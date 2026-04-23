Edzőváltás történt az NB III-as Dunaújváros FC-nél

2026.04.23. 06:45
null
A képen látható Gróf András helyett Gombos Zsolt irányítja a Dunaújvárost (Fotó: duol.hu)
NB III Délnyugati csoport Dunaújváros NB III edzőváltás
Edzőváltás történt a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában szereplő Dunaújváros FC-nél, Gróf András helyett Gombos Zsolt irányítja a csapatot a továbbiakban – számolt be róla a klub közleménye alapján a duol.hu.

Az utóbbi mérkőzéseken már nem Gróf András irányította a kispadról a Dunaújváros FC NB III-as labdarúgócsapatát. A klub szerdán a közösségi oldalán közzétette, hogy a tréner egészségügyi okok miatt nem tudja ellátni szakmai feladatait, ezért történt edzőváltás a csapatnál. A jövőben Gombos Zsolt sportigazgató – aki eddig is az edzői stáb tagja volt – irányítja az együttest. 

A Dunaújváros FC jelenleg az 5. helyen áll a bajnokságban, hátránya 11 pont az élen álló Kaposvárral szemben, amelytől éppen az előző fordulóban szenvedett 2–0-s vereséget. 

 

