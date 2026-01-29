Haraszti Zsolt: A legfontosabb, hogy legyen tartásunk, és bárkivel felvegyük a versenyt!

„Mennyire jó a listavezetővel kezdeni? Hát... majd megmondom a meccs végén! – jelentette ki a Videotonhoz közel tíz után kölcsönbe fél évre visszatérő Haraszti Zsolt. – Nyilván mutat majd egy képet a Honvéd elleni találkozó, de azt gondolom, hogy velük is kell versenyezni, noha más periódusban vannak ők is, meg mi is. Természetesen fontos a jó eredmény, ám nekünk elsősorban az utána lévő mérkőzéseken kell olyan eredményt elérnünk, amivel feljebb zárkózhatunk a tabellán!”

NB II

16. FORDULÓ

Február 1., vasárnap

14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC

14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló

15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC

15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Február 2., hétfő

20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár