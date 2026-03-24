A csákvári Bányai Péter a gólkirályi címet sem tartja elképzelhetetlennek

GELEI JÓZSEF
2026.03.24. 09:38
Bányai Péter (Fotó: Aqvital FC Csákvár)
Csákvár NB II Bányai Péter Tóth Balázs
Kiütéses győzelmet aratott a Csákvár a Kecskemét felett, a duplázó Bányai Péter a gólkirályi címet sem tartja elképzelhetetlennek.

A legnagyobb meglepetést az NB II 23. fordulójában kétségkívül a Csákvár szerezte. No nem azzal, hogy legyőzte a két hete még feljutásban reménykedő Kecskemétet, hanem azzal, hogy fél tucat gólt szerezve kiütéssel nyert az egyébként rendkívül masszív, a mostani játéknap előtt a harmadik legkevesebb gólt kapó lila-fehérek ellen.

Tóth Balázs (Fotó: Aqvital FC Csákvár)

„Az első félidőben még semmi jele sem volt annak, hogy ilyen különbséggel győzünk – ismerte el a 6–1-es sikert követően a Csákvár vezetőedzője, Tóth Balázs.Mondom ezt függetlenül attól, hogy akárcsak két hete Ajkán, ismét remekül kezdtünk, s nem egészen negyedóra alatt kétgólos előnyre tettünk szert. Igaz, hogy vezető találatunkhoz kellett a vendégek kapitális hibája, de húsz perc után visszaadtuk a kölcsönt és ajándékoztunk egy tizenegyest a KTE-nek. A szünetig kellettek a tizennyolc éves, mindössze második NB II-es mérkőzésén pályára lépő Bozó Mirkó bravúrjai, hogy előnnyel mehessünk pihenőre. A térfélcserét követően aztán gyorsan jött Pálinkás Gergő kiállítása, és az emberelőnyt maximálisan kihasználtuk a folytatásban. Négy éve irányítom a csapatot, most nyújtottuk az egyik leglátványosabb, legeredményesebb ­félidőnket.”

Emberelőny ide, létszámhátrány oda, a magas, erős, ám nehézkes kecskeméti védők között úgy éltek a gyors, mozgékony csákvári támadók, mint hal a vízben, akik közül többen is legjobb meccsüket játszották. A két gólt szerző, a játékot láthatóan élvező Bányai Péter vezetésével (a közelmúltban érkezett, mindössze harmadik csákvári meccsén pályára lépő Herjeczki Kristóf szintén duplázott, míg Szabó Bence és Pál Barna egyszer-egyszer vette be Varga Bence kapuját) teljesen szétzilálták a kecskemétiek védelmét, és tetszés szerint alakították ki a helyzeteket. 

 „Jól jöttünk ki a fordulópontokból, s bár az első félidő közepén kicsit meleg lett a helyzet, a szünetben megbeszéltek maximálisan ültek a második játékrészben – indokolta meg a csákváriak ötgólos sikerét a mezőny legjobbja, Bányai Péter. Már a kiállításkor is, amikor még csak kettő egyre vezettünk, azt éreztem, hogy megvan a meccs, de igazából a harmadik találat döntött. Attól kezdve teljesen szétesett a KTE, mi pedig azt csináltuk, amit igazán szeretünk – fociztunk. Természetesen örülök a két gólomnak, de nekem ugyanolyan értékesek a gólt eredményező passzok is, s ezúttal azok is ültek. Szeretnék tíz gól fölé kerülni az idény végére, s mivel csak néggyel áll előttem a góllövőlista vezetője, Pálinkás Gergő, ha így futballozunk, talán merészebb álmaim is lehetnek…”     

A Csákvár a remek őszi szereplés után elveszítette karmesterét, a télen a Puskás Akadémiához igazoló Magyar Zsoltot, illetve a Felcsútra visszarendelt Mondovics Kevint, így Tóth Balázsnak újítania kellett, ami nehézkessé tette a tavaszi indulást. Az elmúlt hetekre azonban összeállt a rendszeresen 4-5 „fiatalszabályos” játékos mellett több 21-22 éves labdarúgót bevető együttes, s az elmúlt három fordulóban hét pontot szerezve megerősítette ötödik helyét a táblázaton.

NB II
23. FORDULÓ
Március 22., vasárnap
Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2
BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1
Budafoki MTE–Tiszakécskei LC 1–1
Karcagi SC–Budapest Honvéd FC 0–1
Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1
FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0
Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1
Vasas FC–Soroksár SC 3–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd23163442–17+2551
  2. Vasas FC23154443–18+2549
  3. Mezőkövesd23116631–26+539
  4. Kecskeméti TE23113934–31+336
  5. Csákvár2399536–29+736
  6. Videoton FC Fehérvár2388729–24+532
  7. Szeged-Csanád GA2387825–23+231
  8. Karcagi SC2387825–33–831
  9. BVSC-Zugló23931126–23+330
10. Kozármisleny2378826–35–929
11. FC Ajka23911317–26–928
12. Tiszakécske2369826–34–827
13. Békéscsaba23571123–34–1122
14. Budafoki MTE23571124–39–1522
15. Szentlőrinc23311928–33–520
16. Soroksár SC23471230–40–1019

 

 

Csákvár NB II Bányai Péter Tóth Balázs
Ezek is érdekelhetik