Átalakult kerettel is a kijutásért küzdenek a nők a kassai 3x3-as kosár Eb-selejtezőn

A női nemzeti csapat a múlt héten – Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összetételben – a varsói világbajnokságon szerepelt, ahol Jakab Máté szövetségi kapitány együttese 2/2-es győzelem/vereség mérleggel jutott tovább a rájátszásba, ahol legyőzte a letteket, a negyeddöntőben viszont kikapott a címvédő hollandoktól, s végül hetedikként zárt. Tavaly a koppenhágai Európa-bajnokságon ugyancsak a negyeddöntő jelentette a végállomást, s akkor összesítésben nyolcadik lett a gárda. Pihenésre ezúttal nem sok idő maradt, mivel szerda óta a válogatott már ismét a Vasas pasaréti sportcentrumában edz, és készül az Eb-kvalifikációra, ahol sorrendben Szlovákia, Georgia, Szlovénia és Szerbia lesz az ellenfele. Jakab Máté a vb-re visszapillantva azzal kezdte nyilatkozatát az MTI-nek, hogy csak a későbbi érmesektől kaptak ki Varsóban.

„Bebizonyosodott, hogy +halálcsoportban+ voltunk, onnan került ki a két döntős, az amerikai és az ausztrál csapat, melyektől mi csak három-három ponttal kaptunk ki. Megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt a világelittel, de mi szeretnénk meg is verni az élcsapatokat. Ehhez persze több együtt töltött idő kell. Most kissé csalódottan jöttünk haza, mert szerettünk volna érmet nyerni, de reálisan értékelve itt tartunk.”

A szakvezető elmondta, a hét első fele regenerációval telt, és szerdán kezdték újra az edzéseket a Vasas pasaréti központjában.

„Változás történt a keretben, mert Kiss Virág és Lelik Réka mostantól a szeptemberben világbajnokságon szereplő 5x5-ös válogatottra koncentrál, az ő helyükre Szabó Fanni és Tóth Franka került Papp Dia és Böröndy Vivi mellé, de velük is ütőképesek leszünk. Nehéz tornának nézünk elébe, a tíz kassai csapatból csak kettő jut ki az Eb-re, nekünk az ötös csoport első két helyén kell végezni a további szereplésért. A legnagyobb ellenfeleink a szlovénok lehetnek, akiknél az NB I-ben is megfordult Eva Lisec és Zala Friskovec is pályára lép. Összességében akkor leszek elégedett, ha kijutunk az Eb-re, mi vagyunk ennek a tornának az egyik nagy esélyese” – tette hozzá.

A férfi csapat legutóbb szeptemberben, a koppenhágai Eb-n vett részt világversenyen, ahol – Komma László, Tarján Izsák, Molnár Mátyás, Rosics Uros összeállításban – két vereséggel búcsúzott a csoportkörben, s végül a 11. helyen fejezte be szereplését a 12 csapatos mezőnyben. Ezúttal a magyarok sajátos módon egy kétcsapatos csoportba kerültek az olaszok mellé, és mindkét csapat biztosan továbbjut a nyolc közé. Csirke Ferenc szövetségi kapitány Komma, Molnár és Rosics mellett – Tarján térdsérülése miatt – ezúttal Kelemen Balázst jelölte az Eb-selejtezőre, utóbbi már 2021 óta kerettag a nemzeti csapatban, és szerepelt vb- és Eb-kvalifikációban is.

„A Szingapúrban légióskodó Demeter Attilát nem engedte el klubja a felkészülésre, így legfeljebb csak a tornán tudna találkozni a többiekkel” – jelentette ki a szakvezető. „Az elmúlt időszakban két tornán vettünk részt Horvátországban, az elsőn döntőt játszottunk, méghozzá biztató formában. Ami a kassai kilátásokat illeti, a tavaly Eb-bronzérmes olaszoknál ott lesz a korábbi Olasz Kupa-MVP Amedeo Della Valle, más kérdés, hogy nemigen szokhattak még össze, mivel a múlt héten többen még elődöntőt játszottak az ottani bajnokságban.”

Csirke Ferenc kifejtette, mivel mindkét csapat továbblép a csoportból, vasárnap is pályára lépnek a magyarok, és ha megnyerik a negyeddöntőjüket, majd az elődöntőjüket, akkor kijutnak az Eb-re. A kontinenstornára szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.

A magyar program a kassai Eb-selejtezőben:

szombat:

nők, B csoport:

1. forduló: Magyarország-Szlovákia 10.25

2. forduló: Magyarország-Georgia 14.05 férfiak,

D csoport

1. forduló: Magyarország-Olaszország 18.10

vasárnap:

nők, B csoport:

3. forduló: Magyarország-Szlovénia 10.25

4. forduló: Magyarország-Szerbia 14.05