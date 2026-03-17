Vívás: zsinórban ötödik éve ad egyéni kadét Eb-érmes kardozót a Vasas

Február végén a grúz fővárosban, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon az egyetlen magyar egyéni aranyérmet a Vasas kardozója, Komjáthy Boglárka érdemelte ki, miután a döntőben az ukrán Maja Velicskót 15:13-ra győzte le. A 15 éves reménység ezzel nem akármilyen vasasos sorozatot folytatott:

a piros-kék klub 2022 óta, tehát ötödik éve folyamatosan büszkélkedhet egyéni dobogós kardozóval a kadét vívó Európa-bajnokságon.

Tavaly ugyancsak Komjáthy szolgáltatta az egyéni medáliát. Riba Ferenc akkor még serdülőkorú tanítványa elképesztő érett vívással jutott a négy közé Antalyában, és ott csak az olaszok legjobbja, a végül aranyérmes Francesca Lentini tudta megállítani. Az egyetlen tussal, 15:14-re elveszített elődöntőt követően bronz került a Vasas tinédzserének nyakába.

Komjáthy Boglárka így örült serdülőként a kadét Eb-bronznak 2025-ben Fotó: Bizzi Team

2024-ben Nápolyban Csonka Dorottya menetelt a fináléig a pasaréti műhelyt képviselve, és ezüstérmes lett, miután a hazai színekben vívó Vittoria Mocci 15:11-re jobbnak bizonyult nála. A Kósa Miklós edzette Csonka aztán ebben az évben megnyerte a Rijádban rendezett kadét-világbajnokságot.

Csonka Dorottya 2024-ben Nápolyban ezüstérmes lett Fotó: Bizzi Team

Egy évvel korábban, 2023-ban Domonkos Emesének a fantasztikus duplázás is összejött a világversenyeken. A ma már az Egyesült Államokban tanuló kitűnőség Tallinnban lett kadét Eb-győztes: a döntőben a román Amalia Covaliu ellen végig magabiztosan vezetett, majd 15:11-gyel érdemelte ki a kontinensbajnoknak járó serleget. Majd jött a plovdivi kadét-világbajnokság, amelyen a Sárközi Gergely által felkészített ígéret ugyanúgy nem talált legyőzőre, így egyazon évben lett világ- és Európa-bajnok a korosztályban.

Domonkos Emese 2023-ban Tallinnban ért Európa csúcsára Fotó: Bizzi Team

Még egy esztendőt visszaugorva, 2022-ben Újvidéken egy másik Kósa-tanítvány, Spiesz Anna lett a kadét Európa-bajnok. A Vasas mára felnőttválogatott kiválósága emlékezetes módon söpört át a mezőnyön és a versenynap végén sem hagyott esélyt a kihívóinak: az elődöntőt a német Tiziana Nitschmannal szemben 15:5-re, a döntőt az olasz Martina Giancola ellen 15:7-re nyerte meg.

Spiesz Anna „aranyos” mosolyát eltakarta a maszk 2022-ben Fotó: Bizzi Team

További érdekesség, hogy amennyiben a kadét Európa-bajnokságokon a csapatversenyeken megszerzett érmeket is figyelembe vesszük, akkor

egészen 2018-ig nyúlik vissza a Vasas sikersztorija.

A tavaly ezüstérmes leánycsapatban Komjáthy és Kovács Adél, a 2024-ben ugyancsak második helyet kiérdemlőben Csonka vívott. Ebben az évben a fiúk bronzig jutottak Fabó Ákossal és Kovács Lőrinccel a sorban. 2023-ban a lányok ezüstjéből Domonkos és Csonka, a fiúk bronzzából Monori Mátyás vette ki a részét, előtte 2022-ben az aranyérmes leányegyüttesben Spiesz és Domonkos mellett Bognár Liza is a Vasasból került ki. 2021-ben a világjárvány miatt elmaradtak a nagy nemzetközi megméretések, pedig bizonyára ebben az esztendőben is várhattunk volt szép sikereket a kardozóinktól, hiszen a lányok 2020-ban Porecben, 2019-ben pedig Foggiában álltak fel a kadét Eb-dobogó tetejére. Horvátországban Fenyősi Zita, Olaszországban Báthory Kata volt ott vasasosként, továbbá a Foggiában bronzérmes fiúcsapatba Szántó Zoltánt adta a piros-kék bázis. 2018-ban Szocsiban a fiúválogatott örülhetett aranynak. A diadal nagyban volt köszönhető a csapat befejezőemberének, a Vasas mára klasszissá nőtt olimpiai ezüstérmesének, Rabb Krisztiánnak. Rabb az első kadétévében, a 2016/17-es idényben lemaradt a válogatottságról, így máig ez az utolsó évad, amelyben Vasast erősítő leány- vagy fiúkardozó nem szerepelt kadét Európa-bajnokságon.

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka a 2026-os kadét Európa-bajnokságon Fotó: Bizzi Team)