Két megpattanó lövés okozta a Honvéd vesztét

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–2 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 2550 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szert Balázs, Szilágyi Norbert)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry, Szabó A., Csonka B. (Kesztyűs, 90.), Csontos D., Hangya (Varga B., 72.)– , Pekár I. – Gyurcsó (Pinte, 72.), Zuigéber (Kántor, 81.), Medgyes – Nyers Á. Asszisztensedző: Márton István

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Bíró M., Horváth D., Vajda R., Turi (Gajág, 84.), Mikolay (Csucsánszky, 90+1.) – Kozics, Kocsis D. (Dóra, 90+1.), László K. (Herczeg B., 76.) – Babinszky (Zsóri, 76.), Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Medgyes (72.) ill. Kozics (63.), Zsóri (78.)

MESTERMÉRLEG

Fórizs Sándor sportigazgató: – Elég jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben több helyzetünk volt, majd a szünet után is akadt lehetőségünk, igaz, ekkor az ellenfélnek is volt módja a gólszerzésre. Miután gólt kaptunk, fel tudtunk állni, és bíztunk benne, hogy a cserék változtatnak a játékon, ami által meg tudjuk szerezni a győzelmet, de végül pont nélkül maradtunk.

Czuczi Mátyás: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, egy már-már NB I-es csapattól hoztuk el a három pontot. A találkozó elején a kapusunk meccsben tartott minket, de a szünet után jól reagáltunk, és elhittük, hogy a magunk javára tudjuk fordítani a meccset – ez így is lett!



ÖSSZEFOGLALÓ



A Honvéd abban a tudatban léphetett pályára, hogy délután a Vasas simán, 4–0-ra nyert a Szentlőrinc otthonában, így ha a kispestiek tartani akarták az egypontos differenciát fő riválisukkal szemben, akkor csakis a győzelem jöhetett szóba a piros-feketéknél.

Az első félidőben többet birtokolták a labdát a hazaiak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A legközelebb a 9. percben Zuigéber Ákos járt a gólszerzéshez, közeli lövését azonban bravúrral hárította Oroszi István, majd a kipattanót a vendégvédők rúgták el messzire.

A fordulást követően a 62. percben Babinszky Bence ugorhatott ki ziccerben, Tujvel Tomas azonban jól zárta a szöget és hárítani tudott. Rögtön ezt követően Kozics Barnabás távoli lövése irányt változtatott egy hazai védőn, így már a kispestiek hálóőre sem tudta megóvni kapuját a góltól. Nem kellett sokáig várni a kispesti válaszra. Egy remek letámadást követően az ellenfél térfelén szerzett labdát a Honvéd, majd Ujváry Ferenc kiváló beadását Medgyes Zoltán egy gyönyörű, akrobatikus mozdulattal váltotta gólra.

A Kozármislenyt nem zavarta meg a bekapott gól. A csereként beálló Zsóri Dániel két perccel azután, hogy pályára lépett, ismét előnyhöz juttatta a csapatát. A korábbi Puskás-díjas a kaputól jó 11 méterről tüzelt, és Ujváry ugyan blokkolta a lövését, de a labda végül így is becsorgott a kispestiek kapujába.

A Honvéd ezzel zsinórban második meccsét veszítette el, és négy pontra nőtt a hátránya a listavezető Vasassal szemben, 1–2.



Honvéd-Kozármisleny 1-2


