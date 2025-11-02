Nemzeti Sportrádió

NB III: kikapott a Ferencváros II Pécsen

H. Á.H. Á.
2025.11.02. 19:19
A pécsiek gólszerzői a zöld-fehérek ellen Csörgő Raul (balra) és Beke Péter voltak (Fotó: Kurdi József/pmfc.hu)
A labdarúgó NB III 14. fordulójának vasárnapi játéknapján a Ferencváros második csapata 2–0-ra kikapott a PMFC otthonában, míg a Monor a Honvéd második csapatánál hagyott két pontot.

NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Tiszafüredi VSE–Eger SE 4–3 
Sényő FC-ZMB Building–Ózd-Sajóvölgye 2–2
Debreceni EAC–Füzesabony SC 2–0
Nyíregyháza Spartacus FC II–Gödöllői SK 2–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Kisvárda Master Good II 2–0
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Debreceni VSC II 1–3
Putnok FC–FC Hatvan 3–0

   
AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Cigánd1494128–11+1731
2. Tiszafüred1484232–15+1728
3. DEAC1484223–10+1328
4. Kisvárda II1483328–14+1427
5. Tarpa1473421–14+724
6. DVSC II1464429–19+1022
7. Putnok1463521–19+221
8. Sényő1453617–29–1218
9. DVTK II1452723–26–317
10. Eger1452717–30–1317
11. Gödöllő1343620–19+115
12. Füzesabony1435611–15–414
13. Ózd1435623–30–714
14. Tiszaújváros1434715–29–1413
15. Nyíregyháza II1332818–27–911
16. Hatvan14211116–35–197

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Komárom VSE 3–2
Opus Tigáz Tatabánya–Credobus Mosonmagyaróvár 3–0
Dorogi FC–FC Sopron 0–4
VSC 2015 Veszprém–Budaörs 0–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Újpest FC II 33
Ikoba Beton Zsámbék–Szombathelyi Haladás 0–4
Gyirmót FC Győr–Balatonfüredi FC 5–0

   
AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Gyirmót141450–10+4042
2. Puskás Akadémia II1410431–12+1930
3. Dorog1491422–18+428
4. Tatabánya148622–18+424
5. Sopron1473422–21+124
6. Mosonmagyaróvár1472522–15+723
7. Komárom1463524–20+421
8. ETO Akadémia1461726–28–219
9. Veszprém1453614–16–218
10. Budaörs1453619–26–718
11. Bicske1445519–20–117
12. Szombathelyi Haladás1433817–22–512
13. Pápa1432926–33–711
14. Zsámbék1432919–42–2311
15. Balatonfüred1425710–27–1711
16. Újpest II1415816–31–158


DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Monor SE 1–1
Hódmezővásárhelyi FC–Békéscsaba 1912 Előre II 5–0
ESMTK–III. kerületi TVE 1–0
BKV Előre–Tiszaföldvár SE 1–3
Gyulai Termál FC–Csepel SC 0–1
Szegedi VSE–Meton-FC Dabas SE 3–2
Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–0
Dunaharaszti MTK–Vasas FC II 1–0

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Monor1494128–13+15 31 
2. ESMTK1492322–9+13 29 
3. Gyula1491438–13+25 28 
4. Szeged VSE1482424–18+6 26 
5. Dabas1472524–16+8 23 
6. Vasas II1465326–13+13 23 
7. III. kerületi TVE1464424–19+5 22 
8. Hódmezővásárhely1463529–23+6 21 
9. Dunaharaszti1462620–27–7 20 
10. Csepel1461716–17–1 19 
11. Martfű1451811–30–19 16 
12. BKV Előre1442819–33–14 14 
13. Honvéd II1427517–16+1 13 
14. Szeged-Csanád II1433816–30–14 12 
15. Békéscsaba II1432913–29–16 11 
16. Tiszaföldvár14211115–36–21 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Pécsi MFC–Ferencvárosi TC II 2–0
Szekszárdi UFC–Pénzügyőr SE 1–1
Majosi SE–Paksi FC II 2–1
Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE 1–1
BFC Siófok–Dombóvári FC 3–1
Greenplan Balatonlelle SE–PTE-PEAC 1–1
FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE 2–1
Dunaújváros FC–MTK Budapest II 5–2

A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Nagykanizsa14102227–15+12 32 
2. Dunaújváros1485134–13+21 29 
3. FTC II1491430–14+16 28 
4. Pécsi MFC1484230–8+22 28 
5. Kaposvár1483329–18+11 27 
6. Majosi SE1482434–21+13 26 
7. MTK II1481539–21+18 25 
8. Érd1464418–11+7 22 
9. Iváncsa1462624–21+3 20 
10. Szekszárd1452717–35–18 17 
11. Siófok1441912–30–18 13 
12. PTE-PEAC1434719–25–6 13 
13. Paks II1441013–30–17 12 
14. Balatonlelle1433810–27–17 12 
15. Pénzügyőr1423913–27–14 
16. Dombóvár1431113–46–33 

 

 

