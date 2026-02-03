Fiatal védő érkezett az NB II-es Ajkához

Nemzeti Sportrádió

2026.02.03. 09:15
Az U-válogatott Papp Máté Ajkán folytatja (Fotó: FC Ajka/Facebook)
Ajkán folytatja pályafutását a 2009-es születésű Papp Máté – számolt be róla a klub Facebook-oldala.

A téli átigazolási időszak harmadik érkezője az FC Ajkánál Papp Máté. A védősorban bevethető 2009-es születésű játékos az Illés Akadémiától teszi át a székhelyét Ajkára.

Az U17-es korosztályos válogatottban is szereplő védő 2028 januárjáig szóló szerződést írt alá a klubbal.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria), Papp Máté (Illés Akadémia), Tóth Tamás Vid (Videoton FCF – kölcsönbe)
Távozott: Bogdán Hunor (?), Garai Zétény (ZTE FC), Lakatos Márk (?), Rideg Ábel (?)

 

