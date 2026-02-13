Pedro Neto triplázott, a Chelsea simán kiütötte a Hull Cityt az FA-kupából

Az FA-kupa-nyolcaddöntőbe jutásért folyó küzdelem pénteki játéknapján a Chelsea a Hull City otthonában lépett pályára. A januárban kinevezett Liam Rosenior pont ebben a sorozatban, egy körrel ezelőtt, a Charlton Athletic ellen mutatkozott be, azóta ugyan nyilatkozatai, stílusa miatt éri kritika bőven, az eredményeket rendre szállítja. Ez most sem volt másképp, a Chelsea, ha kicsit álmoskásan is kezdett, a félidő előtt már vezetett, majd a második játékrészben megnyomott egy húsz percet az 51. és a 71. között, így már 4–0-ra ment, s ezt az előnyt meg is tartotta. Pedro Neto triplázott, de betalált a fiatal brazil szélső, Estevao is.

Hiába másodosztályú, a teljes sorozat egyik lehírhedtebb csapata a Wrexham, hiszen amióta a hollywoodi színészduó, Rob McElhenney és Ryan Reynolds a tulajdonos, azóta az „ősrégi” walesi klub három év alatt három osztályt lépett előre, az ötödik ligából indulva már a Championshipben szerepel, ráadásul nem is rosszul, a szurkolók pedig imádják a róla szóló netflixes sorozatot, tehát a „hype” is megvan.

Ezúttal ráadásul a szintén másodvonali Ipswich Town volt az ellenfél, amely könnyebb feladatnak ígérkezett, mint az előző körben kiejtett, európai kupainduló, PL-szereplő Nottingham Forest. A Wrexham meg is szerezte a vezetést (1–0) a 34. percben, majd kiegyenlített meccsen meg is tartotta előnyét, így nyolcaddöntős!

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

Hull City (II.)–Chelsea 0–4 (Neto 40., 51., 71., Estevao 59.)

Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.) 1–0 (Windass 34.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

13.15: Burton (III.)–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Mansfield Town (III.)

16.00: Manchester City–Salford (IV.) (Tv: Spíler1)

16.00: Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.)

16.00: Port Vale (III.)–Bristol City (II.)

16.00: Southampton (II.)–Leicester City (II.)

18.45: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

13.00: Birmingham City (II.)–Leeds United (Tv: Spíler1)

14.30: Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers

15.00: Oxford United (II.)–Sunderland

15.00: Stoke City (II.)–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Wigan Athletic (III.) (Tv: Spíler1)