Véget ért a hosszú vesszőfutás: hat nyeretlen forduló után Ajkán győzött ismét a Csákvár

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–2 (1–2)

Ajka, Városi Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Szalai Balázs, Szalai Dániel)

AJKA: Szabados – Csóka (Cipf, 63.), Bacsa B. (Csörnyei, 63.), Tar, Nagy N. (Kenderes, 20.), Garai – Csizmadia Z., Sejben (Katona I., 85.), Tóth G. – Jelena, Makrai (Mohos, a szünetben). Vezetőedző: Csábi József

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Karacs, Tifán – Somfalvi (Szalai P., 74.), Farkas A. – Herjeczki (Haragos, 63.), Szabó B. (Simon A., 85.), Ominger B. (Radics, 74.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Csizmadia Z. (43.), ill. Somfalvi (3.), Bányai (13.)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Szégyellhetjük magunkat az első negyedóra értékelhetetlen játéka miatt... Az eredmény önmagáért beszél.

Tóth Balázs: – Nehéz időszakon vagyunk túl, kellett ez a siker. Ami pluszöröm, hogy több jó egyéni teljesítményt láttam.

ÖSSZEFOGLALÓ

A csákváriak Ajkára érkezve abban bíztak, ami egy héttel korábban a bakonyiaknak már sikerült: megszakítani egy negatív sorozatot. A zöld-fehérek legutóbb létfontosságú győzelmet arattak a Szentlőrinc ellen, amivel négy egymást követő, ráadásul gól nélküli vereségből álló szériájuknak vetettek véget. A sárga-kék együttes viszont továbbra is gödörben volt: a vendégek 2026-ban még nem nyertek mérkőzést, két döntetlen mellett sorozatban három vereséget számláltak, az utóbbi három fellépésükön pedig csupán egy gólt szereztek, és kilencet kaptak – a három pontnak legutóbb még tavaly november utolsó napján örülhettek.

A látogatók a céljaiknak megfelelően határozottan kezdtek: Somfalvi Bence már a 3. percben megszerezte a vezetést, majd tíz minutummal később Bányai Péter növelte az előnyt. Csábi József gondjait az is tetézte, hogy fejsérülés miatt korán le kellett cserélnie Nagy Nikolaszt, akit a történtek után kórházba szállítottak. A második vendéggól után sokáig nem történt említésre méltó esemény, egészen a félidő hajrájáig, amikor megszületett a hazai szépítés: Csizmadia Zoltán közelről fejelt a kapuba, ami egyben az Ajka első és egyetlen, kaput eltaláló próbálkozása volt az első játékrészben.

A fordulás után a bakonyiak próbálták átvenni a kezdeményezést, a Csákvár azonban fegyelmezetten védekezett, és kontrákból igyekezett veszélyeztetni. A hajrához közeledve mindkét oldalon adódtak lehetőségek: a vendégeknél Szalai került lövőhelyzetbe, a 88. percben meg Tar Zsolt előtt adódott nagy egyenlítési esély, de távoli próbálkozása kevéssel elkerülte a kaput. A hosszabbítás perceiben a csákváriak eldönthették volna a mérkőzést: előbb Kenderes mentett nagyot a gólvonal előtt Szalai emelése után, majd nem sokkal később ismét a vendégek támadója próbálkozott, de a labda kevéssel a bal kapufa mellett suhant el. Győzelmükkel a sárga-kékek hat nyeretlen forduló után lezárták a hosszú vesszőfutásukat. 1–2