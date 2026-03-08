Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Véget ért a hosszú vesszőfutás: hat nyeretlen forduló után Ajkán győzött ismét a Csákvár

VÖRÖS SÁNDORVÖRÖS SÁNDOR
2026.03.08. 14:45
null
A fehér mezes csákváriak idei első győzelmüket aratták a Bakonyban (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd – archív)
Címkék
NB II Csákvár Ajka élő közvetítés
Megszerezte első tavaszi győzelmét az Aqvital FC Csákvár: a Fejér vármegyeiek a labdarúgó NB II 21. fordulójában 2–1-re nyertek az FC Ajka otthonában, ezzel lezárták tavaly november vége óta tartó nyeretlenségi sorozatukat.

LABDARÚGÓ NB II
21. FORDULÓ
FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–2 (1–2)
Ajka, Városi Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Szalai Balázs, Szalai Dániel)
AJKA: Szabados – Csóka (Cipf, 63.), Bacsa B. (Csörnyei, 63.), Tar, Nagy N. (Kenderes, 20.), Garai – Csizmadia Z., Sejben (Katona I., 85.), Tóth G. – Jelena, Makrai (Mohos, a szünetben). Vezetőedző: Csábi József
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Karacs, Tifán – Somfalvi (Szalai P., 74.), Farkas A. – Herjeczki (Haragos, 63.), Szabó B. (Simon A., 85.), Ominger B. (Radics, 74.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Csizmadia Z. (43.), ill. Somfalvi (3.), Bányai (13.)
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Szégyellhetjük magunkat az első negyedóra értékelhetetlen játéka miatt... Az eredmény önmagáért beszél.
Tóth Balázs: – Nehéz időszakon vagyunk túl, kellett ez a siker. Ami pluszöröm, hogy több jó egyéni teljesítményt láttam.

ÖSSZEFOGLALÓ

A csákváriak Ajkára érkezve abban bíztak, ami egy héttel korábban a bakonyiaknak már sikerült: megszakítani egy negatív sorozatot. A zöld-fehérek legutóbb létfontosságú győzelmet arattak a Szentlőrinc ellen, amivel négy egymást követő, ráadásul gól nélküli vereségből álló szériájuknak vetettek véget. A sárga-kék együttes viszont továbbra is gödörben volt: a vendégek 2026-ban még nem nyertek mérkőzést, két döntetlen mellett sorozatban három vereséget számláltak, az utóbbi három fellépésükön pedig csupán egy gólt szereztek, és kilencet kaptak – a három pontnak legutóbb még tavaly november utolsó napján örülhettek.

A látogatók a céljaiknak megfelelően határozottan kezdtek: Somfalvi Bence már a 3. percben megszerezte a vezetést, majd tíz minutummal később Bányai Péter növelte az előnyt. Csábi József gondjait az is tetézte, hogy fejsérülés miatt korán le kellett cserélnie Nagy Nikolaszt, akit a történtek után kórházba szállítottak. A második vendéggól után sokáig nem történt említésre méltó esemény, egészen a félidő hajrájáig, amikor megszületett a hazai szépítés: Csizmadia Zoltán közelről fejelt a kapuba, ami egyben az Ajka első és egyetlen, kaput eltaláló próbálkozása volt az első játékrészben.

A fordulás után a bakonyiak próbálták átvenni a kezdeményezést, a Csákvár azonban fegyelmezetten védekezett, és kontrákból igyekezett veszélyeztetni. A hajrához közeledve mindkét oldalon adódtak lehetőségek: a vendégeknél Szalai került lövőhelyzetbe, a 88. percben meg Tar Zsolt előtt adódott nagy egyenlítési esély, de távoli próbálkozása kevéssel elkerülte a kaput. A hosszabbítás perceiben a csákváriak eldönthették volna a mérkőzést: előbb Kenderes mentett nagyot a gólvonal előtt Szalai emelése után, majd nem sokkal később ismét a vendégek támadója próbálkozott, de a labda kevéssel a bal kapufa mellett suhant el. Győzelmükkel a sárga-kékek hat nyeretlen forduló után lezárták a hosszú vesszőfutásukat. 1–2

 

PERCRŐL PERCRE

NB II Csákvár Ajka élő közvetítés
Legfrissebb hírek

Ezúttal elmaradt a meglepetés, az újra élre álló FTC két góllal nyert Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
39 perce

Dzsudzsák szabadrúgásból betalált a 200. NB I-es meccsén, a DVSC három góllal nyert a KBSC ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

Gálát rendezett nőnapra a Vasas, mindkét félidőben háromszor talált a kapuba

Labdarúgó NB II
4 órája

Kiütéses Vasas-siker, idegenben győzött a Csaba és a Csákvár, kettővel nyert a Vidi – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
4 órája

A Békéscsaba három góllal nyert a Promontor utcában

Labdarúgó NB II
5 órája

A Mezőkövesd 90. percben értékesített tizenegyessel vitte el a pontokat Szegedről

Labdarúgó NB II
6 órája

Egyhuzamban ötödik győzelmét aratta a Videoton

Labdarúgó NB II
6 órája

A ráadásban csúsztak ki a pontok a sereghajtó Szentlőrinc kezéből

Labdarúgó NB II
7 órája
Ezek is érdekelhetik