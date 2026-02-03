Aczél Zoltán állásába került a Szeged rossz kezdése – hivatalos
Nem kezdte jól a tavaszi szezont a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia: a kék-feketék 4–0-s vereséget szenvedtek a győzelmével a 2. helyre fellépő Kecskeméti TE otthonában. A fiaskót követően a klub hivatalos weboldalán közölte: Aczél Zoltán vezetőedző távozik az első csapat éléről, a gárda irányítását a szakmai stáb veszi át.
A korábban a magyar válogatottnál Erwin Koeman másodedzőjeként is dolgozó szakembert 2025. május 30-án nevezték ki a csapat élére, 16 NB II-es és 2 Magyar Kupa-találkozón dirigálta a szegedieket, mérlege 7 győzelem, 5 döntetlen és 6 vereség.
KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 4–0 (1–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1269 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István, Sinkovicz Dániel)
KTE: Varga B. – Szűcs Sz., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi (Bolgár, 60.), Haris (Derekas, 74.), Kovács B., Eördögh – Banó-Szabó (Nistor, 74.), Czékus (Szabó B., 60.) – Pálinkás (Bolyki, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
SZEGED: Veszelinov – Szabó Á. (Sándor M., 41.), Zvekanov (Tóth-Gábor, 66.), Vágó, Kalmár O. (Rjaskó, a szünetben), Kurdics – Márkvárt, Holman, Bodnár B. (Mádi, 66.) – Novák Cs., Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Eördögh (1–0) az 5., Pálinkás (11-esből, 2–0) a 74., Pálinkás (3–0) a 77., Szabó B. (4–0) a 84. percben
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
16
11
2
3
33–14
+19
35
|2. Kecskeméti TE
16
9
3
4
29–17
+12
30
|3. Vasas FC
16
9
3
4
27–17
+10
30
|4. Mezőkövesd
16
8
4
4
26–19
+7
28
|5. Csákvár
16
7
7
2
24–15
+9
28
|6. Karcagi SC
16
6
6
4
19–22
–3
24
|7. Szeged-Csanád GA
16
6
5
5
18–16
+2
23
|8. Kozármisleny
16
5
6
5
18–21
–3
21
|9. Tiszakécske
16
5
5
6
19–25
–6
20
|10. FC Ajka
16
6
1
9
12–20
–8
19
|11. BVSC-Zugló
16
5
2
9
14–18
–4
17
|12. Szentlőrinc
16
3
7
6
21–22
–1
16
|13. Videoton FC Fehérvár
16
3
6
7
16–20
–4
15
|14. Békéscsaba
16
3
6
7
18–28
–10
15
|15. Budafoki MTE
16
3
5
8
16–29
–13
14
|16. Soroksár SC
16
3
4
9
21–28
–7
13