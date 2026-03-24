A csákvári Bányai Péter a gólkirályi címet sem tartja elképzelhetetlennek
A legnagyobb meglepetést az NB II 23. fordulójában kétségkívül a Csákvár szerezte. No nem azzal, hogy legyőzte a két hete még feljutásban reménykedő Kecskemétet, hanem azzal, hogy fél tucat gólt szerezve kiütéssel nyert az egyébként rendkívül masszív, a mostani játéknap előtt a harmadik legkevesebb gólt kapó lila-fehérek ellen.
„Az első félidőben még semmi jele sem volt annak, hogy ilyen különbséggel győzünk – ismerte el a 6–1-es sikert követően a Csákvár vezetőedzője, Tóth Balázs. – Mondom ezt függetlenül attól, hogy akárcsak két hete Ajkán, ismét remekül kezdtünk, s nem egészen negyedóra alatt kétgólos előnyre tettünk szert. Igaz, hogy vezető találatunkhoz kellett a vendégek kapitális hibája, de húsz perc után visszaadtuk a kölcsönt és ajándékoztunk egy tizenegyest a KTE-nek. A szünetig kellettek a tizennyolc éves, mindössze második NB II-es mérkőzésén pályára lépő Bozó Mirkó bravúrjai, hogy előnnyel mehessünk pihenőre. A térfélcserét követően aztán gyorsan jött Pálinkás Gergő kiállítása, és az emberelőnyt maximálisan kihasználtuk a folytatásban. Négy éve irányítom a csapatot, most nyújtottuk az egyik leglátványosabb, legeredményesebb félidőnket.”
Emberelőny ide, létszámhátrány oda, a magas, erős, ám nehézkes kecskeméti védők között úgy éltek a gyors, mozgékony csákvári támadók, mint hal a vízben, akik közül többen is legjobb meccsüket játszották. A két gólt szerző, a játékot láthatóan élvező Bányai Péter vezetésével (a közelmúltban érkezett, mindössze harmadik csákvári meccsén pályára lépő Herjeczki Kristóf szintén duplázott, míg Szabó Bence és Pál Barna egyszer-egyszer vette be Varga Bence kapuját) teljesen szétzilálták a kecskemétiek védelmét, és tetszés szerint alakították ki a helyzeteket.
„Jól jöttünk ki a fordulópontokból, s bár az első félidő közepén kicsit meleg lett a helyzet, a szünetben megbeszéltek maximálisan ültek a második játékrészben – indokolta meg a csákváriak ötgólos sikerét a mezőny legjobbja, Bányai Péter. – Már a kiállításkor is, amikor még csak kettő egyre vezettünk, azt éreztem, hogy megvan a meccs, de igazából a harmadik találat döntött. Attól kezdve teljesen szétesett a KTE, mi pedig azt csináltuk, amit igazán szeretünk – fociztunk. Természetesen örülök a két gólomnak, de nekem ugyanolyan értékesek a gólt eredményező passzok is, s ezúttal azok is ültek. Szeretnék tíz gól fölé kerülni az idény végére, s mivel csak néggyel áll előttem a góllövőlista vezetője, Pálinkás Gergő, ha így futballozunk, talán merészebb álmaim is lehetnek…”
A Csákvár a remek őszi szereplés után elveszítette karmesterét, a télen a Puskás Akadémiához igazoló Magyar Zsoltot, illetve a Felcsútra visszarendelt Mondovics Kevint, így Tóth Balázsnak újítania kellett, ami nehézkessé tette a tavaszi indulást. Az elmúlt hetekre azonban összeállt a rendszeresen 4-5 „fiatalszabályos” játékos mellett több 21-22 éves labdarúgót bevető együttes, s az elmúlt három fordulóban hét pontot szerezve megerősítette ötödik helyét a táblázaton.
NB II
23. FORDULÓ
Március 22., vasárnap
Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2
BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1
Budafoki MTE–Tiszakécskei LC 1–1
Karcagi SC–Budapest Honvéd FC 0–1
Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1
FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0
Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1
Vasas FC–Soroksár SC 3–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|23
|16
|3
|4
|42–17
|+25
|51
|2. Vasas FC
|23
|15
|4
|4
|43–18
|+25
|49
|3. Mezőkövesd
|23
|11
|6
|6
|31–26
|+5
|39
|4. Kecskeméti TE
|23
|11
|3
|9
|34–31
|+3
|36
|5. Csákvár
|23
|9
|9
|5
|36–29
|+7
|36
|6. Videoton FC Fehérvár
|23
|8
|8
|7
|29–24
|+5
|32
|7. Szeged-Csanád GA
|23
|8
|7
|8
|25–23
|+2
|31
|8. Karcagi SC
|23
|8
|7
|8
|25–33
|–8
|31
|9. BVSC-Zugló
|23
|9
|3
|11
|26–23
|+3
|30
|10. Kozármisleny
|23
|7
|8
|8
|26–35
|–9
|29
|11. FC Ajka
|23
|9
|1
|13
|17–26
|–9
|28
|12. Tiszakécske
|23
|6
|9
|8
|26–34
|–8
|27
|13. Békéscsaba
|23
|5
|7
|11
|23–34
|–11
|22
|14. Budafoki MTE
|23
|5
|7
|11
|24–39
|–15
|22
|15. Szentlőrinc
|23
|3
|11
|9
|28–33
|–5
|20
|16. Soroksár SC
|23
|4
|7
|12
|30–40
|–10
|19