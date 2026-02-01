Nyolc gól, büntető, dulakodás, kiállítás: őrült meccset nyert a Szentlőrinc

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BUDAFOKI MTE 5–3 (2–1)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Katona Balázs (Máyer Gábor, Topálszki Szabin)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Milovanovics, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai – Kocsis B. (Czérna, 85.), Nyári (Rac, 89.), Tollár (Harsányi I., 70.) – Adamcsek (Mascoe, 70.). Vezetőedző: Visinka Ede

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Debreceni Z. (Kun B., 63.), Kálnoki-Kis D., Stumpf (Rehó, a szünetben), Lapu – Bukta (Németh M., a szünetben), Posztobányi, Hajdú R. (Vasvári, 73.) – Gyurkó (Varga B., a szünetben), Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Nyári (14.), Kocsis B. (21.), Dinnyés O. (72., 80.), Mascoe (90.), ill. Kovács D. (23., 75. – a másodikat 11-esből), Dinnyés O. (76. – öngól)

Kiállítva: Szolgai (88.)

MESTERMÉRLEG

Visinka Ede: – Nagyon örülök a győzelemnek, mert ebben a fordulatos meccsben minden benne volt. Szerencsére a csapatnál működött a kohéziós erő.

Nikházi Márk: – A semleges nézőknek meg a hazai drukkereknek nagyon érdekes lehetett a mérkőzés, számunkra többet ígért a találkozó, hiszen hetven percig az ellenfél kevesebb helyzetet alakított ki.

ÖSSZEFOGLALÓ

Rettentő fontos volt a három pont megszerzése mindkét piros-fekete csapatnak a dermesztő tavaszi nyitányon, hiszen a tabella alsó régióiban a Szentlőrinc és a Budafok közvetlen riválisai egymásnak . Ennek megfelelően az első percektől nagy energiákat mozgósítottak az együttesek. A hazaiak igyekeztek mezőnyfölényt kialakítani, míg a vendégek a gyors, együtemű kontráikban bíztak. Jó tíz percet követően úgy tűnt, hogy a házigazda meccsterve lehet a nyerő felfogás ezen a napon, amit nyomatékosított, hogy egy lecsorgó labdát a 14. percben Nyári Patrik kapásból a jobb alsóba tekert a tizenhatos jobb oldaláról, 12 méterről. A vezetés megszerzése óriási önbizalmat adott a Szentlőrincnek, és a debütáló Kocsis Bence elképesztő góllal növelte a különbséget. A kezdőkör közelében felnézett, majd egy lecsorgó labdát kapásból a kapuba lőtte az új igazolás. Nem tartott azonban sokáig az öröm, mert Kovács Dávid percekkel később szépített: Hajdú balról érkező beadását fejelte az ötös jobb sarkáról a bal alsóba a budafoki támadó.

Hajdú Roland (balra) gólpasszt jegyzett az első félidőben (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc)

A fordulást követően jött azonban csak az őrület, s a hazaiak belső védője, Dinnyés Olivér percek alatt a mennyből a pokolba, majd vissza is jött onnan. Előbb a visszatérő Harsányi szögletét lőtte közelről a kapuba (ezzel 3–1-re módosítva az állást), percekkel később viszont összehozott egy büntetőt, amit Kovács Dávid értékesített, majd egy öngólt is szerzett. Ezzel már 3–3-ra állt a mérkőzés, azonban egy Harsányi-szabadrúgást követően Dinnyés Olivér ismét betalált, amivel újra előnyhöz juttatta a hazaiakat.

Nyolc gólt láthattak a nézők Szentlőrincen (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc)

A mérkőzés végén egy szabálytalanságot követően Szolgai Máté fellökte ellenfelét, amiért kiállították, így emberhátrányban fejezték be a meccset a hazaiak. Ez mit sem számított, mert egy védelmi hibát követően Mascoe Lawrenzo kicselezte a vendégek kapusát a 90. percben, és pontot tett a meccs végére. Ez az 5–3-as győzelem még nagyon értékes lehet a Szentlőrinc számára, amely kieső helyen telelve izzott a vágytól, hogy végre elkezdhesse tavaszi hadjáratát a bennmaradásért.

A Szentlőrincnek (feketében) nagy lökést adhat a mai győzelem (Fotó: Fábián László/Szentlőrinc)

PERCRŐL PERCRE