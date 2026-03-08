NB III: Tischler négy gólt szerzett, a Bicske kilencet

Az Északkeleti csoportban az első két helyezett egyaránt győzött, a Cigánd 4–0-ra a DVTK II ellen, a 2. helyen álló Kisvárda 1–0-ra Ózdon. A forduló legnagyobb különbségű győzelmét ebben a csoportban a Füzesabonyban 8–1-re nyerő Nyíregyháza II aratta, Tarcsi Róbert négy gólt szerzett.
Az Északnyugati csoportban az első helyen álló Gyirmót a kétgólos Szarka Ákos vezérletével 0–2-ről fordított az Újpest II ellen. A Bicskei TC 9–0-ra nyert a Pápa ellen, a Dorogi FC a korábbi NB I-es csatár, Tischler Patrik négy góljával nyert 6–2-re verte meg a Zsámbékot, a Haladás pedig szintén gólgazdag meccsen, 4–2-re győzött Győrben, az ETO Akadémia ellen.
A Délkeleti csoportban az 1. helyen álló Monor a Tiszaföldvár vendégeként, a 2. ESMTK pedig otthon a Szeged-Csanád GA II ellen nyert 2–0-ra.
A Délnyugati csoportban is nyertek az éllovasok: a Kaposvár a Balatonlelle, a Nagykanizsa Majos ellen. A 3. helyen álló Pécsi MFC városi rangadót nyert a PTE-vel szemben (a volt NB I-es Babati Benjamin két 11-esből duplázott). A Ferencváros II a harmincszoros válogatott Botka Endrével a soraiban kapott ki otthon az Érdtől, a Szekszárd pedig 6–0-ra megverte az Iváncsát.
NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
19. FORDULÓ
Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 4–2
Bacsó Beton-Cigánd SE–Diósgyőri VTK II F4R 4–0
Gödöllői SK–Putnok FC 2–1
Debreceni EAC–FC Hatvan 3–1
Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC 1–1
Tiszafüredi VSE–Debreceni VSC II 1–3
Ózd-Sajóvölgye–Kisvárda Master Good II 0–1
Füzesabony SC–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–8
|1. Cigánd
|19
|12
|5
|2
|41–18
|+23
|41
|2. Kisvárda II.
|19
|12
|4
|3
|38–16
|+22
|40
|3. DEAC
|19
|10
|6
|3
|30–15
|+15
|36
|4. DVSC II.
|19
|9
|6
|4
|36–22
|+14
|33
|5. Tiszafüred
|19
|9
|6
|4
|37–24
|+13
|33
|6. Tarpa
|19
|8
|7
|4
|28–19
|+9
|31
|7. Eger
|19
|8
|4
|7
|31–40
|–9
|28
|8. DVTK II.
|19
|7
|3
|9
|31–37
|–6
|24
|9. Gödöllő
|19
|6
|5
|8
|29–27
|+2
|23
|10. Tiszaújváros
|19
|6
|4
|9
|26–39
|–13
|22
|11. Putnok
|19
|6
|3
|10
|25–29
|–4
|21
|12. Füzesabony
|19
|5
|6
|8
|17–25
|–8
|21
|13. Sényő
|19
|5
|6
|8
|21–39
|–18
|21
|14. Nyíregyháza II.
|19
|5
|4
|10
|32–34
|–2
|19
|15. Ózd
|19
|4
|6
|9
|33–42
|–9
|18
|16. Hatvan
|19
|2
|1
|16
|24–53
|–29
|7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Szombathelyi Haladás 2–4
Credobus Mosonmagyaróvár–VSC 2015 Veszprém 0–0
Opus Tigáz Tatabánya–Budaörs 3–2
Balatonfüredi FC–Puskás Akadémia FC II 0–1
Komárom VSE–FC Sopron 1–0
Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 9–0
Dorogi FC–Ikoba Beton Zsámbék 6–2
Gyirmót FC Győr–Újpest FC II 3–2
|1. Gyirmót
|19
|18
|–
|1
|68–16
|+52
|54
|2. Dorog
|19
|13
|1
|5
|35–23
|+12
|40
|3. Puskás Akadémia II.
|19
|13
|–
|6
|40–19
|+21
|39
|4. Tatabánya
|19
|11
|1
|7
|31–25
|+6
|34
|5. Mosonmagyaróvár
|19
|10
|4
|5
|34–19
|+15
|34
|6. Komárom
|19
|9
|4
|6
|32–30
|+2
|31
|7. Bicske
|19
|8
|5
|6
|34–24
|+10
|29
|8. Veszprém
|19
|7
|5
|7
|20–21
|–1
|26
|9. Sopron
|19
|7
|4
|8
|26–32
|–6
|25
|10. Budaörs
|19
|7
|3
|9
|27–37
|–10
|24
|11. ETO Akadémia
|19
|7
|1
|11
|33–41
|–8
|22
|12. Szombathelyi Haladás
|19
|6
|4
|9
|24–25
|–1
|22
|13. Újpest II.
|19
|3
|5
|11
|25–38
|–13
|14
|14. Balatonfüred
|19
|3
|5
|11
|13–37
|–24
|14
|15. Pápa
|19
|3
|3
|13
|29–51
|–22
|12
|16. Zsámbék
|19
|3
|3
|13
|25–58
|–33
|12
DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Dunaharaszti MTK 2–1
Tiszaföldvár SE–Monor SE 0–2
Békéscsaba 1912 Előre II–Szegedi VSE 2–0
III. kerületi TVE–Csepel SC 1–1
Gyulai Termál FC–Martfűi LSE 3–0
BKV Előre–Vasas FC II 1–1
ESMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 2–0
Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE 1–1
|1. Monor
|19
|12
|6
|1
|37–18
|+19
|42
|2. ESMTK
|19
|12
|2
|5
|33–16
|+17
|38
|3. Gyula
|19
|11
|4
|4
|48–19
|+29
|37
|4. III. kerületi TVE
|19
|9
|6
|4
|38–23
|+15
|33
|5. Vasas II.
|19
|8
|8
|3
|37–20
|+17
|32
|6. Csepel
|19
|9
|2
|8
|26–22
|+4
|29
|7. Szeged VSE
|19
|8
|4
|7
|30–30
|0
|28
|8. Dunaharaszti
|19
|8
|3
|8
|28–34
|–6
|27
|9. Honvéd II.
|19
|6
|8
|5
|26–21
|+5
|26
|10. Dabas
|19
|7
|4
|8
|28–25
|+3
|25
|11. Hódmezővásárhely
|19
|7
|4
|8
|34–32
|+2
|25
|12. BKV Előre
|19
|6
|4
|9
|29–41
|–12
|22
|13. Békéscsaba
|19
|6
|2
|11
|20–34
|–14
|20
|14. Martfű
|19
|5
|2
|12
|14–40
|–26
|17
|15. Szeged-Csanád II.
|19
|4
|4
|11
|24–40
|–16
|16
|16. Tiszaföldvár
|19
|2
|1
|16
|18–55
|–37
|7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–Érdi VSE 0–1
MTK Budapest II–BFC Siófok 0–1
Kaposvári Rákóczi FC–Greenplan Balatonlelle SE 3–1
Majosi SE–FC Nagykanizsa 2–3
Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE 6–0
Pénzügyőr SE–Paksi FC II 0–3
Dunaújváros FC–Dombóvári FC 2–0
Pécsi MFC–PTE-PEAC 3–2