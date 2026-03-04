Borbély Balázs: Az első húsz percben sem a hozzáállással, sem a játékkal nem voltam elégedett

„Nem kezdtük jól a meccset, az első húsz percben sem a hozzáállással, sem a játékkal nem voltam elégedett, ezért megbüntetett minket a futball. Egyáltalán nem érdemtelenül szerzett gólt a Kecskemét. A második félidő teljesen rendben volt, megfelelő mennyiségű helyzetet alakítottunk ki a meccs eldöntéséhez, de nem voltunk elég hatékonyak. Kulcspillanat volt Samuel Petrás védése a hosszabbításban, és persze a gól, amellyel eldőlt a mérkőzés” – értékelt Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője.

Tímár Krisztián, a KTE vezetőedzője így nyilatkozott: „Megérdemelten jutott tovább a győri ETO, pedig megnehezítettük a dolgokat. Nagyon örülök a szervezettségnek, és hogy milyen nagy szívvel játszottunk, átvették a fanatizmust, amit a stábbal próbáltunk adni. Fegyelmezettek és bátrak voltunk, meccslabdánknál az ellenfél kapusának fantasztikusan nagy védése kellett, hogy ne szerezzünk újabb gólt. Ruisz Barnabás teljesítménye kimagasló volt, szenzációs védéseket mutatott be.”

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

ETO FC–KECSKEMÉTI TE (NB II) 3–1 (0–1, 1–1, 1–1)

Győr, ETO Stadion, 3720 néző. Vezette: Káprály Mihály (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

ETO: Petrás – Bíró (Vladoiu, 83.), Krpics, Boldor (Csinger, 100.), Stefulj – Tóth R. (Miangue, 100.), Vitális – Huszár (Gavrics, a szünetben), Bumba (Piscsur, 54.), Schön – Njie (Bánáti, 90+2.). Vezetőedző: Borbély Balázs

KTE: Ruisz – Berki (Kovács B., 61.), Szabó A., Belényesi, Debreceni Á., Bolgár (Szojma, 61.; Szabó B., 91.) – Czékus (Nistor, 32.), Bocskay, Eördögh, Derekas (Haris, 79.) – Bolyki (Beke, 79.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Gavrics (68., 120.), Piscsur (115.), ill. Bolyki (12.)