A jó játékvezető résen van – Bonifert Ferenc és Wiedemann Viktor a Szabaddobásban

Az adás témái

– a játékvezető igazságérzete, avagy a vb-szabadkártya kérdése

– milyen a jó játékvezető?

– az észrevételen játékvezetés

– felkészülés a csúcsmeccsekre

– hibák és hibák közötti különbség

– túllendülni a hibákon

– mit csinál a játékvezető szünetben?

– a kompenzálás problémája

– a prekoncepciók kikerülése

– az érzelmek szerepe partnerség a játékosokkal

– játékvezetés kontra bíráskodás

– „kiprovokált” videózások

– a szimulálás csökkentése

– ítélkezés betű szerint?

– a VR előnyei és hátrányai

– támadóidő a kézilabdában?

– a fejlövés szabályozása

– a játékvezetés és a játékvezető népszerűsége

– miért jó játékvezetőnek lenni?