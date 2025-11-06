Nemzeti Sportrádió

Vidi-jövő: évi egymilliárd forintos garancia kell!

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.06. 17:31
null
Cser-Palkovics András (középen) „értékes portékaként” tekint a Videotonra (Fotó: facebook.com/cserpalkovicsandras)
Címkék
Cser-Palkovics András NB II Videoton
Székesfehérvár önkormányzata 2025 júniusában döntött arról, hogy egy forintért megveszi a Videoton FC-t működtető Fehérvár FC Kft.-t, de a város már akkor jelezte, a szerepvállalása átmeneti – most megjelent a pályázati kiírás a futballklub értékesítésére.

Sajtótájékoztatót tartott Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András annak apropóján, hogy megjelent a pályázati felhívás az NB II-ben szereplő futballklub értékesítésére vonatkozóan.

„Az eddigi, szóbeli jelentkezők között is vannak, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy új klubtulajdonosok legyenek, ezért bizakodóak vagyunk – mondta a városvezető. – A kétfordulós pályázati eljárás célja, hogy kiválogassuk a komoly érdeklődőket a nézelődőktől. A közgyűlés felhatalmazása alapján a Fehérvár FC Kft. felügyelőbizottságának egyhangú hozzájárulásával hirdettük meg a pályázatot."

A történet hátteréhez tudni kell, az önkormányzat a nyáron vállalta, hogy elindítja a csapatot az NB II-ben, valamint stabil hátteret biztosít, ám mindez csak átmeneti időre szól, egészen pontosan egy bajnoki idényre, s ez idő alatt megpróbálják megtalálni az új tulajdonost, aki megnyugtatóan működteti az egyesületet. Az eljárás első fordulójában a pályázóknak ötvenmillió forintos ajánlati biztosítékot kell letétbe helyezniük, ami eredménytelen kandidálás esetén visszajár. Az első fordulóban az szerepel sikerrel, aki garanciával alátámasztja, hogy a következő öt esztendőben legalább évi egymilliárd forintot biztosítani tud a működésre.

„Szakmai koncepciót kérünk a pályázótól, ami meghatározza, mit szándékozik tenni a klubbal, az utánpótlással, a stadionnal, az infrastruktúrával, milyen vételárra gondolt, hogyan szeretné megtartani és formálni a csapat identitását, a szurkolói közösséget, hogyan vélekedik a klub nevéről,  címeréről" – mondta a polgármester.

Az első pályázati forduló határideje 2025. december 10-e 12 óra, s a szükséges anyag magyar, vagy angol nyelven is elkészíthető. Az önkormányzat ezután tanácsadó bevonásával értékeli a beérkezett pályázatokat, s a januári közgyűlésen dönt az első forduló lezárásáról és akár a második kör meghirdetéséről, így tavaszra kiderülhet az is, ki lehet a Videoton FC új tulajdonosa. Ahogy zárásként Cser-Palkovics András mondta: „A Fehérvár FC jelenlegi jogi és pénzügyi működése stabil, garantált és biztonságos. Értékes portéka."

 

 

Cser-Palkovics András NB II Videoton
Legfrissebb hírek

Megvan Waltner utódja az NB II-es Szentlőrincnél – hivatalos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 15:46

A jubiláló Hidi M. Sándor a Vasas motorja

Labdarúgó NB II
Tegnap, 9:01

Edzőváltás Szentlőrincen, Waltner Róbert távozik az NB II-es csapattól – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.11.04. 15:40

Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja

Labdarúgó NB II
2025.11.03. 21:54

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:00

Az utolsó percben jött a hazai dráma, Soroksáron is nyert a Honvéd

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 18:53

Visszatért a győztes útra, lezárta az augusztus vége óta tartó idegenbeli nyeretlenségét a Mezőkövesd

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 18:51

Négy kapufát és tiszakécskei sikert hozott a KTE elleni vármegyei derbi

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 18:49
Ezek is érdekelhetik