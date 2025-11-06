Vidi-jövő: évi egymilliárd forintos garancia kell!

Sajtótájékoztatót tartott Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András annak apropóján, hogy megjelent a pályázati felhívás az NB II-ben szereplő futballklub értékesítésére vonatkozóan.

„Az eddigi, szóbeli jelentkezők között is vannak, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy új klubtulajdonosok legyenek, ezért bizakodóak vagyunk – mondta a városvezető. – A kétfordulós pályázati eljárás célja, hogy kiválogassuk a komoly érdeklődőket a nézelődőktől. A közgyűlés felhatalmazása alapján a Fehérvár FC Kft. felügyelőbizottságának egyhangú hozzájárulásával hirdettük meg a pályázatot."

A történet hátteréhez tudni kell, az önkormányzat a nyáron vállalta, hogy elindítja a csapatot az NB II-ben, valamint stabil hátteret biztosít, ám mindez csak átmeneti időre szól, egészen pontosan egy bajnoki idényre, s ez idő alatt megpróbálják megtalálni az új tulajdonost, aki megnyugtatóan működteti az egyesületet. Az eljárás első fordulójában a pályázóknak ötvenmillió forintos ajánlati biztosítékot kell letétbe helyezniük, ami eredménytelen kandidálás esetén visszajár. Az első fordulóban az szerepel sikerrel, aki garanciával alátámasztja, hogy a következő öt esztendőben legalább évi egymilliárd forintot biztosítani tud a működésre.

„Szakmai koncepciót kérünk a pályázótól, ami meghatározza, mit szándékozik tenni a klubbal, az utánpótlással, a stadionnal, az infrastruktúrával, milyen vételárra gondolt, hogyan szeretné megtartani és formálni a csapat identitását, a szurkolói közösséget, hogyan vélekedik a klub nevéről, címeréről" – mondta a polgármester.

Az első pályázati forduló határideje 2025. december 10-e 12 óra, s a szükséges anyag magyar, vagy angol nyelven is elkészíthető. Az önkormányzat ezután tanácsadó bevonásával értékeli a beérkezett pályázatokat, s a januári közgyűlésen dönt az első forduló lezárásáról és akár a második kör meghirdetéséről, így tavaszra kiderülhet az is, ki lehet a Videoton FC új tulajdonosa. Ahogy zárásként Cser-Palkovics András mondta: „A Fehérvár FC jelenlegi jogi és pénzügyi működése stabil, garantált és biztonságos. Értékes portéka."