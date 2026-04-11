Korán hátrányba került, mégis elvitte a Karcag a három pontot Csákvárról

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KARCAGI SC 1–2 (1–1)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Tifán (Baracskai, 82.) – Farkas A., Radics (Simon A., 65.), Krupa (Szabó B., a szünetben) – Herjeczki (Ominger B., 65.), Bányai P., Haragos (Fejős, 77.). Vezetőedző: Tóth Balázs

KARCAG: Gergely R. – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián B. (Sághy, 80.) – Szűcs K. (Hidi P., a szünetben), Osztrovka (Mona, 80.), Sain (Kohut, a szünetben), Pap Zs. – Fekete O. (Györgye, 61.), Kaye. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Haragos (8.), ill. Radics (44. – öngól), Kaye (49.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtünk, helyzeteink akadtak, megszereztük a vezetést, de csak egyszer voltunk eredményesek. Érthetetlen módon a szünet előtt a játékvezető nem fújt le egy egyértelmű szabálytalanságot, és ebből egyenlítettek a vendégek. A második félidőben gyenge teljesítményt nyújtottunk, a játékunkban nem volt meg a felelősség. Gratulálok a Karcagnak!

Varga Attila: – Nagy meccset nyertünk meg!

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdett a hazai együttes, Bányai emelésénél már mindenki gólt kiáltott, de végül a labda elkerülte a kaput. Nem sokkal később így is megszerezte a vezetést a Csákvár, és a játék képe alapján úgy tűnt, csak idő kérdése, mikor növeli előnyét. Mindent elmond a karcagiak első félidei teljesítményéről, hogy a szünetig egyetlen kapura lövésük sem volt. Ennek ellenére a 44. percben Radics Márton öngóljának köszönhetően mégis egyenlítettek.

A térfélcserét követően aztán Kaye kilőtte a bal sarkot, jelezve ezzel, hogy több van a nagykunsági gárdában, mint amit az első 45 percben mutatott. Az utolsó fél órát nagyon megnyomta a hazai csapat, de a vendégek hősies védekezéssel kibekkelték a hátralévő időt és meglepetésre mindhárom pontot hazavitték Csákvárról. 1–2

PERCRŐL PERCRE