A csákvári Bányai Péter a gólkirályi címet sem tartja elképzelhetetlennek

A legnagyobb meglepetést az NB II 23. fordulójában kétségkívül a Csákvár szerezte. No nem azzal, hogy legyőzte a két hete még feljutásban reménykedő Kecskemétet, hanem azzal, hogy fél tucat gólt szerezve kiütéssel nyert az egyébként rendkívül masszív, a mostani játéknap előtt a harmadik legkevesebb gólt kapó lila-fehérek ellen.

Tóth Balázs (Fotó: Aqvital FC Csákvár)

„Az első félidőben még semmi jele sem volt annak, hogy ilyen különbséggel győzünk – ismerte el a 6–1-es sikert követően a Csákvár vezetőedzője, Tóth Balázs. – Mondom ezt függetlenül attól, hogy akárcsak két hete Ajkán, ismét remekül kezdtünk, s nem egészen negyedóra alatt kétgólos előnyre tettünk szert. Igaz, hogy vezető találatunkhoz kellett a vendégek kapitális hibája, de húsz perc után visszaadtuk a kölcsönt és ajándékoztunk egy tizenegyest a KTE-nek. A szünetig kellettek a tizennyolc éves, mindössze második NB II-es mérkőzésén pályára lépő Bozó Mirkó bravúrjai, hogy előnnyel mehessünk pihenőre. A térfélcserét követően aztán gyorsan jött Pálinkás Gergő kiállítása, és az emberelőnyt maximálisan kihasználtuk a folytatásban. Négy éve irányítom a csapatot, most nyújtottuk az egyik leglátványosabb, legeredményesebb ­félidőnket.”

Emberelőny ide, létszámhátrány oda, a magas, erős, ám nehézkes kecskeméti védők között úgy éltek a gyors, mozgékony csákvári támadók, mint hal a vízben, akik közül többen is legjobb meccsüket játszották. A két gólt szerző, a játékot láthatóan élvező Bányai Péter vezetésével (a közelmúltban érkezett, mindössze harmadik csákvári meccsén pályára lépő Herjeczki Kristóf szintén duplázott, míg Szabó Bence és Pál Barna egyszer-egyszer vette be Varga Bence kapuját) teljesen szétzilálták a kecskemétiek védelmét, és tetszés szerint alakították ki a helyzeteket.

„Jól jöttünk ki a fordulópontokból, s bár az első félidő közepén kicsit meleg lett a helyzet, a szünetben megbeszéltek maximálisan ültek a második játékrészben – indokolta meg a csákváriak ötgólos sikerét a mezőny legjobbja, Bányai Péter. – Már a kiállításkor is, amikor még csak kettő egyre vezettünk, azt éreztem, hogy megvan a meccs, de igazából a harmadik találat döntött. Attól kezdve teljesen szétesett a KTE, mi pedig azt csináltuk, amit igazán szeretünk – fociztunk. Természetesen örülök a két gólomnak, de nekem ugyanolyan értékesek a gólt eredményező passzok is, s ezúttal azok is ültek. Szeretnék tíz gól fölé kerülni az idény végére, s mivel csak néggyel áll előttem a góllövőlista vezetője, Pálinkás Gergő, ha így futballozunk, talán merészebb álmaim is lehetnek…”

A Csákvár a remek őszi szereplés után elveszítette karmesterét, a télen a Puskás Akadémiához igazoló Magyar Zsoltot, illetve a Felcsútra visszarendelt Mondovics Kevint, így Tóth Balázsnak újítania kellett, ami nehézkessé tette a tavaszi indulást. Az elmúlt hetekre azonban összeállt a rendszeresen 4-5 „fiatalszabályos” játékos mellett több 21-22 éves labdarúgót bevető együttes, s az elmúlt három fordulóban hét pontot szerezve megerősítette ötödik helyét a táblázaton.

NB II

23. FORDULÓ

Március 22., vasárnap

Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2

BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1

Budafoki MTE–Tiszakécskei LC 1–1

Karcagi SC–Budapest Honvéd FC 0–1

Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1

FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0

Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1

Vasas FC–Soroksár SC 3–1