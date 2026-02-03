Nemzeti Sportrádió

Aczél Zoltán állásába került a Szeged rossz kezdése – hivatalos

2026.02.03. 15:51
null
Aczél Zoltán az első tavaszi forduló után távozik a a szegedi kispadról (Fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia)
A klub tájékoztatása szerint a Kecskeméti TE elleni vereséget követően távozik a magyar másodosztály 7. helyén álló Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzői posztjáról Aczél Zoltán.

Nem kezdte jól a tavaszi szezont a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia: a kék-feketék 4–0-s vereséget szenvedtek a győzelmével a 2. helyre fellépő Kecskeméti TE otthonában. A fiaskót követően a klub hivatalos weboldalán közölte: Aczél Zoltán vezetőedző távozik az első csapat éléről, a gárda irányítását a szakmai stáb veszi át. 

A korábban a magyar válogatottnál Erwin Koeman másodedzőjeként is dolgozó szakembert 2025. május 30-án nevezték ki a csapat élére, 16 NB II-es és 2 Magyar Kupa-találkozón dirigálta a szegedieket, mérlege 7 győzelem, 5 döntetlen és 6 vereség.

KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 4–0 (1–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1269 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István, Sinkovicz Dániel)
KTE: Varga B. Szűcs Sz., Belényesi, Debreceni Á. Győrfi (Bolgár, 60.), Haris (Derekas, 74.), Kovács B., Eördögh Banó-Szabó (Nistor, 74.), Czékus (Szabó B., 60.) Pálinkás (Bolyki, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
SZEGED: Veszelinov Szabó Á. (Sándor M., 41.), Zvekanov (Tóth-Gábor, 66.), Vágó, Kalmár O. (Rjaskó, a szünetben), Kurdics Márkvárt, Holman, Bodnár B. (Mádi, 66.) Novák Cs., Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Eördögh (1–0) az 5., Pálinkás (11-esből, 2–0) a 74., Pálinkás (3–0) a 77., Szabó B. (4–0) a 84. percben

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Budapest Honvéd

16

11

2

3

33–14

+19 

35 

  2. Kecskeméti TE

16

9

3

4

29–17

+12 

30 

  3. Vasas FC

16

9

3

4

27–17

+10 

30 

  4. Mezőkövesd

16

8

4

4

26–19

+7 

28 

  5. Csákvár

16

7

7

2

24–15

+9 

28 

  6. Karcagi SC

16

6

6

4

19–22

–3 

24 

  7. Szeged-Csanád GA  

16

6

5

5

18–16

+2 

23 

  8. Kozármisleny

16

5

6

5

18–21

–3 

21 

  9. Tiszakécske

16

5

5

6

19–25

–6 

20 

10. FC Ajka

16

6

1

9

12–20

–8 

19 

11. BVSC-Zugló

16

5

2

9

14–18

–4 

17 

12. Szentlőrinc

16

3

7

6

21–22

–1 

16 

13. Videoton FC Fehérvár

16

3

6

7

16–20

–4 

15 

14. Békéscsaba

16

3

6

7

18–28

–10 

15 

15. Budafoki MTE

16

3

5

8

16–29

–13 

14 

16. Soroksár SC

16

3

4

9

21–28

–7 

13 

 

 

