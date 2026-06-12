A jó játékvezető résen van – Bonifert Ferenc és Wiedemann Viktor a Szabaddobásban
Új epizóddal jelentkezett a Magyar Kézilabda-szövetség podcastja, a Szabaddobás, amelyben Ballai Attila Bonifert Ferenccel, az MKSZ játékvezetői albizottságának elnökével, valamint Wiedemann Viktor játékvezetővel beszélgetett a szakma kihívásairól és fortélyairól a férfi bajnoki döntő apropóján.
Az adás témái
– a játékvezető igazságérzete, avagy a vb-szabadkártya kérdése
– milyen a jó játékvezető?
– az észrevételen játékvezetés
– felkészülés a csúcsmeccsekre
– hibák és hibák közötti különbség
– túllendülni a hibákon
– mit csinál a játékvezető szünetben?
– a kompenzálás problémája
– a prekoncepciók kikerülése
– az érzelmek szerepe partnerség a játékosokkal
– játékvezetés kontra bíráskodás
– „kiprovokált” videózások
– a szimulálás csökkentése
– ítélkezés betű szerint?
– a VR előnyei és hátrányai
– támadóidő a kézilabdában?
– a fejlövés szabályozása
– a játékvezetés és a játékvezető népszerűsége
– miért jó játékvezetőnek lenni?
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