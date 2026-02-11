Távozott az NB II-es Karcagtól a nyári osztályozó hőse

A 20 éves Szakács Levente a DVSC-ben nevelkedett, s a Loki 2024 szeptemberében profi szerződést kötött vele. A 2024-25-ös idényt az akkor még NB III-as Karcagnál töltötte kölcsönben, mellyel sikerült kiharcolnia a feljutást, méghozzá úgy, hogy a Nagykanizsa elleni nyári osztályozós párharc két meccsén három gólt szerzett.

Az előző fél évet is a karcagiaknál töltötte, ahol hatszor lépett pályára az NB II-ben kezdőként, kétszer pedig csereként, illetve a Csákvár elleni kupameccsen is szerephez jutott. A nagykunságiak színeiben összesen 41 mérkőzésen jutott szóhoz, s 12 gólt szerzett.

„Olyan csapatba szerettem volna igazolni, amely az élbolyba tartozik, a DEAC pedig ilyen, évek óta komoly játékerőt képviselnek és harcban vannak a feljutásért, aminek a kiharcolásában szeretnék segíteni nekik – mondta a deac.hu-n a középcsatár, aki szélső támadót is szokott játszani, Karcagon is abban a pozícióban számítottak rá. – Nagyon jól éreztem magam Karcagon, kiváló társaság részese lehettem. Játszottam már a DEAC ellen, nemegyszer, a Loki utánpótlásából is ismertem többeket, az elmúlt héten már együtt edzőtáboroztunk, úgy érzem, befogadtak, mindenki nagyon kedves volt. Ha minden igaz, a Soroksár elleni kupameccsen már be is mutatkozhatom, mindent megteszek majd én is és a többiek is, hogy továbbjussunk.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Görög Gergő (Kaposvár), Fekete Olivér (FSG Schwarzenbach – Ausztria)

Távozott: Berkeczi Csongor (román-magyar, AFC Odorheiu Secuiesc – Románia), Szakács Levente (DEAC – kölcsönbe), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza – kölcsönből vissza)