Edzőváltás történt az NB III-as Dunaújváros FC-nél

Az utóbbi mérkőzéseken már nem Gróf András irányította a kispadról a Dunaújváros FC NB III-as labdarúgócsapatát. A klub szerdán a közösségi oldalán közzétette, hogy a tréner egészségügyi okok miatt nem tudja ellátni szakmai feladatait, ezért történt edzőváltás a csapatnál. A jövőben Gombos Zsolt sportigazgató – aki eddig is az edzői stáb tagja volt – irányítja az együttest.

A Dunaújváros FC jelenleg az 5. helyen áll a bajnokságban, hátránya 11 pont az élen álló Kaposvárral szemben, amelytől éppen az előző fordulóban szenvedett 2–0-s vereséget.