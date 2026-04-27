A kiesés elől menekülő Soroksár pontot szerzett az élvonalba igyekvő Honvéd otthonában
LABDARÚGÓ NB II
27. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–SOROKSÁR SC 0–0
Budapest, Bozsik Aréna, 2071 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Szécsényi István, Horváth Zoltán)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Kovács E., 55.), Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Gyurcsó (Kántor K., 83.), Pekár I., Szamosi Á. (Gáspár D., 86.), Medgyes Z. (Zuigeber, 55.) – Pinte (Kállai K., 55.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
SOROKSÁR: Őri – Bencze (Gálfi, 80.), Kékesi, Lakatos Cs., Lukács D. – Bagi, Köböl, Nagy O. (Könczey, 88.), Korozmán (Kundrák, 69.) – Lovrencsics B., Olalekan (Vass Á., 80.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Az első félidőben tompán, dinamika nélkül játszottunk, bár így is volt kapufánk. Jól zárt a Soroksár, megszervezte a védekezését. Nem tudtunk úgy frissíteni a kupameccs után, ahogy kellett volna, de az utolsó negyedórában voltak százszázalékos ziccereink, sajnos nem sikerült gólt szereznünk. Szegeden győznünk kell.
Korolovszky Gábor: – Hősiesen futballozva, hatalmas munkát végeztek a játékosaink. Amíg erővel bírtuk, kiegyensúlyozott volt a meccs, csupán az utolsó percekben nyomott be minket a Honvéd. Négy meccse óta nem kaptunk ki, s ez nagy dolog számunkra.
ÖSSZEFOGLALÓ
Négy fordulóval a bajnokság vége előtt a feljutásra pályázó Honvéd a kiesés elől menekülő Soroksárt fogadta a Bozsik Arénában. A találkozó nagy kérdése az volt, hogy a hétközi, ZTE elleni 120 perces kupacsata mennyit vett ki a kispestiekből, akik az ősszel is csupán egy 93. percben szerzett Csontos Dominik-góllal tudtak nyerni a sárga-feketék otthonában.
Nos, az egyik háló hibája miatt csúszással kezdő mérkőzés első húsz percében gyakorlatilag semmi említésre méltó esemény sem történt a pályán. A 25. percig kellett várni az első lövésre, ekkor Pinte Patrik rögtön el is találta a kaput 13 méterről, de Őri Levente védett. Egy perccel később ismét a hazaiak kerültek helyzetbe, de Szamosi Ádám lövését is védte Őri. A legközelebb a 34. percben jártak a csapatok a gólhoz, Pinte Patrik 21 méterről ellőtt labdája csattant a lécen. A 39. percben a soroksáriak szerezhették volna meg a vezetést, Bagi Ádám passza után a vendégek házi gólkirálya, Korozmán Kevin ziccerhelyzetben nagyon rosszul lőtt, Tomás Tujvel könnyedén hárított.
A második félidő hazai sárga lappal indult, majd a 49. percben Tujvel rövid felszabadítása után Köböl Krisztián 17 méterről, jobb külsővel a bal felső sarok fölé lőtt. Két perccel később egy büntetőt kérhettek számon a játékvezetőn a hazaiak, Lovrencsics Balázs és Szamosi összecsapása során szabálytalannak tűnt a tizenhatoson belül a vendégek támadója, de még a visszajátszások alapján sem volt egyértelmű, hogy volt-e kontakt a játékosok között. Az 56. percben a Soroksár is eltalálta a kapufát, Korozmán lövésénél a lécről csúszott a labda a kapu fölé.
A játékrész közepe felé közelítve egyre inkább a levegőben lógott a Soroksár-gól, ám majdnem a hazaiak találtak be. Gyurcsó Ádám remek beívelése után Hangya Szilveszter elszakadt a védőktől, és hat méterről tisztán fejelt, Őri hatalmas bravúrt mutatott be. A hajrában több alkalommal is eldönthették volna a meccset a hazaiak. A 82. percben Branko Pauljevics, hat perccel később Csontos Dominik lőtt nagy helyzetből a kapu mellé. A Soroksár egymás után negyedik mérkőzésén maradt veretlen, de még mindig nem távolodott el a kiesőzónától, míg a Honvéd előnye hét pontra nőtt a Kecskeméttel szemben három fordulóval a bajnokság vége előtt. A kispestiek a következő fordulóban Szegeden biztosíthatják be a feljutásukat. 0–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|27
|18
|4
|5
|53–20
|+33
|58
|2. Budapest Honvéd
|27
|17
|4
|6
|45–21
|+24
|55
|3. Kecskeméti TE
|27
|15
|3
|9
|46–33
|+13
|48
|4. Mezőkövesd
|27
|12
|7
|8
|35–31
|+4
|43
|5. Csákvár
|27
|10
|10
|7
|41–36
|+5
|40
|6. Videoton FC Fehérvár
|27
|10
|9
|8
|35–27
|+8
|39
|7. Kozármisleny
|27
|10
|9
|8
|32–37
|–5
|39
|8. Karcagi SC
|27
|9
|8
|10
|28–37
|–9
|35
|9. BVSC-Zugló
|27
|10
|4
|13
|30–28
|+2
|34
|10. FC Ajka
|27
|10
|3
|14
|21–32
|–11
|33
|11. Tiszakécske
|27
|8
|9
|10
|33–42
|–9
|33
|12. Szeged-Csanád GA
|27
|8
|8
|11
|26–33
|–7
|32
|13. Soroksár SC
|27
|6
|9
|12
|35–43
|–8
|27
|14. Budafoki MTE
|27
|6
|7
|14
|27–44
|–17
|25
|15. Békéscsaba
|27
|5
|10
|12
|25–38
|–13
|25
|16. Szentlőrinc
|27
|4
|12
|11
|30–40
|–10
|24
