Egyhuzamban ötödik győzelmét aratta a Videoton

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–KARCAGI SC 2–0 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2617 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Kulman Tamás)

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Somogyi, Murka (Geiger, 70.) – Kovács K. (Hesz O., 86.), Bedi, Zsótér – Haraszti (Varga R., 65.), Németh D. (Zimonyi, 65.). Vezetőedző: Pető Tamás

KARCAG: Engedi – Szekszárdi, Fazekas L., László D. – Kovalovszki (Győri Á., a szünetben), Szűcs K., Fábián (Pap Zs., 82.), Sághy (Osztrovka, 65.) – Székely D., Kaye (Görög, 82.) – Kohut (Sain, 65.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kocsis G. (25.), Németh D. (58.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Nagyon jól játszott a csapat, visszatért a játékosok önbizalma: akik eddig hitehagyottak voltak, azok is mutatják, hogy sokkal több van bennük. Most egyben van a csapat.

Varga Attila: – Pontot, sőt pontokat szerettünk volna szerezni. Több helyzete volt a Videotonnak, de a kapusunknak nem kellett nagyot védenie, sőt volt esélyünk visszajönni a meccsbe.

ÖSSZEFOGLALÓ

Tavasszal megjött a fehérváriak étvágya: sorozatban négy bajnoki diadalt követően meg sem fordult más a Videoton játékosainak fejében, mint hogy behúzzák az ötödiket is. Még akkor is, ha az aktuális ellenfél az a Karcagi SC volt, amely közvetlen rivális a tabellán, ráadásul ellene negatív volt a piros-kékek örökmérlege. A két gárda egyetlen egymás elleni meccsét ugyanis ősszel a Karcag nyerte meg.

Az első negyedórában egyik fél sem tudott a másik fölé kerekedni, a Videoton próbált kombinatív játékkal előrukkolni, azonban a karcagiak túlontúl kemény, helyenként durva belépőkkel akasztották meg a hazaiakat. Megtehették, mert Bana Gergely ekkor még nem fegyelmezett. Aztán egyre inkább magához ragadta a kezdeményezést a frissebben futballozó Vidi, több lövés is centikkel kerülte a karcagi kaput. Egészen a félidő derekáig, amikor remek szögletkombináció végén Kocsis Gergő bólintott közelről a vendégek kapujába. A szünetig tovább uralta a játékot Pető Tamás alakulata, Németh Dániel kemény lövése például alig kerülte el a hosszú sarkot.

A szünetben Győrit küldte be a pályára Varga Attila, s a vendégek máris veszélyeztettek. A csereként beálló szélső ívelése nyomán Kaye fejelt a bal kapufára. Azonban még mielőtt erőre kapott volna a Karcag, az idénybeli nyolcadik gólját szerző Németh Dániel megnyugtatta a kedélyeket. A fehérváriak kontroll alatt tartották a mérkőzést, szervezetten futballoztak. A találkozó utolsó szakaszában azért a vendégek mentek előre a szépítésért, de a fehérváriak Nagy Gergely több nagy védésével megőrizték az előnyüket. A Videoton magabiztos játékkal nyert, megelőzte ellenfelét, és már a hatodik a tabellán. 2–0