdeti ismerkedős időszak után gyorsan kirajzolódott a Békéscsaba szándéka: a 15. perctől egyre-másra vezette a támadásokat és ezekből helyzetek is kialakultak, de a pontossággal rendre gondok akadtak. A Szentlőrinc kontrákra rendezkedett be, és amikor csak tehette, próbált is zavart kelteni a hazaiak védelmében, de igazán nagy ziccert csak egyet láttunk a vendégektől. A csabai csapat többet birtokolta a labdát, és a félidő nagy részét a szentlőrinci térfélen töltötte, de a legfontosabb, a gól elmaradt.
A második félidőben is – bár mindkét oldalon voltak üresjáratok – mindent megtett a két csapat, hogy gólt szerezzen, a csabaiak ebben a félidőben is lőttek egyet, de szabálytalanság miatt ezt sem adta meg a játékvezető. A hajrában előbb a vendégeknél Huszár, majd a hazaiaknál Hursán lábában volt a lehetőség arra, hogy megnyerjék csapatuknak a mérkőzést, de mindkét játékos hibázott, így maradt a döntetlen. Kérdés, hogy a most megszerzett egy pont melyik csapatnak jelent majd sokat a végelszámolásnál. 0–0
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse nyeretlen Békéscsaba a kilenc találkozó óta győzni képtelen, az előző három bajnokiján gólt sem szerző Szentlőrinc ellen.