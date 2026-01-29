Nemzeti Sportrádió

Haraszti Zsolt: A legfontosabb, hogy legyen tartásunk, és bárkivel felvegyük a versenyt!

2026.01.29. 13:36
Haraszti Zsolt szerint a legfontosabb, hogy legyen tartása a csapatnak (Fotó: NSO Tv)
Nincs könnyű helyzetben a labdarúgó NB I-től az előző idény végén huszonhat év után búcsúzó Videoton, a székesfehérvári alakulat a másodosztály tavaszi rajtján rögtön a listavezető otthonában lép pályára hétfőn, tévés meccsen. A Fehérvárra visszatérő Haraszti Zsolt szerint a csapatra nem szabad bénítóan hatnia, hogy a Honvéd otthonában várhatóan sok néző lesz, a középpályás a kispestiekkel is felvenné a versenyt!

„Mennyire jó a listavezetővel kezdeni? Hát... majd megmondom a meccs végén! – jelentette ki a Videotonhoz közel tíz után kölcsönbe fél évre visszatérő Haraszti Zsolt.Nyilván mutat majd egy képet a Honvéd elleni találkozó, de azt gondolom, hogy velük is kell versenyezni, noha más periódusban vannak ők is, meg mi is. Természetesen fontos a jó eredmény, ám nekünk elsősorban az utána lévő mérkőzéseken kell olyan eredményt elérnünk, amivel feljebb zárkózhatunk a tabellán!”

NB II
16. FORDULÓ
Február 1., vasárnap
14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC
14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC
14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny
15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló
15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC
15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Február 2., hétfő
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár

