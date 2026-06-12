Russell kezdett a legjobban Spanyolországban

A Formula–1 mezőnye Monte-Carlo után a Circuit de Barcelona-Catalunya felé vette az irányt, ahol a pénteki első szabadedzéssel vette kezdetét a Katalán Nagydíj programja. A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli sorozatban öt győzelemmel a háta mögött, és 66 pont előnnyel érkezett meg az év hatodik állomására, miközben csapattársa, George Russell csak a harmadik helyen érkezett az összetettben.

A két Mercedes-versenyző közé Lewis Hamilton ékelődött be a Ferrarival, amelyik jelentős fejlesztésekkel készült Spanyolországra, hiszen többek között új első szárnyat, padlólemezt és diffúzort hozott, miközben változtatott az SF-26-os oldaldobozain is. A McLaren és a Red Bull eközben módosított első szárnnyal támadt.

Ilyen előzmények után a versenyhétvége legnagyobb kérdése az, hogy Russellnek sikerül-e megszakítania Antonelli győzelmi sorozatát, illetve hogy a Scuderia közelebb férkőzik-e a Mercedeshez egy olyan pályán, amely igazi öszvérnek számít a versenynaptárban, és az egyik legjobb mércét jelenti az aktuális erősorrendet illetően.

A nyitányon nem a megszokott mezőny hajtott pályára, mivel a tizenegy csapatból összesen hét döntött úgy, hogy fiatal pilótának biztosít lehetőséget az első hatvan percben. Ez a helyszín nagyon jól ismert a mezőny körében, így a bokszfalra kerülő versenyzők számára nem jelent olyan nagy problémát, hogy kihagynak egy gyakorlást.

A Mercedesnél Fred Vesti foglalta el Antonelli ülését, a Ferrarinál Dino Beganovic vezetett Hamilton helyén, a Red Bullnál Ivasza Ajumu küldte bokszfalra a monacói dobogóját elvesztő Isack Hadjart, a Williamsnél Luke Browning helyettesítette Alexander Albont, az Audinál Paul Aron vezette Nico Hülkenberg autóját, míg a Cadillacnél Colton Herta, a McLarennél pedig Leonardo Fornaroli mutatkozott be a királykategóriában. Az újonc istállónál Sergio Pérez, míg a konstruktőri címvédőnél a regnáló bajnok, Lando Norris figyelte a pálya széléről az eseményeket.

A Williams számára nem indult zökkenőmentesen a nyitó tréning: Carlos Sainz Jr.-nél a kormány nem működött megfelelően, de a gondot gyorsan orvosolta a csapat, nem úgy, mint Browning kisebb elektronikus problémáját, ami miatt a brit egyáltalán nem is tudott pályára hajtani. Noha eleinte a Formula–2 előző évi bajnoka, Fornaroli sem tudta elhagyni a garázst, az olasz később 22 körig jutott, és meggyőző teljesítményt nyújtott: a beugrók közül ő zárt a legelőkelőbb helyen, az ötödik lett.

Ami az időeredményeket illeti, Russell már az első körök után az élre állt, és félidőben is az ő nevével kezdődött az időlista. A brit pilótát Oscar Piastri és az új fékrendszer-konfigurációt tesztelő Charles Leclerc követte, miközben az első ötöst a két Racing Bulls tette teljessé. A helyszínen pályafutása első F1-es győzelmét szerző Max Verstappen eközben hatodikként kezdett, és egyáltalán nem volt elégedett a Red Bull vezethetőségével a 4657 méter hosszú pályán.

