Kispesten ünnepi tradíciót hoznának létre a Honvéd-kupával

2026.03.14. 19:16
Szijjártó Péter és a Honvéd márciusi hagyományt teremt (Fotó: Földi Imre)
Szijjártó Péter Honvéd-kupa Budapest Honvéd Elche
Jó tempójú, kiegyenlített mérkőzésen egygólos vereséget szenvedett a házigazda Budapest Honvéd U15-ös csapata az Elche ellen a IX. Honvéd-kupán, így vasárnap a torna harmadik helyéért léphet pályára – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arról számolt be a mérkőzés félidejében tartott „doorstep-sajtótájékoztatón”, hogy a sorozattal egyfajta utánpótlás-kupa-tradíciót hivatottak létrehozni.

Döntőbe jutás reményében lépett pályára szombat délután a Budapest Honvéd U15-ös együttese. A PSG-t 3–0-ra legyőző Elche legyőzése nagy kihívásnak tűnt, s a mérkőzés első veszélyes helyzetét a spanyol csapat neve mellé jegyezhettük fel: az ötödik percben Pablo Canizares célozta meg a jobb felső sarkot, de lövése a kapufáról pattant ki. 10 perccel később is csak egy hajszál választotta el a vendégeket attól, hogy megszerezzék a vezetést, ismét Canizares eresztett meg egy lövést, de a labda a bal kapufa mellett gurult el. A félidő hajrájában Alejandro de Juan került ziccerhelyzetbe, azonban a Honvéd kapusa, Petró Milán, óriási bravúrt bemutatva vetődve hárított. Nem sokkal később Józsa Roland lőtt középre, de Sergio Parrának sikerült kiöklöznie a labdát. Noha a szünetet követően a kispesti akadémisták kijöttek a szorításból és próbáltak gólhelyzetet kialakítani, a mérkőzés első találatát végül a vendégek szerezték: az 50. percben csereként beálló Samuel Martínez egy ügyes csel után a jobb összekötő helyéről ballal kilőtte a jobb alsó sarkot. A találkozó utolsó perceiben a Honvéd legnagyobb igyekezete ellenére nem változott az eredmény, így vasárnap a torna bronzmeccsén léphet pályára az Atalanta ellenében, míg az Elche a döntőben a Szpartak Moszkvával csap össze.

A találkozót – illetve a jobbhátvédként szereplő fiát – a lelátón követte figyelemmel a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter, a klubelnök a félidőben „doorstep-sajtótájékoztatót” tartott.

„A koronavírus-járványt megelőzően nagy hagyománya volt a Honvédnak az ifjúsági labdarúgótornák rendezése – mondta a kispesi klub elnöke. – Terveink szerint most élesztjük újjá ezt a tradíciót és innentől kezdve az ünnephez kötődően minden év március 15-én, avagy az ahhoz legközelebb eső hétvégén rendez a klub egy nemzetközi tornát. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy két európai topklub, a PSG és az Atalanta, a spanyol első osztályú Elche, az európai futball vérkeringésébe itt, a fiataljaik által visszatérő Szpartak Moszkva és a csapatunkkal hosszú évek óta partneri kapcsolatban álló Maribor utánpótláskorú játékosai részt vesznek a tornán. A Magyar Futball Akadémia nagyszerű működését bizonyítja, hogy a fiataljaink nagy arányban bemutatkoznak az első csapatunkban is. Ezeknek az akadémistáknak szeretnénk lehetőséget adni, hogy felmérjék tudásukat Európa kiemelkedő csapatai ellen egy ilyen sorozat keretein belül, s remélem, hogy jövőre, illetve a későbbiekben is a mostanihoz hasonlóan magas színvonalú tornákat rendezünk március 15-én, avagy az ünnephez legközelebb eső hétvégén.”

Honvéd-kupa, B-csoport, harmadik forduló
Budapest Honvéd–Elche 0–1 (0–0)
Magyar Futball Akadémia, 300 néző
Honvéd: Petró – Szijjártó, Szabó D. (Palásti, 52.), Nyiri, Török (Józsa, 19.) – Vass (Pisont, a szünetben), Simon D., Gerebenes, Menyhárt (Varga B., a szünetben) – Hajagos (Magyar A., 52.) Malomsoki (Palásti, 52.) Vezetőedző: Szamosi Tamás
Elche: Parra – Terol (Irles, a szünetben), Valero (Parra, a szünetben), Verdú, Vasquez – Clemente, Sempere (Picó, 45.), Gálvez – Munoz (Martínez, a 38.), Canizarez, De Juan (Serneguet, a szünetben) Vezetőedző: Adrián Martínez
Gólszerző: Martínez (az 52. percben)
 

 

