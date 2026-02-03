„El kell törni a bokáját a másiknak, hogy kiállítsák?” – Pető szerint a Honvéd gólszerzője piros lapot érdemelt

A kispestiek védője még a meccs 42. percében taposott rá az egyenlítő gólt szerző Németh Dániel bokájára, Antal Péter játékvezető sárga lappal „jutalmazta” a belépőt. A Videoton játékosát a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni. Csontos a második félidő elején gólt szerzett, eldöntve a három pont sorsát.

„Az első félidőben egy jogos kiállításért reklamáltunk, két olyan szabálytalanságot is elkövettek ellenünk. Némethnek még a cipője is átvérzett. Nem tudom, minek kell történnie ahhoz, hogy piros lapot kapjon valaki, el kell törnie a bokáját a másiknak?” – mondta Pető Tamás az M4 Sportnak a meccs után.

AZ OMINÓZUS SZABÁLYTALANSÁG

„Össze kellett varrni, de bízom benne, hogy a következő fordulóban már pályára tudok lépni. Meccs közben hajtott az adrenalin, most már kicsit megpihent, így már érzem” – így Németh Dániel, akinek szétnyílt a bokája a belépő nyomán.

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (1–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 3722 néző. Vezette: Antal Péter (Szert Balázs, Aradi József)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Nyers, a szünetben), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Szamosi Á., Kesztyűs B. (Szabó T., 70.) – Varga K. (Pinte, 57.), Kántor K. (Kállai K., a szünetben), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Simut (Geiger, 73.), Murka, Haraszti (Dékei, 90+2.), Kecskés M. (Kovács K., 64.), Zsótér – Varga R. (Bartusz, 64.), Németh D. (Kovács P., a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Baki (13.), Csontos D. (54.), ill. Németh D. (17.)