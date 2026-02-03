Aczél Zoltán állásába került a Szeged rossz kezdése – hivatalos

Nem kezdte jól a tavaszi szezont a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia: a kék-feketék 4–0-s vereséget szenvedtek a győzelmével a 2. helyre fellépő Kecskeméti TE otthonában. A fiaskót követően a klub hivatalos weboldalán közölte: Aczél Zoltán vezetőedző távozik az első csapat éléről, a gárda irányítását a szakmai stáb veszi át.

A korábban a magyar válogatottnál Erwin Koeman másodedzőjeként is dolgozó szakembert 2025. május 30-án nevezték ki a csapat élére, 16 NB II-es és 2 Magyar Kupa-találkozón dirigálta a szegedieket, mérlege 7 győzelem, 5 döntetlen és 6 vereség.

KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 4–0 (1–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1269 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István, Sinkovicz Dániel)

KTE: Varga B. – Szűcs Sz., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi (Bolgár, 60.), Haris (Derekas, 74.), Kovács B., Eördögh – Banó-Szabó (Nistor, 74.), Czékus (Szabó B., 60.) – Pálinkás (Bolyki, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

SZEGED: Veszelinov – Szabó Á. (Sándor M., 41.), Zvekanov (Tóth-Gábor, 66.), Vágó, Kalmár O. (Rjaskó, a szünetben), Kurdics – Márkvárt, Holman, Bodnár B. (Mádi, 66.) – Novák Cs., Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Eördögh (1–0) az 5., Pálinkás (11-esből, 2–0) a 74., Pálinkás (3–0) a 77., Szabó B. (4–0) a 84. percben