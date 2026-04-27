A kiesés elől menekülő Soroksár pontot szerzett az élvonalba igyekvő Honvéd otthonában

ÖSSZEFOGLALÓ

Négy fordulóval a bajnokság vége előtt a feljutásra pályázó Honvéd a kiesés elől menekülő Soroksárt fogadta a Bozsik Arénában. A találkozó nagy kérdése az volt, hogy a hétközi, ZTE elleni 120 perces kupacsata mennyit vett ki a kispestiekből, akik az ősszel is csupán egy 93. percben szerzett Csontos Dominik-góllal tudtak nyerni a sárga-feketék otthonában.

Technikai okok miatt csúszott a kezdés... (Fotó: Dömötör Csaba)

Nos, az egyik háló hibája miatt csúszással kezdő mérkőzés első húsz percében gyakorlatilag semmi említésre méltó esemény sem történt a pályán. A 25. percig kellett várni az első lövésre, ekkor Pinte Patrik rögtön el is találta a kaput 13 méterről, de Őri Levente védett. Egy perccel később ismét a hazaiak kerültek helyzetbe, de Szamosi Ádám lövését is védte Őri. A legközelebb a 34. percben jártak a csapatok a gólhoz, Pinte Patrik 21 méterről ellőtt labdája csattant a lécen. A 39. percben a soroksáriak szerezhették volna meg a vezetést, Bagi Ádám passza után a vendégek házi gólkirálya, Korozmán Kevin ziccerhelyzetben nagyon rosszul lőtt, Tomás Tujvel könnyedén hárított.

Pinte Patrik (fehérben) nehezen boldogult a soroksári védők között (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő hazai sárga lappal indult, majd a 49. percben Tujvel rövid felszabadítása után Köböl Krisztián 17 méterről, jobb külsővel a bal felső sarok fölé lőtt. Két perccel később egy büntetőt kérhettek számon a játékvezetőn a hazaiak, Lovrencsics Balázs és Szamosi összecsapása során szabálytalannak tűnt a tizenhatoson belül a vendégek támadója, de még a visszajátszások alapján sem volt egyértelmű, hogy volt-e kontakt a játékosok között. Az 56. percben a Soroksár is eltalálta a kapufát, Korozmán lövésénél a lécről csúszott a labda a kapu fölé.

A játékrész közepe felé közelítve egyre inkább a levegőben lógott a Soroksár-gól, ám majdnem a hazaiak találtak be. Gyurcsó Ádám remek beívelése után Hangya Szilveszter elszakadt a védőktől, és hat méterről tisztán fejelt, Őri hatalmas bravúrt mutatott be. A hajrában több alkalommal is eldönthették volna a meccset a hazaiak. A 82. percben Branko Pauljevics, hat perccel később Csontos Dominik lőtt nagy helyzetből a kapu mellé. A Soroksár egymás után negyedik mérkőzésén maradt veretlen, de még mindig nem távolodott el a kiesőzónától, míg a Honvéd előnye hét pontra nőtt a Kecskeméttel szemben három fordulóval a bajnokság vége előtt. A kispestiek a következő fordulóban Szegeden biztosíthatják be a feljutásukat. 0–0