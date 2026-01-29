NB II: Banó-Szabó nyáron a Vasashoz igazol; kölcsönadta csatárát a Videoton

A Kecskeméti TE bejelentette, hogy a klub nem tudott megegyezni a 26 éves Banó-Szabó Bencével a nyáron lejáró szerződése meghosszabbításáról, a támadó pedig megállapodott a Vasassal, így nyártól az angyalföldieknél szerepel, a tavaszt azonban még a KTE-nél tölti. Ebben az idényben eddig 14 meccsen öt gólt szerzett az NB II-ben.

Az NB II-ben 6. helyen telelő Karcag bejelentette, hogy szerződtette az ősszel az osztrák amatőrbajnokságban futballozó, itthon legutóbb az NB III-as Budaörsben szereplő 25 éves támadót, Fekete Olivért. A Ferencvárosban nevelkedett játékos többszörös socca- és futsalválogatott, tavaly részt vett a magyar válogatott tagjaként a mexikói socca-világbajnokságon, a brazilok elleni, 10–0-ra megnyert meccsünkön három gólt is lőtt. A téli felkészülést már Karcagon végezte, ami után szerződést is kapott a klubtól.

Az FC Ajka kölcsönvette a Videotontól Tóth Tamást, aki korábban kooperációs kölcsön keretében már szerepelt Ajkán, most a tavaszi szezonra érkezett Ajkára a 21 éves csatár.

A Kozármisleny FC-től családi okokra hivatkozva távozott az ukrán-magyar balhátvéd, Artem Nahirnij, akinek közös megegyezéssel felbontotta a szerződését a baranyai klub.

A Szeged-GA bejelentette, hogy profi szerződést kötött saját nevelésű fiataljával, a 18 esztendős támadóval, Mádi Szabolccsal, akinek az édesapja, Mádi József a Szeged SC NB II-es csapatában szerepelt az 1990-es években.

Arról már szerdán beszámoltunk, hogy a legutóbb a Topolya kölcsönjátékosaként Kazincbarcikán szereplő, de azóta mindkét klubtól távozó középpályás, Sós Bence Tiszakécskére igazolt.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria), Tóth Tamás (Videoton FC Fehérvár)

Távozott: Bogdán Hunor (?), Garai Zétény (ZTE FC), Lakatos Márk (?), Rideg Ábel (?)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Görög Gergő (Kaposvár), Fekete Olivér (FSG Schwarzenbach – Ausztria)

Távozott: Tarcsi Róbert (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Csucsánszky Zoltán (MTK – kölcsönbe), Gellér Axel (Majosi SE), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Budafok, kölcsönben), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Harsányi Dániel (PMFC), Kócs-Washburn Erik (Tiszakécske), Lengyel Noel (?), Máté Csaba, Artem Nahirnij (ukrán-magyar, ?), Pesti Zoltán (mindketten Paks – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Bodnár Balázs (DVSC), Mádi Szabolcs (profi szerződést kapott), Rjaskó Mihály (KTE), Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Tóth Norman (profi szerződést kapott), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd)

Távozott: Papp Áron (Békéscsaba), Vogyicska Balázs (Kozármisleny)



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Esery Desmond (Vasas Kubala Akadémia), Körmendi Kevin (Kisvárda – kölcsönbe), Kiss Ágoston (Vasas), Kócs-Washburn Erik (Kozármisleny), Sós Bence (Topolya – Szerbia, legutóbb kölcsönben Kazincbarcika)

Távozott: Grünvald Attila (?), Juhász Gergő (?), Szmola Bálint (?), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

NB II

16. FORDULÓ

Február 1., vasárnap

14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC

14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló

15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC

15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Február 2., hétfő

20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár