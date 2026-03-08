NB III: Tischler négy gólt szerzett, a Bicske kilencet

Az Északkeleti csoportban az első két helyezett egyaránt győzött, a Cigánd 4–0-ra a DVTK II ellen, a 2. helyen álló Kisvárda 1–0-ra Ózdon. A forduló legnagyobb különbségű győzelmét ebben a csoportban a Füzesabonyban 8–1-re nyerő Nyíregyháza II aratta, Tarcsi Róbert négy gólt szerzett.

Az Északnyugati csoportban az első helyen álló Gyirmót a kétgólos Szarka Ákos vezérletével 0–2-ről fordított az Újpest II ellen. A Bicskei TC 9–0-ra nyert a Pápa ellen, a Dorogi FC a korábbi NB I-es csatár, Tischler Patrik négy góljával nyert 6–2-re verte meg a Zsámbékot, a Haladás pedig szintén gólgazdag meccsen, 4–2-re győzött Győrben, az ETO Akadémia ellen.

A Délkeleti csoportban az 1. helyen álló Monor a Tiszaföldvár vendégeként, a 2. ESMTK pedig otthon a Szeged-Csanád GA II ellen nyert 2–0-ra.

A Délnyugati csoportban is nyertek az éllovasok: a Kaposvár a Balatonlelle, a Nagykanizsa Majos ellen. A 3. helyen álló Pécsi MFC városi rangadót nyert a PTE-vel szemben (a volt NB I-es Babati Benjamin két 11-esből duplázott). A Ferencváros II a harmincszoros válogatott Botka Endrével a soraiban kapott ki otthon az Érdtől, a Szekszárd pedig 6–0-ra megverte az Iváncsát.

NB III

ÉSZAKKELETI CSOPORT

19. FORDULÓ

Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 4–2

Bacsó Beton-Cigánd SE–Diósgyőri VTK II F4R 4–0

Gödöllői SK–Putnok FC 2–1

Debreceni EAC–FC Hatvan 3–1

Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC 1–1

Tiszafüredi VSE–Debreceni VSC II 1–3

Ózd-Sajóvölgye–Kisvárda Master Good II 0–1

Füzesabony SC–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–8

1. Cigánd 19 12 5 2 41–18 +23 41 2. Kisvárda II. 19 12 4 3 38–16 +22 40 3. DEAC 19 10 6 3 30–15 +15 36 4. DVSC II. 19 9 6 4 36–22 +14 33 5. Tiszafüred 19 9 6 4 37–24 +13 33 6. Tarpa 19 8 7 4 28–19 +9 31 7. Eger 19 8 4 7 31–40 –9 28 8. DVTK II. 19 7 3 9 31–37 –6 24 9. Gödöllő 19 6 5 8 29–27 +2 23 10. Tiszaújváros 19 6 4 9 26–39 –13 22 11. Putnok 19 6 3 10 25–29 –4 21 12. Füzesabony 19 5 6 8 17–25 –8 21 13. Sényő 19 5 6 8 21–39 –18 21 14. Nyíregyháza II. 19 5 4 10 32–34 –2 19 15. Ózd 19 4 6 9 33–42 –9 18 16. Hatvan 19 2 1 16 24–53 –29 7 AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA



ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Szombathelyi Haladás 2–4

Credobus Mosonmagyaróvár–VSC 2015 Veszprém 0–0

Opus Tigáz Tatabánya–Budaörs 3–2

Balatonfüredi FC–Puskás Akadémia FC II 0–1

Komárom VSE–FC Sopron 1–0

Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 9–0

Dorogi FC–Ikoba Beton Zsámbék 6–2

Gyirmót FC Győr–Újpest FC II 3–2

1. Gyirmót 19 18 – 1 68–16 +52 54 2. Dorog 19 13 1 5 35–23 +12 40 3. Puskás Akadémia II. 19 13 – 6 40–19 +21 39 4. Tatabánya 19 11 1 7 31–25 +6 34 5. Mosonmagyaróvár 19 10 4 5 34–19 +15 34 6. Komárom 19 9 4 6 32–30 +2 31 7. Bicske 19 8 5 6 34–24 +10 29 8. Veszprém 19 7 5 7 20–21 –1 26 9. Sopron 19 7 4 8 26–32 –6 25 10. Budaörs 19 7 3 9 27–37 –10 24 11. ETO Akadémia 19 7 1 11 33–41 –8 22 12. Szombathelyi Haladás 19 6 4 9 24–25 –1 22 13. Újpest II. 19 3 5 11 25–38 –13 14 14. Balatonfüred 19 3 5 11 13–37 –24 14 15. Pápa 19 3 3 13 29–51 –22 12 16. Zsámbék 19 3 3 13 25–58 –33 12 AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA



DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–Dunaharaszti MTK 2–1

Tiszaföldvár SE–Monor SE 0–2

Békéscsaba 1912 Előre II–Szegedi VSE 2–0

III. kerületi TVE–Csepel SC 1–1

Gyulai Termál FC–Martfűi LSE 3–0

BKV Előre–Vasas FC II 1–1

ESMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–0

Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE 1–1

1. Monor 19 12 6 1 37–18 +19 42 2. ESMTK 19 12 2 5 33–16 +17 38 3. Gyula 19 11 4 4 48–19 +29 37 4. III. kerületi TVE 19 9 6 4 38–23 +15 33 5. Vasas II. 19 8 8 3 37–20 +17 32 6. Csepel 19 9 2 8 26–22 +4 29 7. Szeged VSE 19 8 4 7 30–30 0 28 8. Dunaharaszti 19 8 3 8 28–34 –6 27 9. Honvéd II. 19 6 8 5 26–21 +5 26 10. Dabas 19 7 4 8 28–25 +3 25 11. Hódmezővásárhely 19 7 4 8 34–32 +2 25 12. BKV Előre 19 6 4 9 29–41 –12 22 13. Békéscsaba 19 6 2 11 20–34 –14 20 14. Martfű 19 5 2 12 14–40 –26 17 15. Szeged-Csanád II. 19 4 4 11 24–40 –16 16 16. Tiszaföldvár 19 2 1 16 18–55 –37 7 A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA



DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Érdi VSE 0–1

MTK Budapest II–BFC Siófok 0–1

Kaposvári Rákóczi FC–Greenplan Balatonlelle SE 3–1

Majosi SE–FC Nagykanizsa 2–3

Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE 6–0

Pénzügyőr SE–Paksi FC II 0–3

Dunaújváros FC–Dombóvári FC 2–0

Pécsi MFC–PTE-PEAC 3–2