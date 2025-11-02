NB III: kikapott a Ferencváros II Pécsen
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Tiszafüredi VSE–Eger SE 4–3
Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye 2–2
Debreceni EAC–Füzesabony SC 2–0
Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK 2–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II 2–0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II 1–3
Putnok FC–FC Hatvan 3–0
|AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Cigánd
|14
|9
|4
|1
|28–11
|+17
|31
|2. Tiszafüred
|14
|8
|4
|2
|32–15
|+17
|28
|3. DEAC
|14
|8
|4
|2
|23–10
|+13
|28
|4. Kisvárda II
|14
|8
|3
|3
|28–14
|+14
|27
|5. Tarpa
|14
|7
|3
|4
|21–14
|+7
|24
|6. DVSC II
|14
|6
|4
|4
|29–19
|+10
|22
|7. Putnok
|14
|6
|3
|5
|21–19
|+2
|21
|8. Sényő
|14
|5
|3
|6
|17–29
|–12
|18
|9. DVTK II
|14
|5
|2
|7
|23–26
|–3
|17
|10. Eger
|14
|5
|2
|7
|17–30
|–13
|17
|11. Gödöllő
|13
|4
|3
|6
|20–19
|+1
|15
|12. Füzesabony
|14
|3
|5
|6
|11–15
|–4
|14
|13. Ózd
|14
|3
|5
|6
|23–30
|–7
|14
|14. Tiszaújváros
|14
|3
|4
|7
|15–29
|–14
|13
|15. Nyíregyháza II
|13
|3
|2
|8
|18–27
|–9
|11
|16. Hatvan
|14
|2
|1
|11
|16–35
|–19
|7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Komárom VSE 3–2
Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár 3–0
Dorogi FC–FC Sopron 0–4
VSC 2015 Veszprém–Budaörs 0–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II 3–3
Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás 0–4
Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC 5–0
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|14
|14
|–
|–
|50–10
|+40
|42
|2. Puskás Akadémia II
|14
|10
|–
|4
|31–12
|+19
|30
|3. Dorog
|14
|9
|1
|4
|22–18
|+4
|28
|4. Tatabánya
|14
|8
|–
|6
|22–18
|+4
|24
|5. Sopron
|14
|7
|3
|4
|22–21
|+1
|24
|6. Mosonmagyaróvár
|14
|7
|2
|5
|22–15
|+7
|23
|7. Komárom
|14
|6
|3
|5
|24–20
|+4
|21
|8. ETO Akadémia
|14
|6
|1
|7
|26–28
|–2
|19
|9. Veszprém
|14
|5
|3
|6
|14–16
|–2
|18
|10. Budaörs
|14
|5
|3
|6
|19–26
|–7
|18
|11. Bicske
|14
|4
|5
|5
|19–20
|–1
|17
|12. Szombathelyi Haladás
|14
|3
|3
|8
|17–22
|–5
|12
|13. Pápa
|14
|3
|2
|9
|26–33
|–7
|11
|14. Zsámbék
|14
|3
|2
|9
|19–42
|–23
|11
|15. Balatonfüred
|14
|2
|5
|7
|10–27
|–17
|11
|16. Újpest II
|14
|1
|5
|8
|16–31
|–15
|8
DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Monor SE 1–1
Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II 5–0
ESMTK–III. kerületi TVE 1–0
BKV Előre–Tiszaföldvár SE 1–3
Gyulai Termál FC–Csepel SC 0–1
Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE 3–2
Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–0
Dunaharaszti MTK–Vasas FC II 1–0
|A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|14
|9
|4
|1
|28–13
|+15
|31
|2. ESMTK
|14
|9
|2
|3
|22–9
|+13
|29
|3. Gyula
|14
|9
|1
|4
|38–13
|+25
|28
|4. Szeged VSE
|14
|8
|2
|4
|24–18
|+6
|26
|5. Dabas
|14
|7
|2
|5
|24–16
|+8
|23
|6. Vasas II
|14
|6
|5
|3
|26–13
|+13
|23
|7. III. kerületi TVE
|14
|6
|4
|4
|24–19
|+5
|22
|8. Hódmezővásárhely
|14
|6
|3
|5
|29–23
|+6
|21
|9. Dunaharaszti
|14
|6
|2
|6
|20–27
|–7
|20
|10. Csepel
|14
|6
|1
|7
|16–17
|–1
|19
|11. Martfű
|14
|5
|1
|8
|11–30
|–19
|16
|12. BKV Előre
|14
|4
|2
|8
|19–33
|–14
|14
|13. Honvéd II
|14
|2
|7
|5
|17–16
|+1
|13
|14. Szeged-Csanád II
|14
|3
|3
|8
|16–30
|–14
|12
|15. Békéscsaba II
|14
|3
|2
|9
|13–29
|–16
|11
|16. Tiszaföldvár
|14
|2
|1
|11
|15–36
|–21
|7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II 2–0
Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SE 1–1
Majosi SE–Paksi FC II 2–1
Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE 1–1
BFC Siófok–Dombóvári FC 3–1
Greenplan Balatonlelle SE–PTE-PEAC 1–1
FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE 2–1
Dunaújváros FC–MTK Budapest II 5–2
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Nagykanizsa
|14
|10
|2
|2
|27–15
|+12
|32
|2. Dunaújváros
|14
|8
|5
|1
|34–13
|+21
|29
|3. FTC II
|14
|9
|1
|4
|30–14
|+16
|28
|4. Pécsi MFC
|14
|8
|4
|2
|30–8
|+22
|28
|5. Kaposvár
|14
|8
|3
|3
|29–18
|+11
|27
|6. Majosi SE
|14
|8
|2
|4
|34–21
|+13
|26
|7. MTK II
|14
|8
|1
|5
|39–21
|+18
|25
|8. Érd
|14
|6
|4
|4
|18–11
|+7
|22
|9. Iváncsa
|14
|6
|2
|6
|24–21
|+3
|20
|10. Szekszárd
|14
|5
|2
|7
|17–35
|–18
|17
|11. Siófok
|14
|4
|1
|9
|12–30
|–18
|13
|12. PTE-PEAC
|14
|3
|4
|7
|19–25
|–6
|13
|13. Paks II
|14
|4
|–
|10
|13–30
|–17
|12
|14. Balatonlelle
|14
|3
|3
|8
|10–27
|–17
|12
|15. Pénzügyőr
|14
|2
|3
|9
|13–27
|–14
|9
|16. Dombóvár
|14
|–
|3
|11
|13–46
|–33
|3