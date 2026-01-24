Újpestről vett kölcsön középpályást a Videoton

A 21 esztendős középpályás fél évre érkezett a székesfehérváriakhoz.

Geiger Bálint 2016-ban néhány hetet már edzett a Vidi utánpótlásában, majd a Puskás Akadémiához igazolt, 2019-ben szerződtette az Újpest, amelynek mezében 34 NB I-es bajnokin lépett pályára. A magyar U21-es válogatottban három meccsen játszott.

„December óta vagyunk szoros kapcsolatban a játékossal és a menedzserével. Pető Tamással közösen nagyon bízunk a fiatal labdarúgókban, és egyetértettünk abban is, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor vegyük kölcsön Bálintot. Jó felfogású, nagyon jó bal lábbal rendelkező középpályás. Komoly konkurenciaharc lesz a csapatba kerülésért, biztos vagyok abban, hogy ebből profitálni fogunk tavasszal” – idézi a klubhonlap Nikolics Nemanja sportigazgatót.